البابا فرنسيس هو أول بابا من أمريكا اللاتينية يتربع على رأس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان. ويُعرف عنه التواضع ومطالبه بالعدالة الاجتماعية. غير أنه من المحافظين عندما يتعلق الأمر بقضايا الزواج والجنس.

يتولى باب الفاتيكان فرنسيس زعامة الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013 خلفا للبابا بنديكتوس السادس عشر. والبابا فرنسيس أرجنتين من مواليد عام 1936. يُعرف بمواقف جريئة من بينها مطالبه المتكررة بإنهاء نزاعات الشرق الأوسط ووضع حلول لمواجهة مآسي اللاجئين. كما أنه أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، حيث قام في فبراير/ شباط 2019 بزيارة للإمارات وترأس قداسا دينيا هناك.