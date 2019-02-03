 البابا في الإمارات ـ حوار مسيحي إسلامي حقيقي أم مجرد شعارات؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.02.2019

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سياسة واقتصاد

البابا في الإمارات ـ حوار مسيحي إسلامي حقيقي أم مجرد شعارات؟

يرى البابا فرنسيس في زيارته الأولى إلى الإمارات صفحة جديدة للحوار مع العالم الإسلامي. فهل تساهم هذه الزيارة، التي وُصفت بالتاريخية، في تحقيق حوار بنَاء بين المسلمين والمسيحيين أم تبقى مجرد مناسبة للقاء والتواصل؟

Papst Franziskus in Abu Dhabi (Reuters/A. Jadallah)

أول زيارة للبابا فرنسيس إلى منطقة الخليج

قبيل انطلاق طائرته متوجهاً إلى الإمارات، كتب البابا فرنسيس في حسابه على موقع  "تويتر" تغريدة عن الهدف المرجو من زيارته هذه قال فيها: "أزور هذا البلد كأخ، لنكتب صفحة حوار معاً، ونمضي في مسار السلام سوية". البابا، الذي يزور منطقة الخليج للمرة الأولى، وصل يوم أمس (الثالث من شباط/ فبراير 2019) إلى أبوظبي، في زيارة تاريخية تستمر ثلاثة أيام. 

وكان الحبر الأعظم قد دعا أيضاً قبيل انطلاق زيارته إلى احترام اتفاق وقت إطلاق النار في اليمن، حيث تقود الإمارات مع السعودية تحالفاً عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين، في حرب قُتل فيها نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء عمليات التحالف.

حظيت هذه الزيارة، التي وُصفت بالتاريخية، باعتبارها أول زيارة للبابا إلى منطقة الخليج،  بترحيب واسع من داخل وخارج الإمارات. وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أشاد بهذه الزيارة في تغريدة له في حسابه على "تويتر"، واصفًا إيَّاها بـ"اللحظة التاريخية".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في حسابه على "تويتر"، زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات، بأنها "خطوة حضارية". إضافة إلى الترحيب الواسع، حظيت الزيارة أيضاً بانتقادات، وذلك بسبب دور الإمارات في الحرب على اليمن، وكذلك بسبب الخلاف مع قطر.

وفي هذا السياق كتب الدكتور حزام الحزام، وهو خبير سياسي سعودي، مقيم في بريطانيا، في تغريدة له على "تويتر" عن زيارة البابا الحالية للإمارات جاء فيها: "كان من الأجدر على الإمارات فتح الحوار مع قطر قبل الأديان الأخرى".

من جهة أخرى، تواجه الإمارات كذلك انتقادات من منظمات حقوقية لدورها في حرب اليمن وملاحقة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية رسالة إلى البابا فرنسيس بهذا الخصوص ودعته "لتوظيف زيارته للضغط على قادة الإمارات للوفاء بالتزاماتهم الحقوقية في الداخل والخارج".

ماذا عن الحرية الدينية في الإمارات؟

يعيش في الإمارات نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، و توجد ثماني كنائس كاثوليكية، وتمثل العدد الأكبر للكنائس مقارنة مع الدول الأخرى (أربع في كل من الكويت وسلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، وواحدة في قطر). وتقدم الإمارات نفسها على أنّها مكان للتسامح بين الأديان المختلفة، والسماح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس.

قس الكنيسة الكاثوليكية، راينهولد زانر، يعيش في الإمارات منذ ستة أعوام، تحدث إلى DW عن وضع حقوق المسيحيين وحريتهم الدينية هناك. زانر يقول: "بشكل عام، يمكن القول إنه لا فرق بين الإمارات وأوروبا. يمكننا التحرك بحرية و بدون قيود. لكن هناك بعض القواعد، التي يتعين علينا الالتزام بها".

مختارات

إنها أول زيارة بابوية إلى منطقة الخليج. زيارة البابا فرنسيس إلى أبو ظبي التي تستغرق ثلاثة أيام وصفت بالتاريخية. البابا سيلتقي زعماء سياسيين ومجلس حكماء المسلمين وسيقود قداسا في أبوظبي الثلاثاء بمشاركة 135 ألف شخص. (03.02.2019)

حاول مسيحيو العالم العربي رسميا وشعبيا استعادة طعم الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام في أجواء خيم عليها الأمل بنهاية المعاناة وبحلول السلام والطمأنينة. وأجواء الاحتفال بالعيد هيمنت أيضا على العالم الافتراضي. (25.12.2018)

ومن عن هذه القواعد يقول القس الألماني. "لا يُسمح لنا بأداء الشعائر الدينية، مثل الصلاة خارج الأماكن المخصصة لنا. كما تُحظر الأنشطة التبشيرية، لذا يجب أن نكون حذرين بعض الشيء حول ما نقوله. كما لا يمكننا تنظيم فعالية دينية داخل فندق أو مكان عام، لكن يُسمح لنا بارتداء الصليب وباقي الرموز المسيحية الأخرى في الأماكن العامة".

ويمكن لمس الحرية الدينية أيضاً في تخصيص أراضي، يمكن للمجتمعات المسيحية بناء كنائس عليها، غير أن هذه الأراضي تبقى ملكاً للدولة، في حين يبقى المبنى الذي يقف عليها ملكاً للمجتمع المسيحي، بحسب القس زانر. أما عن  زيارة البابا ودلالاتها بالنسبة للمسيحيين في الإمارات، فيقول زانر: "هذه الزيارة تشعرنا بالاطمئنان وتعطينا قيمة كشركاء موثوق بهم للتعاون والحوار أمام الجهات الحكومية المعنية. توقعاتي الشخصية، بطبيعة الحال، هي أن يتم توسيع وتكثيف هذه العلاقات".

في المقابل يرى الخبير والمحلل الاجتماعي والسياسي، رالف غضبان، أن "وضع حقوق وحريات المسيحين في الإمارات متقدم نوعاً ما مقارنة مع الوضع في باقي الدول العربية الإسلامية، لكن الحرية الدينية تبقى غير كافية بالمقارنة مع وضع الحقوق والحريات الدينية في الغرب". وأضاف خلال حواره مع DW عربية: "السماح بممارسة الدين لا يعني بالضرورة أن هناك حل لجميع المشاكل في الخليج، خاصة بالنسبة للعمالة الأجنبية، التي توجد في وضع خاضع كلياً لسطوة الوكلاء والمقيمين الأصليين للبلاد".

Ralph Ghadban, libanesischer Islamwissenschaftler (privat)

رالف غضبان، خبير في الشؤون السياسية والاجتماعية

ماذا عن تجارب الحوار السابقة؟

أما بالنسبة إلى وضع المسيحيين في العالم العربي بشكل عام، فيرى غضبان أن الأحداث الأمنية والثورات، التي حصلت في العالم العربي، كان لها تأثير كبير على تواجد المسيحيين ووضعهم. ويستدل الغضبان على ذلك "بتراجع أعداد المسيحيين في العالم العربي بشكل ملحوظ". ويتابع الغضبان بالقول: "في فلسطين، سوريا والعراق، مثلاً، انخفض العدد من مليون ونصف المليون إلى بضعة مئات من الآلاف".

وأمام التراجع الملحوظ للوجود المسيحي في العالم العربي، يرى الغضبان في تجربة الإمارات "محاولات تحديث وأنسنة المجتمعات"، حيث شهد البلد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بالتزامن مع زيارة البابا. 

وشهد العالم العربي خلال السنوات السابقة تجارب عديدة للحوار الإسلامي المسيحي، أهمها في لبنان ومصر، لكن دائماً ما يُطرح السؤال عن مدى تحقيق هذه التجارب للهدف المنشود منها. 

وعن هذا التساؤل يجيب غضبان: "الحوار بين الأديان بدأ عام 1928 في بلدة حمدون في لبنان، وكانت هذه أول تجارب الحوار الإسلامي المسيحي وتوالت التجارب بعد ذلك، لكنها لم تحل دون حدوث الحروب الأهلية، التي لا تزال مستمرة إلى وقتنا هذا".

وأضاف الغضبان:" الحوار بين الأديان لا يحل المشاكل السياسية والاجتماعية لأنه قد يساهم في خلق جو ايجابي أو سلبي، لكن هذه الزيارة الأولى من نوعها تعيد الحوار إلى الاتجاه نحو تقبل الآخر والاختلاف".

الكاتبة: إيمان ملوك

  • city of al-salt

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    ولدت المصورة فاطمة العبادي في أبو ظبي بالإمارت العربية المتحدة، إلا أنها أمضت العشر سنوات الأخيرة من دراستها في مدينة سلط الأردنية. تأسست السلط في عام 300 قبل الميلاد ويبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة وهي مدينة عالمية، حيث تمتزج الثقافة العربية والأوروبية بشكل متناغم.

  • people out shopping

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    بفضل طابعها المتنوع، تم ترشيح مدينة السلط، لتصبح من مواقع التراث العالمي لليونسكو. ولاتتميز هذه المدينة بتناغم الهندسة المعمارية الشرقية والغربية فقط، بل وكما يقول إسماعيل عبد الرحمن جيل، الباحث الذي ساعد العبادي في المشروع، "الأغلبية المسلمة والسكان المسيحيين في المدينة يعيشون جانبا لجنب دون أي تمييز".

  • inside of a church

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    وكما يوضح جيل أيضا، فإن مسيحيي السلط لعبوا دوراً مهماً في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية للمدينة. فتاريخ الديانتين بالمدينة متداخل، ويتقاسم المسلمون والمسيحيون في الغالب نفس الأماكن. في هذه الصورة كنيسة القديس جورج محاطة بنقوش من القرآن ومشاهد من الكتاب المقدس.

  • Woman standing at altar

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    شيد هذا الموقع المقدس في عام 1682 بعد أن شاهد راعي رؤيا، طلب القديس جورج منه فيها بناء كنيسة، بعد حمايته من الوحوش التي تهدد مواشيه. وعن هذا الموقع يقول عبد الرحمن جيل "حتى اليوم يزور الموقع العديد من المسيحيين والمسلمين، الذين يضيؤن الشموع إكراماً للقديس". وتتميز المدينة أيضا بوجود كنائس مختلفة (الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذوكسية ).

  • city street

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    العلاقة بين الأردن والمسيحية قديمة جداً. إذ تبدأ مع معمودية يسوع المسيح على ضفاف نهر الأردن. العديد من الطوائف المسيحية استقرت في الأردن في بدايات القرن الأول، ويتمتع المسيحيون بحرية الاعتقاد حتى يومنا هذا، كما يشاركون في البرلمان الأردني ويشغلون مناصب حكومية مهمة.

  • Two religious leaders

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    وعلى الرغم من مئات السنين من التعايش السلمي وتأكيد الملك عبد الله الثاني على أن "المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من الماضي والحاضر والمستقبل في منطقتي"، ازدادت التوترات مؤخراً بين المسلمين والمسيحيين في الأردن، مما أثار الاحتجاجات. لكن التعايش بين الديانتين يبقى سائدا في السلط. وعن ذلك تقول المصورة العبادي "وما يجعل من السلط مكاناً مميزاً هو أن العلاقة بين الديانتين لم تتغير على الإطلاق".

  • A woman in a house

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    خلال عيد الميلاد، على سبيل المثال، يشارك المسلمون مع المسيحيين في الاحتفال – والعكس صحيح أيضاَ. وفي الانتخابات الأخيرة، فازت امرأة مسيحية بمنصب رئيسي في مجلس المدينة. ويشكل المسيحيون 35 في المئة من سكان السلط، وهو ما يتناقض تماما مع نسبة 4 في المئة من مجموع سكان الأردن.

  • woman in a church

    السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

    تتنوع صور العبادي التي التقطتها في السلط، ما بين الحياة الزراعية التقليدية، والنكهة الغربية بالمدينة. غير أن المصورة متأكدة من أن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في السلط لن تتغير. "لدى كل الأشخاص الذين عاشوا في السلط تاريخ شخصي طويل. كلنا نتعامل باحترام ومودة مع بعضنا البعض وكأننا عائلة واحدة كبيرة". جان تومس / ريم ضوا.


مختارات

السلط - ملاذ ديني يجمع المسلمين والمسيحيين في الأردن

تعد مدينة السلط الأردنية نموذجا للتعايش والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في الأردن. المصورة الفوتوغرافية فاطمة العبادي، المقيمة في إيطاليا، تبرز في سلسة صور أوجه هذا التعايش. (01.10.2017)  

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