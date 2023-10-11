البابا يدعو لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس و"قلق" إزاء حصار غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء (11 أكتوبر/تشرين الأول 2023) حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال الهجوم على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.
وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاماً خلال المقابلة الأسبوعية مع الجمهور: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم عيد إلى يوم حداد، وأطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور".
وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس قال البابا فرنسيس "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جداً من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضاً العديد من الضحايا الأبرياء".
وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين". وشدد على أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".
ويعتقد أن حماس لديها نحو مئة رهينة، من بينهم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة. وهدد مسلحو حماس الذين يحتجزون جنودا ومدنيين إسرائيليين رهائن يوم الاثنين بإعدام أسير مقابل كل منزل في غزة يتعرض للقصف.
يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.
ع.ح./ع.ج.م./م.س. (رويترز ، أ ف ب)
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
خارج المنافسة: لوكسمبورغ
لا يمكن في الواقع إدراج دوقية لوكسمبورغ ضمن ترتيب أصغر البلدان في أوروبا وذلك لكبر مساحتها بالمقارنة مع البلدان التي سندرجها في هذه الجولة المصورة. تقع لوكسمبورغ بين بلجيكا وألمانيا وفرنسا ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة وتبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع تقريباً، أي أن مساحتها تفوق مدينة برلين الألمانية ثلاث مرات.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز السادس: أندورا
سادس أصغر بلد أوروبي من حيث المساحة هي أندورا. يقع هذا البلد على ارتفاع ألف متر في سلسلة جبال البيرينيه بين فرنسا وإسبانيا، وهو صغير للغاية. وللمقارنة فقط، فإن مساحة لوكسمبورغ هي خمسة أضعاف مساحة أندورا، وعدد سكان لوكسمبورغ ثمانية أضعاف سكان أندورا. يعيش في هذا البلد 80 ألف نسمة وتبلغ مساحته حوالي 470 كيلومتراً مربعاً.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الخامس: مالطا
مالطا جزيرة تقع في عرض البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صقلية. وعلى الرغم من أن مساحة مالطا تبلغ 320 كيلومتراً مربعاً، وهي بالتالي أصغر من أندورا، إلا أنها تتفوق على بلدان أخرى من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعداد سكانها 460 ألف نسمة يعيشون فوق ثلاث جزر: جزيرة مالطا الرئيسية وجزيرة غوزو وجزيرة كومينو.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الرابع: ليشتنشتاين
تبلغ مساحة إمارة ليشتنشتاين 160 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة لا تزيد عن نصف مساحة مالطا، وتحتل المركز الرابع في ترتيب أصغر البلدان في أوروبا. يبلغ عدد سكان هذه الإمارة الواقعة بين سويسرا والنمسا 40 ألف نسمة، ولا غرابة في أن تكون لغتها الرسمية الألمانية. في الصورة تظهر قلعة فادوتس، مقر سكن العائلة المالكة.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الثالث: سان مارينو
تعد سان مارينو أقدم جمهورية في العالم، وتقع في وسط إيطاليا. تبلغ مساحة سان مارينو 60 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تعادل مساحة مانهاتن. يتكلم سكان سان مارينو، البالغ عددهم 34 ألف نسمة، اللغة الإيطالية وأكثر من 90 في المائة منهم كاثوليكيون.
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بالصور .. هذه هي أصغر دول أوروبا
المركز الأول: مدينة الفاتيكان
الفاتيكان ليس فقط أصغر دولة في أوروبا ولكن أيضاً في العالم، ليس فقط من حيث المساحة، بل ومن حيث الكثافة السكانية أيضاً. يعيش في الفاتيكان نحو ألف شخص على مساحة 440 ألف متر مربع. الفاتيكان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد اللغة اللاتينية، والدولة الوحيدة التي تقع ضمن مدينة، ألا وهي روما الإيطالية. رئيس هذه الدولة بالطبع هو بابا الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس الأول. ماركو مولر/ عبد الكريم اعمارا