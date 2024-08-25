البابا فرنسيس يدين حظر أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية

بموجب قانون وقعه زيلينكسي، تم حظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لموسكو. وعلى الرغم من ترحيب الأساقفة الكاثوليك المحليين بهذا الأمر، إلا أن البابا عارضه بشكل لا لبس فيه ويخشى على الحرية الدينية للملايين بأوكرانيا.

ندد البابا فرنسيس الأحد (25 أغسطس/ آب 2024) بقيام كييف بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو معتبرا أنه "يجب عدم المساس بالكنائس" وأعرب عن قلقه إزاء حرية الديانة في أوكرانيا التي تشهد حربا.

وقال البابا فرنسيس عند انتهاء صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية: "لا أزال أتابع بألم أخبار المعارك في أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وبعد التفكير في القوانين التي اعتمدت في أوكرانيا مؤخرا، أخشى على حرية هؤلاء الذين يصلون".

"أنت لا ترتكب الشر لأنك تصلي"

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع السبت (24/8/2024) على قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بموسكو في قرار نددت به روسيا واعتبرته "اضطهادا".

وأضاف البابا "فلندع هؤلاء الذين يريدون الصلاة في ما يعتبرونه كنيستهم أن يصلوا"، قائلا: "من فضلكم، لا تلغوا كنيسة مسيحية بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب عدم المساس بالكنائس".

وقال البابا أمام عشرات الآلاف من المؤمنين في ساحة القديس بطرس: "أنت لا ترتكب الشر لأنك تصلي. ومن أساء إلى قومه فهو مذنب. لكن لا يمكن أن يكون ارتكب خطأ لأنه أدى صلاة".

وكانت هناك عدة اتهامات من كييف ضد البابا بالانحياز إلى روسيا وقد رفض الفاتيكان ذلك.

وأقر زيلينسكي القانون في اليوم المصادف ذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي وبعد عامين ونصف على الغزو الروسي لأوكرانيا.

رسالة سلام من البابا فرنسيس إلى العالم في عيد الميلاد To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

اتهامات رغم التنديد بالحرب

وسعت أوكرانيا إلى إبعاد نفسها عن الكنيسة الروسية منذ عام 2014، وتسارعت الجهود منذ الغزو الروسي عام 2022.

وقال موقع "دوم راديو الألماني" إن سفياتوسلاف شيفتشوكرئيس رئيس أكبر كنيسة في أوكرانيا مرتبطة بروما، دافع أول أمس الجمعة عن القانون الجديد. وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية إن روسيا استخدمت الكنيسة التابعة لموسكو في أوكرانيا كأداة للعسكرة.

وانفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسميا عن بطريركية موسكو في عام 2022 وأدانت الحرب، لكن المسؤولين الأوكرانيين كثيرا ما يتهمون رجال الدين فيها بالبقاء موالين لروسيا وتبرير الجرائم الروسية ضد شعبها ومواصلة نشر الدعاية الروسية.

ويقدر أن ثلاثة ملايين مؤمن يتأثرون بالحظر الذي فرض في أوكرانيا.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)