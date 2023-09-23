 البابا ينفي أن يكون المهاجرون "غزاة" ويدعو أوروبا للاستجابة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.09.2023

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البابا ينفي أن يكون المهاجرون "غزاة" ويدعو أوروبا للاستجابة

دعا البابا فرنسيس الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلاً: "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب".

البابا فرنسيس يتحدث في مؤتمر للكنيسة حول قضايا البحر المتوسط في مرسيليا

البابا فرنسيس يتحدث في مؤتمر للكنيسة حول قضايا البحر المتوسط في مرسيليا

انتقد البابا فرنسيس اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر 2023) ما وصفها بـ"القوميات العدائية" ودعا إلى استجابة أوروبية للهجرة لمنع البحر المتوسط، حيث غرق الآلاف، من أن يصبح "مقبرة الكرامة"، حسب وصفه.

مختارات

وتحدث بابا الفاتيكان مظهراً دعمه للترحيب بالمهاجرين في خطاب طويل ألقاه في ختام مؤتمر الكنيسة حول قضايا البحر المتوسط ​​في مرسيليا، المدينة الساحلية الفرنسية التي كانت على مدى قرون ملتقى للثقافات والأديان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقبال البابا فرنسيس عند الميناء حيث يقع مركز المؤتمرات. ومن المقرر أن يعقدا اجتماعاً خاصاً في وقت لاحق اليوم قبل العودة إلى روما.

وخلال المؤتمر، دعا البابا فرنسيس إلى السماح "بعدد كبير من عمليات الدخول القانونية والنظامية" للمهاجرين مع التركيز على قبول الفارين من الحروب والجوع والفقر بدلاً من "الحفاظ على رفاهية الفرد".

وأضاف البابا: "يعكس البحر المتوسط العالم، حيث يتجه الجنوب نحو الشمال، وتعاني العديد من الدول النامية من عدم استقرار الأنظمة والحروب والتصحر". وتابع أن "التفاوت لم تكن بهذا الاتساع من قبل". وتابع البابا "يجب ضمان إمكانيات الدخول المنتظم والاستقبال المتوازن للمهاجرين في أوروبا".

وإذ أقر بأنّ "صعوبات استقبال مهاجرين لا يمكن التغاضي عنها"، شدد البابا على "المعيار الرئيسي لا يمكن أن يكون الحفاظ على رخاء الفرد، لكن الحفاظ على كرامة الإنسان". وتابع "أن الاندماج هو عملية صعبة، لكنه أساس للمستقبل".

ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل نحو 178500 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ​​هذا العام، بينما توفي أو فقد حوالي 2500 شخص.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

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    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

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  • Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla

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    الكاتب: عارف جابو


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