 البابا يربط بين تصدير أوروبا للأسلحة وتفاقم ظاهرة الهجرة الجماعية | أخبار | DW | 01.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

البابا يربط بين تصدير أوروبا للأسلحة وتفاقم ظاهرة الهجرة الجماعية

استغل البابا فرنسيس رحلة العودة من زيارته الرسمية للمغرب ليتحدث مع الصحفيين المرافقين له في الطائرة لانتقاد تصدير أوروبا لأسلحة "تقتل الأطفال" في اليمن مشيرا إلى عدم تنساق ذلك مع جهود وقف الهجرة الجماعية.

Marokko | Papst Franziskus in Rabat (Getty Images/AFP/A. Pizzoli)

انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس الحكومات الأوروبية لبيعها للسلاح  لأطراف النزاع في اليمن، مشيرا إلى أن مثل تلك السياسة لا تتسق مع محاولاتهم لوقف الهجرات الجماعية. وقال البابا "أول شيء يجب علينا فعله هو محاولة التأكد من أن الناس ليسوا في حاجة إلى الهجرة بسبب الحرب أو الجوع. ولكن إذا كانت أوروبا بكل كرمها، تبيع الأسلحة إلى اليمن، لقتل الأطفال، كيف يمكن لأوروبا أن تكون متسقة مع نفسها".

وكان البابا يتحدث في مؤتمر صحفي أثناء عودته من المغرب. وقال فرنسيس إنه يجب على أوروبا بدلا من ذلك الاستثمار في التنمية التعليمية والاقتصادية بالدول الأكثر فقرا "من أجل وقف الهجرة ليس بالقوة، ولكن بالسخاء"، مضيفا أنه سمع أن هذا ما كانت تدفع من أجله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

مشاهدة الفيديو 02:06

البابا يجمع المسيحيين تحت سقف واحد في المغرب

وأكد فرنسيس أنه يدعم الجسور بدلا من الجدران وقال إن دروس القرن العشرين - بما في ذلك الهجرات الأوروبية القديمة إلى الأمريكيتين وفظائع النازية - يجب أن تدفع الأوروبيين إلى أن يكونوا أكثر ترحيبا. وقال البابا إنه بضغط من الشعبويين، فإنه "تم زرع الخوف ومن ثم تم اتخاذ القرارات، الخوف هو نقطة الانطلاق للدكتاتورية... وبالوعود والخوف، تقدم هتلر. ونحن نعرف النتيجة، نحن نعرف النتيجة. دعونا نتعلم من التاريخ".

وقال فرنسيس - الذي وُلد في الأرجنتين لأسرة من المهاجرين الإيطاليين- "في الواقع إنه لا يمكن لدولة أوروبية واحدة أن تستقبل الجميع ولكن على أوروبا بالكامل أن تعيد توزيع المهاجرين".

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    زيارة مقرونة ببركة المطر

    سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان

    عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/Vatican Media)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور

    استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (Reuters/F. Senna/Pool)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال

    شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"

    لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.

  • Papst Franziskus Marokko Rede (AFP/Getty Images/A. Pizzoli)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"

    دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

  • Papst Franziskus besucht Marokko (AFP/F. Senna)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"

    زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

  • König Hassan II und Papst Johannes Paul II in Marokko (1985 ) (Getty Images/AFP/J.-C. Delmas)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء

    العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.

  • Papst Franziskus in Abu Dhabi (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة

    البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

  • Ägypten Besuch Papst Franziskus in Kairo (picture-alliance/Catholic Press Photo)

    في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

    بابا الفاتيكان في مصر

    زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

البابا يدعو من المغرب لمواجهة "التعصب" بـ "تضامن" المؤمنين  

البابا يترأس في اليوم الثاني من زياته للمغرب قداساً كبيراً

يترأّس البابا فرنسيس في الرباط الأحد قداساً ضخماً يشارك فيه آلاف المصلّين، وذلك في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الحبر الأعظم إلى المغرب والتي يشكّل الحوار بين الأديان أحد محاورها الأساسية. (31.03.2019)  

السجن ستة أعوام لكاردينال بارز لإدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال

أصبح الكاردينال جورج بيل أرفع قس كاثوليكي في العالم يدان بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال، بعدما قضت محكمة أسترالية بسجنه لمدة ست سنوات بتلك التهمة. وقالت محامية تدافع عن الضحايا: "لا أعتقد أن ست سنوات طويلة بما يكفي". (13.03.2019)  

في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب

بعد وصوله إلى الرباط دعا البابا فرنسيس الأول إلى مواجهة "التعصب والأصولية" بـ"تضامن المؤمنين" من كل الأديان مؤكدا على روابط الأخوة بين المسلمين والمسيحيين بدافع الإيمان بالله الخالق الرحيم مشيرا إلى السلام والمودة. (30.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

البابا يجمع المسيحيين تحت سقف واحد في المغرب  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Berlin Protest gegeen Rüstungsexporte

ألمانيا وتصدير السلاح.. هل يصمد الأخلاقي أمام الاقتصادي والسياسي؟ 28.03.2019

يدور جدل كبير داخل ألمانيا بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم وحتى بين ألمانيا وشركاءها الأوروبيين حول تصدير السلاح للسعودية. لكن القرار الألماني يواجه صعوبات كبرى وضغوط داخلية وخارجية لانهائه.

Deutschland Rüstungsexporte Patrouillenboote für Saudi-Arabien

ميركل تحذر من "العجرفة الأخلاقية" في قضية تصدير السلاح إلى السعودية 21.03.2019

بعد أن طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحليف في حكومة ميركل بتمديد حظر السلاح إلى السعودية لأشهر إضافية، أشارت المستشارة إلى واجبات ألمانيا تجاه شركاءها الأوروبيين خاصة فرنسا وبريطانيا، محذرة من "العجرفة الأخلاقية".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  