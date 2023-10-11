البابا يدعو لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس و"قلق" إزاء حصار غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء (11 أكتوبر/تشرين الأول 2023) حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال الهجوم على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاماً خلال المقابلة الأسبوعية مع الجمهور: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم عيد إلى يوم حداد، وأطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور".

وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس قال البابا فرنسيس "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جداً من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضاً العديد من الضحايا الأبرياء".

وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين". وشدد على أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".

ويعتقد أن حماس لديها نحو مئة رهينة، من بينهم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة. وهدد مسلحو حماس الذين يحتجزون جنودا ومدنيين إسرائيليين رهائن يوم الاثنين بإعدام أسير مقابل كل منزل في غزة يتعرض للقصف.

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ع.ح./ع.ج.م./م.س. (رويترز ، أ ف ب)