البابا يدعو من أبوظبي لحماية الحرية الدينية ووقف الحروب

دعا البابا فرنسيس في أبوظبي الاثنين (الرابع من شباط/ فبراير 2019) إلى حماية "الحرية الدينية" في الشرق الأوسط وإلى منح سكان المنطقة من مختلف الديانات "حق المواطنة نفسه"، مشددا على ضرورة وقف الحروب. وكان البابا يتحدث أمام رجال دين في مؤتمر حول الأديان في اليوم الثاني لزيارته التاريخية إلى الإمارات.

وقال في خطابه "من بين الحرّيات، أرغب في تسليط الضوء على الحريّة الدينيّة". كما طالب بحق المواطنة نفسه لجميع سكان المنطقة التي شهدت تصاعدا في وتيرة العنف والتعصب مع ظهور تنظيمات متطرفة كتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش".

كما كرّر البابا دعوته إلى وقف الحروب في اليمن وليبيا وسوريا والعراق، وعدم الانخراط في العنف باسم الدين. ورأى أن "استعمال اسم الله لتبرير الكراهية والبطش ضدّ الأخ، إنما هو تدنيسٌ خطيرٌ لاسمه (الله)"، مضيفا "لا وجود لعنفٍ يمكن تبريره دينيًّا".

وأضاف البابا في كلمته بالإمارات، التي تقوم بدور عسكري رئيسي في حرب اليمن، "الحرب لا يمكن أن تؤدي لشيء سوى البؤس، والسلاح لا يجلب إلا الموت... عواقبها الكارثية بادية أمام أعيننا. أفكر بشكل خاص في اليمن وسوريا والعراق وليبيا". وتابع قائلا "دعونا نلزم أنفسنا بمعارضة منطق القوة المسلحة".

شيخ الأزهر يدعو لاحتضان المسيحيين

من جانبه دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، المسلمين في الشرق الأوسط إلى "احتضان" الطوائف المسيحية في دولهم. وقال مخاطبا المسلمين من أبوظبي حيث يشارك مع البابا في "مؤتمر الأخوّة الإنسانية": "استمروا في احتضان إخوانكم من المواطنين المسيحيين في كل مكان.. فهم شركاؤنا في الوطن".

ثم وجه حديثه للمسيحيين قائلا "أنتم جزء من هذه الأمة وأنتم مواطنون ولستم أقلية.. ، أنتم مواطنون كاملوا الحقوق والمسؤوليات". ودعا المسلمين في الغرب إلى الاندماج في دولهم المضيفة واحترام القوانين المحلية. ويشار كما وقع مع البابا على وثيقة تدعو إلى "مكافحة التطرف".

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، رويترز)