 الانفصاليون يطلبون دعما عسكريا من روسيا وأوكرانيا تلجأ لمجلس الأمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2022

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الانفصاليون يطلبون دعما عسكريا من روسيا وأوكرانيا تلجأ لمجلس الأمن

تتسارع التطورات في الأزمة الأوكرانية، فبعد إعلان كييف حالة الطوارئ تحسبا لأي هجوم روسي، قال الكرملين إنّ الانفصاليين بشرق أوكرانيا طلبوا دعما عسكريا من الرئيس بوتين. وجاء الرد الأوكراني بدعوة مجلس الأمن لاجتماع طارئ.

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الأزمة الأوكرانية: هل تفلح العقوبات الغربية في ردع روسيا؟

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء (23/ فبراير/شباط 2022) إن قادة القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس الأوكرانية طلبوا دعما عسكريا من الرئيس فلاديمير بوتين.

مختارات

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن بيسكوف القول إن "رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنك طلبا المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية"، في إشارة إلى الإقليمين الانفصاليين.

 وأوضح المتحدّث باسم الكرملين أنّه جاء في الرسالة أنّ "تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس". وتابع دميتري بيسكوف أنّ المسؤولَين طلبا مساعدة بوتين "على أساس" معاهدات الصداقة التي وقّعاها مع موسكو هذا الأسبوع.

وكان بوتين أعلن يوم الاثنين اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد كبير للصراع مع جارتها وإلغاء خطة السلام المتوقفة لشرق أوكرانيا.

وفتحت معاهدات الصداقة التي وقّعها فلاديمير بوتين مع الانفصاليين الباب أمام نشر الجيش الروسي على الأراضي التي يسيطرون عليها. ووافق المشرعون الروس الثلاثاء على طلب لإتاحة نشر الجيش الروسي خارج البلاد.

ويحذّر الغرب من أن روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا في أيّ لحظة في ظلّ حشدها عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها.

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بايدن يتحدث عن "بداية غزو" لأوكرانيا ويعلن فرض عقوبات على روسيا

رد أوكراني سريع

وجاء الرد الأوكراني سريعا إذ قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم إنه طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن مناشدة الانفصاليين، الموالين لروسيا، موسكو مساعدتهم  عسكريا.

وأضاف كوليبا على تويتر "أوكرانيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة إدارتي الاحتلال الروسي في دونيتسك ولوهانسك روسيا تقديم المساعدة العسكرية لهما، وهو ما يزيد من تصعيد الوضع الأمني".

في غضون ذلك قالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت اليوم الأربعاء أظهرت عددا من عمليات الانتشار الجديدة في غرب روسيا، وإن كثيرا منها لا يبعد سوى 15 كيلومترا تقريبا من الحدود مع أوكرانيا وأقل من نحو 75 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وأظهرت الصور انتشارا ميدانيا وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، ا ف ب، رويترز)

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    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    بداية عهد جديد

    بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

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    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    إدانة أممية للقرار الروسي

    أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

  • Russland Präsident Putin Dekret zu abtrünnigen Regionen in Ost-Ukraine

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    بوتين يتحدى الغرب

    وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.

  • US-Präsident Biden

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    التحذير من عقوبات على روسيا

    قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.

  • Bundeskanzler Olaf Scholz

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"

    وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

  • Ukraine-Konflikt - Macron und Putin - PK

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين

    تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

  • Russland | Olaf Scholz trifft Wladimir Putin in Moskau

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا

    بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.

  • Ukraine | Militärtraining für Zivilisten

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    الأوكرانيون يستعدون للأسوأ

    بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

  • Ukraine | US Botschaft in Kiew

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا

    وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.

  • Polen Jesionka | US-Truppen treffen ein

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا

    أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.

  • رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة

    توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

  • Russland, Krim - gepanzerter Personaltransporter BTR-82A l

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية

    وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

  • Ukrainekonflikt | Gemeinsame Militärübung Russland und Belarus

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا

    ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

  • Russland Ukraine | Das russische Militär führt auf der Krim massive Übungen durch

    بعد قرار بوتين دخول مناطق الانفصاليين.. هل دقت طبول الحرب؟

    جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014

    وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).


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