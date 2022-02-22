الانفصاليون يطلبون دعما عسكريا من روسيا وأوكرانيا تلجأ لمجلس الأمن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء (23/ فبراير/شباط 2022) إن قادة القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس الأوكرانية طلبوا دعما عسكريا من الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن بيسكوف القول إن "رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنك طلبا المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية"، في إشارة إلى الإقليمين الانفصاليين.

وأوضح المتحدّث باسم الكرملين أنّه جاء في الرسالة أنّ "تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس". وتابع دميتري بيسكوف أنّ المسؤولَين طلبا مساعدة بوتين "على أساس" معاهدات الصداقة التي وقّعاها مع موسكو هذا الأسبوع.

وكان بوتين أعلن يوم الاثنين اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد كبير للصراع مع جارتها وإلغاء خطة السلام المتوقفة لشرق أوكرانيا.

وفتحت معاهدات الصداقة التي وقّعها فلاديمير بوتين مع الانفصاليين الباب أمام نشر الجيش الروسي على الأراضي التي يسيطرون عليها. ووافق المشرعون الروس الثلاثاء على طلب لإتاحة نشر الجيش الروسي خارج البلاد.

ويحذّر الغرب من أن روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا في أيّ لحظة في ظلّ حشدها عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها.

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رد أوكراني سريع

وجاء الرد الأوكراني سريعا إذ قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم إنه طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن مناشدة الانفصاليين، الموالين لروسيا، موسكو مساعدتهم عسكريا.

وأضاف كوليبا على تويتر "أوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة إدارتي الاحتلال الروسي في دونيتسك ولوهانسك روسيا تقديم المساعدة العسكرية لهما، وهو ما يزيد من تصعيد الوضع الأمني".

في غضون ذلك قالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت اليوم الأربعاء أظهرت عددا من عمليات الانتشار الجديدة في غرب روسيا، وإن كثيرا منها لا يبعد سوى 15 كيلومترا تقريبا من الحدود مع أوكرانيا وأقل من نحو 75 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وأظهرت الصور انتشارا ميدانيا وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، ا ف ب، رويترز)