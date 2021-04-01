 البابا يدعو إلى وضع حد لـ″قرقعة السلاح″ في سوريا واليمن وليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2021

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أخبار

البابا يدعو إلى وضع حد لـ"قرقعة السلاح" في سوريا واليمن وليبيا

ألقت جائحة كورونا بظلالها على احتفالات عيد الفصح للعام الثاني على التوالي، وسط تدابير مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة. ودعا بابا الفاتيكان في عيد الفصح إلى تقاسم اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً ووضع حد للتسلح.

بابا الفاتيكان فرانسيس في قداس عيد الفصح

بابا الفاتيكان فرانسيس دعا في قداس عيد الفصح إلى مشاركة اللقاح مع الدول الأكثر فقراً

وصف البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح صباح الأحد (الرابع من نيسان/أبريل 2021) مواصلة النزاعات وسباقات التسلّح في خضم جائحة كورونا بأنها "مخزية". وقال البابا فرنسيس في عظته في كاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم" إن "الجائحة لا تزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جداً، خصوصاً على الأكثر فقراً، وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخز، النزاعات المسلّحة لم تتوقّف الترسانات العسكرية تتعزز". 

مختارات

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن من يتلقى جرعات التطعيم ضد كورونا سيستعيد بعض الحريات، مشيراً إلى أنه لن يكون مضطراً للبقاء في الحجر الصحي عند السفر أو إجراء تحليل عند الذهاب إلى المتاجر.

ودعا البابا دول العالم إلى مشاركة اللقاح مع الدول الأكثر فقراً، ووضع حد لـ"قرقعة السلاح" في سوريا واليمن وليبيا: "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حدا لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمّرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية، في اليمن حيث تُقابَل الأوضاع بصمت مدو ومخز، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل...".
وقبل قداس الفصح وجّه البابا فرنسيس رسالة أمل وتجدد، وقال في قداس السبت وفق ما أورده موقع الفاتيكان بالعربية: "من الممكن أن نبدأ من جديد دائماً، لأنّ الله قادر، بعد كلّ إخفاقاتنا، أن يبعث فينا دائماً حياة جديدة. حتى بين الأنقاض في قلوبنا، وكلٌ منا يعرف أنقاض قلبه، حتى بين الأنقاض في قلوبنا، يستطيع الله أن يصنع شيئاً عجيباً، وهو، من حطام إنسانيتنا المدمرة، يُعِدُّ الله تاريخاً جديداً".

الفصح في زمن كورونا

واحتفل ملايين المسيحيين بعيد الفصح للمرة الثانية في ظل تدابير احتواء فيروس كورونا، في حين تسعى الدول إلى السيطرة على موجة جديدة من كوفيد-19. فعلى الرغم من تسارع حملات التلقيح في بلدان كثيرة، أجبر التزايد الكبير في أعداد الإصابات دولاً عدة من كندا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية على إعادة فرض قيود لا تلقى تأييداً شعبياً.

في بلجيكا، دخلت قيود مشدّدة حيّز التنفيذ، وكذلك في فرنسا حيث تسابق السلطات الوقت لاحتواء طفرة في الإصابات وضعت مستشفيات باريس تحت وطأة ضغوط كبيرة.

على الضفة المقابلة للأطلسي، تخطّت كندا، التي تشهد موجة تفشّ جديدة استدعت تشديد القيود في عدد من المقاطعات قبيل عيد الفصح، عتبة مليون إصابة بكوفيد-19. كذلك خفتت رهجة الاحتفالات في أمريكا اللاتينية حيث تشهد البرازيل تفشياً واسع النطاق يرجّح أن يكون سببه نسخة فيروسية متحوّرة أسرع تفشياً.

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عيد فصح افتراضي حول العالم


إغلاق ومظاهرات
ودفع سوء الأوضاع البيرو إلى فرض إغلاق خلال العيد، وبوليفيا إلى إغلاق حدودها مع البرازيل، وتشيلي إلى إغلاق كل الحدود. وأوقعت جائحة كوفيد-19 أكثر من 2,8 مليون وفاة حول العالم، وباتت القيود المفروضة على التنقل تثير إحباطاً متزايداً.

في ألمانيا، احتجّ الآلاف السبت في شتوتغارت على قيود احتواء فيروس كورونا، وسط جدال محموم حول تشديد التدابير في البلاد التي تشهد موجة تفش ثالثة. وباتت التظاهرات ضد تدابير احتواء الفيروس من المظاهر الاعتيادية في ألمانيا، وأحداثاً تحشد أعضاء في اليسار المتطرف ومؤمنين بنظريات مؤامرة ومناهضين للتلقيح ومناصرين لليمين المتطرف.

وتشكّل المعلومات المضلّلة حول اللقاحات مشكلة كبرى تواجهها حملات التصدي للفيروس، وقد فاقمها الانتشار السريع على وسائل التواصل الاجتماعي لنظريات مؤامرة لا أساس لها.

وتشكل صربيا مثالاً على هذا الأمر، إذ تسعى الحكومة جاهدة لإقناع السكان بتلقي اللقاح المتوفر منه نحو مليون جرعة تتراوح بين فايزر وأسترازينيكا وسبوتنيك-في وسينوفارم.

ومؤخراً ناشد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مواطنيه بقوله: "أتوسّل إليكم، تلقوا اللقاح. لدينا لقاحات متوفرة، وستتوفر لقاحات إضافية، أتوسل إليكم بحق الله، تلقوا اللقاح".

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الاستمتاع بفترة عيد الفصح مع العائلة في القدس

بطء حملات التلقيح
وقال عالم الفيروسات الصربي بريدراغ كون إن بطء وتيرة التلقيح هو بسبب حملة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت. أما في مملكة بوتان في هيميلايا، تتسارع وتيرة التلقيح إذ تلق نحو 60 بالمئة من السكان الذين يناهز عددهم المليون، جرعة أولى على الأقل.

في الهند التي تواجه طفرة جديدة في أعداد المصابين، توسّع السلطات الخميس نطاق حملة التلقيح لتشمل الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً. وتسعى البلاد إلى تلقيح 300 مليون شخص بحلول نهاية تموز/يوليو. ويحذّر خبراء أن الإصابات تزداد بوتيرة أسرع من العام الماضي.

والأحد انضم الممثل أكشاي كومار لقافلة مشاهير الهند الذين أصيبوا بكوفيد-19، بعدما أصيب الشهر الماضي نجم الكريكيت ساتشين تندولكار.
وفي بنغلادش، تفرض السلطات اعتباراً من الإثنين إغلاقاً لاحتواء تزايد أعداد المصابين، وسط تقارير عن معاناة المستشفيات في استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Ostern Symbolbild, Mädchen mit Osterkorb Foto: Fotolia.com

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    تقاليد دينية وثقافية ممتزجة

    عيد القيامة أو عيد الفصح أو أهم أعياد الديانة المسيحية ويحتفل به المسيحيون بذكرى صلب المسيح ومن ثم قيامته. الاحتفال بالعيد في ألمانيا امتزج بعادات شعبية وثقافية مختلفة بعضها لا يمت بصلة لجذور العيد الدينية.

  • Das Abendmahl von Leonardo da Vinci

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    خميس الأسرار

    ويحتفل به بذكرى العشاء الأخير والذي جمع السيد المسيح وتلاميذه للمرة الأخيرة قبل أن يتم اعتقاله وصلبه. في العشاء الأخير أخذ السيد المسيح رغيفًا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتلاميذ اللذين أكلوا من صحن السيد المسيح نفسه. تطور هذا التقليد فيما بعد وليصبح تقديم القربان المقدس أحد ركائز الصلاة عند معظم الطوائف المسيحية وفيه يقدم رجل الدين قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز للمؤمنين.

  • Karfreitagsprozession in Lohr am Main Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    جمعة الآلام

    يستذكر المسيحيون في يوم جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة صلب السيد المسيح ومحاكمته ودفنه. في بعض مناطق ألمانيا تقام استعراضات في هذا اليوم للتذكير بهذه المناسبة. معظم المسيحيين المؤمنين في ألمانيا وخاصة الكاثوليك يصومون هذا اليوم، بمرور الوقت تحول صيام يوم الجمعة وعدم أكل اللحم تقليدا اجتماعيا ودينيا.

  • Ostereier als Hintergrund

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    بيض الفصح

    بيض الفصح هو الذي يتم عمله ضمن تقاليد الاحتفال بعيد الفصح ويزخرف ويلون بألوان براقة. حسب التقاليد الألمانية يخبأ البيض ويطلب من الأطفال العثور عليه صباح يوم الأحد. يرمز بيض الفصح إلى قيامة السيد المسيح من الأموات وبدأ العمل بهذا التقليد في القرون الوسطى حين حرمت الكنيسة أكل اللحم والبيض إثناء فترة الصيام، لذلك تم طبخ البيض وتزيينه لحفظه ومن ثم يتم إعطاءه كهدية بعد انتهاء فترة الصيام.

  • Ein Hase mit Ostereiern auf einer Wiese Foto: Patrick Pleul

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    أرنب الفصح

    من الناحية البيولوجية لا يمكن للأرانب حمل بيض الفصح وتقديمه في عيد الفصح، لكنها ومن الناحية الرمزية موجودة للإشارة بحلول عيد الفصح وحلول فصل الربيع ووقت خصوبة الأرض. استعملت في القرون السابقة رموز الديوك واللقالق أيضا لجلب البيض وللدلالة على قدوم عيد الفصح أما اليوم فقد احتكرت الأرانب البرية هذه المهمة الرمزية وأضافت في سلالها، بالإضافة إلى البيض الملون، كثير من الحلوى.

  • gebackenes Osterlamm (Kuchen) Foto: Thomas Geuking Portfolio

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    حمل الفصح

    ويعود هذا التقليد إلى تقاليد عيد الفصح اليهودي وذبح الحملان في هذا اليوم لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. أما الحمل في المسيحية فيشير إلى عذاب السيد المسيح وآلامه. في الوقت الحاضر تعد كعكة على شكل حمل وتقدم في عيد الفصح.

  • Osterkerze Foto: AFP PHOTO

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    شمعة الفصح

    بدأ هذا التقليد أولا لإيقاد الضوء في الكنائس لإقامة الصلوات في ليلة عيد الفصح. يرمز ضوء الشمعة إلى عودة السيد المسيح إلى الحياة وانتصاره على الموت.و يتم إيقاد جميع شمعات الكنيسة إثناء الصلاة من خلال شمعة الفصح في إشارة إلى أن نور الإيمان سيستمر في العطاء.

  • Osterfeuer Foto: Bernd von Jutrczenka dpa/lni

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    نار الفصح

    هو تقليد ألماني قديم استخدم لدفع المعاناة والأرواح الشريرة عنهم وجلب الحظ السعيد لهم. في الوقت الحاضر يتم غالبا إيقاد نار الفصح في القرى الصغيرة في ألمانيا إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.

  • Zwei Kirchenglocken nebeneinander im Glockenturm Foto: dpa

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    أجراس الكنائس

    في يوم الأحد تدق أجراس الكنائس إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح وإشارة إلى قيامة السيد المسيح من الأموات.

  • Oster-Demonstranten mit einem großenn Plakat gegen Atomraketen. Foto: dpa/lno

    بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا

    تظاهرات الفصح

    هذا التقليد بدأ حديثا في سنة 1960 في ألمانيا وكان يخرج فيه المتظاهرون احتجاجا ضد عمليات التسلح والحروب في العالم خلال أيام الحرب الباردة. في الوقت الحاضر يتظاهر الآلاف في مثل هذا اليوم من أجل السلام في العالم. لكن إجراءات مواجهة جائحة كورونا ستؤثر على مثل هذه الفعاليات في ألمانيا هذا العام.

    الكاتب: غونتر بيركينستوك / زمن البدري


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