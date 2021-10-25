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البابا فرنسيس

البابا فرنسيس هو أول بابا من أمريكا اللاتينية يتربع على رأس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان. ويُعرف عنه التواضع ومطالبه بالعدالة الاجتماعية. غير أنه من المحافظين عندما يتعلق الأمر بقضايا الزواج والجنس.

يتولى باب الفاتيكان فرنسيس زعامة الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013 خلفا للبابا بنديكتوس السادس عشر. والبابا فرنسيس أرجنتين من مواليد عام 1936. يُعرف بمواقف جريئة من بينها مطالبه المتكررة بإنهاء نزاعات الشرق الأوسط ووضع حلول لمواجهة مآسي اللاجئين. كما أنه أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، حيث قام في فبراير/ شباط 2019 بزيارة للإمارات وترأس قداسا دينيا هناك.

This handout picture taken and released on October 25, 2021, shows German President Frank-Walter Steinmeier (C) and his wife Elke Buedenbender (L) exchanging gifts with pope Francis during a meeting in the Vatican. (Photo by Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / VATICAN MEDIA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الرئيس الألماني ينتقد سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي 25.10.2021

التقى الرئيس الألماني وزوجته البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. وانتقد شتاينماير سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي، كما اتفق والبابا على رفض سلوك القيادة البيلاروسية بـ"استقدام أشخاص من الشرق الأوسط وارسالهم للحدود المختلفة".

24.12.2018*** Pope Francis leads the Christmas Eve mass in Saint Peter's Basilica at the Vatican, December 24, 2018. REUTERS/Max Rossi

في عظة عيد الميلاد..البابا فرنسيس ينتقد "الجشع البشري" 25.12.2018

أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجشع البشري والنزعة الاستهلاكية، موجها رسالة تذكيرية للمسيحيين خلال قداس عشية عيد الميلاد المجيد أن "غذاء الحياة ليس في الغنى المادي ولكن في الحب."

25.10.2017+++Vatikanstadt+++ October 25, 2017 - Vatican City, Vatican - Pope Francis arrives to celebrate his Weekly General Audience in St. Peter's Square in Vatican City, Vatican on October 25, 2017 |

قبل زيارة ميانمار وبنغلاديش.. البابا يصلي لضحايا هجوم سيناء 26.11.2017

صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في مسجد بشمال سيناء المصرية.
24.12.2016***Vatikan Pope Francis walks past a statue of Baby Jesus as he celebrates the Christmas Eve Mass in St. Peter's Basilica at the Vatican, Saturday, Dec. 24, 2016. (AP Photo/Alessandra Tarantino) |

البابا يثير انتباه العالم لأوضاع المحتاجين والجياع والمهاجرين 25.12.2016

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال قداس عشية عيد الميلاد في روما على تذكر حاجات الأطفال المحتاجين والذين يعيشون في ظروف البؤس. وانتقد تغاضي الكثيرين عن احتياجات الجياع والمهاجرين والمنهكين بفعل الحروب.
Egyptian security forces walk in front of St. Mark Cathedral in central Cairo, following a bombing, Sunday, Dec. 11, 2016. The blast at Egypt's main Coptic Christian cathedral killed dozens of people and wounded many others on Sunday, according to Egyptian state television, making it one of the deadliest attacks carried out against the religious minority in recent memory. (AP Photo/Nariman El-Mofty) |

البابا فرنسيس يعرب عن تضامنه مع مصر بعد اعتداء الكنيسة 11.12.2016

توالت ردود الفعل الدولية ضد استهداف كنيسة للأقباط. كما أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عن تضامنه مع مصر وقدم تعازيه لذوي الضحايا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة للأقباط وأسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 49 آخرين.
31.7.2016+++ Papst Franziskus im Flug nach Rom Pope Francis speaks to journalists on board the flight from Krakow, Poland, to Rome, at the end of his 5-day trip to southern Poland, Sunday, July 31, 2016. Francis announced that the next World Youth Day will take place in Panama in 2019. (Filippo Monteforte/Pool Photo via AP) | (c) picture-alliance/AP Photo/F. Monteforte

بابا الفاتيكان يرفض الربط بين الإسلام والإرهاب 01.08.2016

نبه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى أنه في جميع الأديان تقريبا يوجد "أصوليون" حتى بين الكاثوليك، مؤكدا على أنه ليس من الصواب الربط بين الإسلام والعنف، محذرا من الأحزاب الشعبوية التي تنشر العنصرية والعداء للأجانب.
Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb, Egyptian Imam of al-Azhar Mosque, holds talks with Iranian Foreign Minister Ali Akbar Salehi, in Cairo January 10, 2013. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION)

شيخ الأزهر: اعتداءات باريس عبث منفلت من كل قيود الدين 14.11.2015

أدان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تفجيرات العاصمة الفرنسية باريس، قائلا إن الأزهر يرفض العبث بأرواح البشر. وأدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الهجمات وقال إنها أعمال "غير إنسانية" سببت له الألم والصدمة.
Pope Francis prays at the Austro-Hungarian cemetery of Fogliano in Redipuglia September 13, 2014. Pope Francis marked the centenary of World War One (WWI) at the Redipuglia Military Sacrarium with a mass. REUTERS/Stefano Rellandini (ITALY - Tags: RELIGION ANNIVERSARY MILITARY CONFLICT)

البابا: الصراعات الراهنة ترقى إلى مستوى "حرب عالمية ثالثة" 13.09.2014

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن الصراعات المسلحة الحالية حول العالم ترقى إلى مستوى "حرب عالمية ثالثة"، بما يصاحبها من جرائم ودمار. وحث على ضرورة وضع حد للصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم.