 البابا: زيارة الإمارات ″صفحة جديدة″ من تاريخ العلاقات بين الأديان | أخبار | DW | 31.01.2019

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أخبار

البابا: زيارة الإمارات "صفحة جديدة" من تاريخ العلاقات بين الأديان

قبيل زيارته المرتقبة والأولى لدولة الإمارات، عبر بابا الفاتيكان فرنسيس عن سروره لما اسماه "كتابة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان"، مؤكدا "أنّنا إخوة حتّى وإن كنّا مختلفين".

Vatikanstaat Weihnachten 2018 | Urbi et orbi, Papst Franziskus (Reuters/M. Rossi)

أعرب البابا فرنسيس عن سروره لكتابة "صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان" بزيارته المرتقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الثالث والخامس من شباط/فبراير، في شريط فيديو تمّ بثّه الخميس. وقال البابا في رسالته الموجهة إلى شعب الإمارات، "سعيد لتمكّني من زيارة بلدكم... كي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكّد فيها أنّنا إخوة حتّى وإن كنّا مختلفين".

مختارات

استقبل البابا فرنسيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بأول زيارة لرئيس تركي إلى الفاتيكان منذ 59 عاما، وذلك لبحث مسألة القدس وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل. (05.02.2018)

بابا الفاتيكان يواجه انتقادات حادة من الخارج بسبب سلوكه الدبلوماسي في ميانمار لتجنبه التطرق بوضوح إلى الروهينغا، وزيارته إلى مخيمات اللاجئين في بنغلادش لم تحظ بموافقة السلطات. (01.12.2017)

وقال البابا إن تنظيم حوار الأديان هذا يعكس "الشجاعة والعزم في التأكيد أن الإيمان يجمع ولا يفرّق، وأنه يقرّبنا حتّى في الاختلاف، ويبعدنا عن العداء والجفاء".

وكان الفاتيكان أعلن في كانون الأول/ديسمبر عن زيارة البابا لأبوظبي للمشاركة في الحوار العالمي بين الأديان، موضحا أن البابا يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي والكنيسة الكاثوليكية في الإمارات.

يذكر أن الزيارة ستكون الأولى من نوعها لحبر أعظم في الكنسية الكاثوليكية إلى شبه الجزيرة العربية، وهي تسبق ببضعة أسابيع زيارة البابا المقررة إلى المغرب حيث يعتزم مواصلة نسج العلاقات مع العالم الإسلامي.

والبابا فرنسيس الذي خصّص الكثير من رحلاته إلى دول غير كاثوليكية، والمؤيد بشدة للحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى والأديان الأخرى، سبق أن زار دولا مسلمة، في الشرق الأوسط وتركيا في 2014 واذربيجان في 2016 ومصر في 2017.

وعند إعلان الفاتيكان عن الزيارة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، كتب ولي عهد أبوظبي على تويتر "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)

  • Papst John Paul II und Sheikh Mohammed Sayyed Tantawai (picture-alliance/dpa/AFP/Reuters)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير من عام 2000 قام البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، رأس الكنيسة الكاثوليكية وقتها، بأول زيارة إلى مصر، حيث التقى خلال الزيارة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

  • Scheich Mohammed Sayed Tantawi (AP)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    شهدت العلاقات توتراً في أيلول/سبتمبر من عام 2006 عندما أثار البابا بنديكت السادس عشر خليفة البابا بولس الثاني، احتجاجا في العالم الإسلامي بعد أن نقل في محاضرة عن إمبراطور مسيحي في العصور الوسطى عبارات "مسيئة للإسلام للغاية". وردا على ذلك قال طنطاوي إن "كلمات البابا بمثابة دليل على الجهل".

  • Papst Benedikt am Grab von St. Augustinus (picture-alliance/dpa/S. Rellandini)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    استمر التوتر في العلاقات وبرز في شهر كانون الثاني/يناير 2011 عندما ألغى الأزهر حوارا بين الأديان مع الفاتيكان احتجاجا على دعوة بنديكت لحكومات الشرق الأوسط لاتخاذ "تدابير فعالة لحماية الأقليات الدينية"، ردا على تفجير وقع ليلة رأس السنة استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.

  • Papst Franziskus Imam Ahmed Mohamed al-Tayeb Vatikan Audienz (Getty Images/M.Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    طرأ تحسن على العلاقات عندما قام قام شيخ الأزهر أحمد الطيب في أيار/ مايو 2016 بزيارة غير مسبوقة للفاتيكان والتقى خلالها البابا فرنسيس، الذي سعى إلى إنهاء التوترات مع العالم الإسلامي وتعزيز الحوار بين الأديان منذ انتخابه عام 2013.

  • Vatikan Papst Franziskus empfängt Großimam aus Kairo (Getty Images/AFP/M. Rossi)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    في شباط/فبراير 2017 اجتمع مسؤولون من الأزهر والفاتيكان وتعهدوا ببذل جهود مشتركة ضد التطرف الديني. في الصورة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع البابا فرنسيس.

  • Ägypten Schäden nach der Explosion in der Coptic Kirche in Kairo (REUTERS/Mohamed Abd/E. Ghany)

    مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

    يقوم البابا فرانسيس بزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع الشيخ الديكتور أحمد الطيب ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني والرئيس السيسي، معتبراً أن زيارته رسالة سلام، ويقوم بها بإصرار ودون تردد بعد تعرض عدة كنائس في مصر لتفجيرات في نهاية 2016 ومطلع 2017.


مختارات

مصر والفاتيكان ... علاقات صعبة عمرها سبعون عاما

شهدت العلاقات بين مصر والفاتيكان محطات مختلفة على مدى سبعين عاماً من بدئها. بيد أن تفجيرات الكنائس بأحد الشعانين 2017 أدت لإعادة التركيز على هذه العلاقات مع إعلان البابا فرنسيس زيارته لمصر. فما هي أبرز هذه المحطات؟ (28.04.2017)  

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البابا فرنسيس وصل القاهرة في زيارة تضامنية مع أقباط مصر 28.04.2017

بعد قرابة ثلاثة أسابيع من اعتداءات دامية استهدفت كنيستين قبطيتين ووسط إجراءات أمنية مشددة، وصل البابا فرنسيس إلى مطار القاهرة. ومن المنتظر أن يلتقي البابا بكل من الرئيس المصري وبطريرك الأقباط وشيخ الأزهر.

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