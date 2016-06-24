يتم الحديث عن الانكماش الاقتصادي عندما ينخفض مستوى الأسعار وتزداد القيمة الحقيقية للعملة لأٍسباب مثل زيادة العرض وقلة الطلب على السلع والخدمات. ومن تبعاته تراجع الصادرات بشكل إلى تراجع الناتج المحلي والنمو الاقتصادي.

يوفر الانكماش للمستهلك كمية أكبر من السلع والخدمات مقابل الوحدة النقدية، غير أنه يضر بفئات أخرى مثل المدينين من رجال الأعمال والمستثمرين الذين عليهم دفع أموال تزيد قيمتها عن قيمة الأموال التي اقترضوها. وفي حالة استمرار الانكماش فترة طويلة فإن تراجع الاستثمار بسبب تراجع الطلب يؤدي إلى ركود سوق العمل وزيادة نسبة البطالة.