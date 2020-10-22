 البابا فرانسيس ومواقفه المتناقضة من المثلية الجنسية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.10.2020

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سياسة واقتصاد

البابا فرانسيس ومواقفه المتناقضة من المثلية الجنسية

يدافع البابا فرانسيس عن حقوق المثليين جنسيا، بينما يستمر في التمييز ضدهم داخل الكنيسة. ما يطرح التساؤل، لماذا ما تزال المثلية الجنسية من المحرمات في نظر الكنيسة الكاثوليكية؟

Symbolbild Katholische Kirche Homosexuelle Plakat Polen (AFP/Getty Images/M. Viatteau)

موقف متناقض للكنيسة الكاثولية من المثلية الجنسية وزواج المثليين

حدث ذلك في رحلة العودة من ريو دي جانيرو إلى روما. بعد فعاليات الملتقى العالمي للشباب في منطقة كوباكابانا في ريو دي جانيرو في يوليو/ تموز من عام 2013 ، التفت البابا فرانسيس إلى الصحفيين على متن الطائرة وسألهم: "من أنا لأصدر الأحكام على المثليين؟". بعد سبع سنوات، يقوم الآن بإضافة المزيد على تصريحه هذا. في الفيلم الوثائقي الجديد "فرانسيسكو" يقول البابا: "للمثليين حق العيش في أسرة. فهم أبناء الله". 

مختارات

تلقى رئيس مدرسة إعداد القساوسة في أبرشية كولونيا انتقادات واسعة بعد تصريحاته عن مثلي الجنس وصفهم فيها بالمرضى وأنه يمكن علاجهم من "مرض المثلية الجنسية" على حد تعبيره.

التمييز ضد المثليين في ألمانيا يعود إلى الحقبة النازية. ورغم المكاسب العديدة والنجاحات القانونية التي تم تحقيقها حتى الآن، فإن الطريق لا يزال طويلا أمام المساواة الكاملة. ولكن لماذا طرح ملف المثلية الجنسية في هذا الوقت؟

الزواج من نفس الجنس؟ لا يُسمح به لأحد ولا حتى للقساوسة والكاثوليك؟ شيء واحد مؤكد وهو أن علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالمثلية الجنسية تتميز بالتناقضات والمعايير المزدوجة. لأن نفس البابا فرانسيس الذي يدافع عن شراكات حياة قانونية للمثليين جنسياً يرفض زواج المثليين وهو نفس البابا فرانسيس الذي انتقد الإقصاء على أساس الميول الجنسية، يحرم الكهنة المثليين من حق دخول المعهد الإكليريكي.

بعد كل هذا، ظل البابا فرنسيس وفيا لتناقضاته. بصفته رئيس أساقفة بوينس آيرس من الفترة الممتدة ما بين عام 1998إلى عام 2013، دعا إلى شراكات حياة قانونية للمثليين جنسياً. لكنه دعا في المقام الأول لمنع المزيد من المساواة لزواج المثليين.

هذه الاستراتيجية فشلت في الخامس من مايو/ أيار عام  2010 ، حينما وافق البرلمان الأرجنتيني على إقرار زواج المثليين على مستوى البلاد وحذت دول أخرى حذو الأرجنتين، مثل ألمانيا التي اقرت قانون الزواج للجميع في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017.

Italien | Papst Franziskus in Assisi (Vatican Media/Reuters)

مواقف البابا متناقضة إزاء المثليين، هل تفلح تصريحاته الأخيرة في تغيير ذلك ولو بعض الشيء؟

الإقصاء من سيمينارات القساوسة

على عكس المساواة القانونية، فإن المثلية الجنسية تعد ولا تزال من المحرمات داخل الكنيسة الكاثوليكية.  في مارس/ آذار عام 2015، طرد فرانسيس، قسا بولندي من الفاتيكان بعد إعلان مثليته.

في كتاب "قوة الدعوة"، الذي يتضمن مقابلة بين البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والكاهن الإسباني فيرناندو برادو، الذي نُشر عام 2018 ، أوضح البابا: "في الحياة المكرسة والكهنوتية، لا مكان لهذا النوع من الميول. الأشخاص الذي تكون لديهم" هذه الميول" لا يتم قبولهم في السيمنيارات والمعاهد الدينية ".

مباركة الكنيسة للأزواج المثليين

إلى جانب رجال الدين، يتم أيضا تهميش الأشخاص المثليين من قبل الكنيسة الكاثوليكية. تطالب اللجنة المركزية للألمان الكاثوليك( Zdk) منذ سنوات بأنه "لا ينبغي حرمان الأزواج من نفس الجنس من طقوس المباركة"، وقالت اللجنة في طلب رسمي: "نحن ملتزمون بتطوير طقوس رسمية لمباركة الأزواج المثليين في المستقبل القريب". قد يكون الأمل في الاستجابة لهذا الطلب ضئيلاً. غير أن قس مدينة مانهايم، ثيو هيب، يرى في الحملة الجديدة للبابا فرانسيس محاولة أخرى على الأقل لإحياء النقاش الحاد حول المثلية الجنسية في الكنيسة. هيب مقتنع بأن "فرانسيس كتب في سجل كل قس ورجل دين أن عليه الدفاع عن حياة تستحق العيش والدفاع عن الحق القانوني للمثليين جنسياً". هذا الموقف سيكون له تأثير على الكنيسة و والسياسة.

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البابا يبدي تسامحا إزاء المثليين ويغلق باب الكنيسة أمام المرأة

أكبر كنيسة في العالم

يقوم القس هيب بإعداد العديد من الكهنة من بولندا والبرازيل والهند وتنزانيا ودول أخرى الذين يأتون إلى ألمانيا للخدمة فيها بسبب نقص الكهنة في الكنائس الكاثوليكية  الألمانية.

يعيش ما يقرب من نصف الكاثوليك في العالم البالغ عددهم 1.3 مليار في القارة الأمريكية، وخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي أوروبا هناك حوالي 20 بالمائة من السكان كاثوليك.

لكن في حين أن عدد الكاثوليك في أوروبا ينخفض بشكل مطرد، تشهد آسيا وأفريقيا معدلات نمو قوية، وفق وكالة فيدس للأنباء الخاصة بالفاتيكان وتبلغ النسبة الآن في إفريقيا حوالي 18 بالمائة.

"غضب الكاثوليك الأفارقة"

تصريحات البابا فرانسيس الأخيرة، تثير في المناطق التي تشهد نمواً في أعداد الكاثوليك، الغضب بدلاً من الحماس. عن ذلك يقول القس هيب: "الكاثوليك الأفارقة أو المسيحيون في الشرق الأوسط، عند المطالبة بمساواة الشراكات بين نفس الجنس بالزواج" ويرى القس هيب أنه: "عندما يتعلق الأمر بالتغييرات داخل كنيسة العالم، يصبح هؤلاء على نفس النهج مع البابا". لكن على الرغم من المعارضة الأساسية للدوغمائيين في الفاتيكان وكبار الشخصيات المحافظة، خاصة في آسيا وأفريقيا، يعتبر القس، هيب، أن إجراء مزيد من النقاش الداخلي في الكنيسة ضروري حول موضوع المثلية الجنسية.

معاناة عميقة

يرى القس هيب أن هذا النقاش سيوضح للبعض أننا في الكنيسة نخلق بالفعل بعضاً من اللاإنسانية من خلال عقائدنا". وأضاف: "من الجيد أنه ليس لدينا سلطة سياسية". الكاثوليكي ورئيس تمثيل مصالح المثليين في الحزب المسيحيين الديمقراطي والاجتماعي، ألكسندر فوغت، تحدث عن معاناة عميقة للمثليين الكاثوليك، في مقابلة مع DW ومما قاله: " نحن سعداء، لاسيما وأننا انتظرنا هذه الكلمات فترة طويلة ". وأضاف:" أنتظر من البابا بعض كلمات الاعتذار. لأن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية سببت الكثير من المعاناة والألم في الماضي للكاثوليك المثليين".

أستريد برانغه دي أوليفيرا / إ.م

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    "لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.

  • Vorstellung des Paradetruck der Jugendorganisation Jugend gegen Aids, Christopher Street Day (picture alliance/dpa/H.Galuschka)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.

  • Bildergalerie Christopher Street Day 2013 Geschichte Gay Pride Aufstand im Stonewall Inn (imago stock&people)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د


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