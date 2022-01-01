البابا فرنسيس: لا تسامح مع الاعتداءات الجنسية

قالالبابا فرنسيس خلال هذه المقابلة مع "تي في آي/ سي إن إن برتغال" نشرت منها مقتطفات على الموقع الإلكتروني للقناة بخصوص حوادث الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية "هذا أمر واضح جدا. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في أن يكون كاهنا إذا كان معتديا. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضا وإما مجرما".
وأضاف في هذه المقابلة المكونة من جزأين والتي بثت الأحد (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022) وسيعاد بثها مساء الاثنين "إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحا". وعلى غرار فرنسا، هناك لجنة مستقلة بدأت عملها في بداية العام، مسؤولة عن التحقيق في أي اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في البرتغال، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية القوية.
هذه اللجنة التي أنشئت بمبادرة من الكنيسة، جمعت بالفعل نحو 400 شهادة، تم إبلاغ 17 منها إلى العدالة بحسب ما أعلن في الآونة الأخيرة بيدرو ستريتش الطبيب النفسي للأطفال الذي يرأس مجموعة العمل هذه التي يتوجب عليها تقديم استنتاجاتها في نهاية العام.
وقال البابا في المقابلة على التلفزيون البرتغالي "أنا لا أنكر الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل". كما أشار البابا إلى أنه يعتزم زيارة البرتغال خلال أيام الشبيبة العالمية، وهو اجتماع عالمي للشباب الكاثوليك يعقد من 1 إلى 6 آب/أغسطس 2023. وقال "أفكر في الذهاب إلى هناك".
ع.ش/ح.ز (أ ف ب)
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
زيارة مقرونة ببركة المطر
سار البابا والعاهل المغربي على سجادة حمراء تحت مظلتين تقيهما من المطر. وتوجها بعدها نحو مسجد حسان التاريخي في العاصمة الرباط، حيث يلقيان خطابا في نحو 25 ألف شخص تجمهروا في ساحة المسجد. ويلتقي الزعيم الروحي لحوالي 1,3 مليار كاثوليكي في العالم غداً الأحد بأتباع الديانة المسيحية في المغرب وأكثرية أفرادها من الأفارقة الجنوب صحراويين.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
حفاوة ملكية تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان
عند وصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس الأول إلى العاصمة المغربية الرباط في اول زيارة له للبلد، استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس، وابنه ولي العهد الأمير مولاي حسن (الجالس إلى اليمين)، وشقيقه مولاي رشيد (الجالس إلى اليسار). الحفاوة التي أظهرتها العائلة المالكة المغربية بالأب الروحي للمسيحيين الكاثوليك تكشف عن اهتمام خاص بالحوار بين الأديان.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
الطفولة تستقبل الحبر الأعظم بالزهور
استقبل طفلان مغربيان الحبر الأعظم وقدما له باقة ورد. فيما يخصص البابا فرنسيس اليوم الثاني من زيارته للمغرب للمسيحيين، ومن المنتظر أن يحتضن المجمع الرياضي "مولاي عبد الله" بالرباط قداساً هو الأكبر الذي يشهده المغرب حتى الآن ويتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف شخص.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
ولي العهد المغربي يشارك في الاستقبال
شارك في استقبال بابا الفاتيكان فرانسيس ولي العهد المغربي، مولاي الأمير حسن، حيث تلقاه أسفل سلم الطائرة وصافحه بعد أن استقبل الزائر العاهل المغربي محمد السادس
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
الحبر الأعظم يسير بمعية "أمير المؤمنين"
لقاء الباب بالعاهل المغربي (الذي يحمل لقب أمير المؤمنين) يمكن ان يمثل نقطة تحول في حوار الأديان. وينص الدستور المغربي على أن "الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة". ويمثل المسلمون السواد الأعظم من المغاربة، وهناك اقلية صغيرة من المسيحيين علاوة على اقلية يهودية قد تكون الأكبر في البلدان العربية.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا: "التضامن لمجابهة التعصب والأصولية"
دعا البابا فرنسيس إلى مجابهة "التعصب والأصولية" ب"تضامن" جميع المؤمنين، مدافعا عن "حرية الضمير" و"الحرية الدينية"، وذلك في خطاب ألقاه بساحة مسجد حسان بالرباط في افتتاح زيارته إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا: "حرية الضمير والحرية الدينية ترتبطان بالكرامة البشرية"
زار البابا معهد تدريب الخطباء المسلمين في الرباط، وهي سابقة هامة، وقد أشار الحبر الاعظم في خطابه بمسجد حسان بالرباط إلى أنّ حرية الضمير والحرية الدينية - التي لا تقتصر على حرية العبادة وحسب، بل يجب أن تسمح لكل فرد بالعيش بحسب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطا وثيقا بالكرامة البشرية"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
لقاء البابا باول الثاني بالحسن الثاني بالدار البيضاء
العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل البابا باول يوهانس الثاني بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء في التاسع عشر من آب/أغسطس عام 1985 في أول زيارة لبابا الفاتيكان للمغرب.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
البابا فرانسيس في الإمارات العربية المتحدة
البابا فرانسيس أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من شباط/ فبراير 2019، ويظهر في استقباله بمطار أبو ظبي الشيخ محمد بن سعيد آل نهيان، ولي العهد لدولة الإمارات. الزيارة مثلت أول زيارة لحبر أعظم لأراضي شبه الجزيرة العربية مهبط الإسلام، ومهد مدنه المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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في صور ـ البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للمغرب
بابا الفاتيكان في مصر
زار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول مصر في 29 نيسان/ابريل 2017، وأحيى قداساً مع كاثوليك مصر في ستاد القوة الجوية بالقاهرة. ويظهر في الصورة مع كاردينال الكاثوليك المصريين وبين رعية الكنيسة الكاثوليكية.
الكاتب: ملهم الملائكة