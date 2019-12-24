 الاندماج عبر ″الملوخية″.. قصة لاجئ سوري يهوى الزراعة! | ثقافة ومجتمع | DW | 04.01.2020

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ثقافة ومجتمع

الاندماج عبر "الملوخية".. قصة لاجئ سوري يهوى الزراعة!

الملوخية والكوسا والخيار الصغير من بين الخضروات التي يفتقدها اللاجئ السوري سلوان أحمد في ألمانيا. لكن نجاح تجربته في "الحديقة الدولية" جعلته يقترب كثيراً من تحقيق حلمه في الحصول على خضروات تعود عليها في بلده سوريا.

حديقة اللاجئ السوري سلوان أحمد في مدينة دريسدن الألمانية

على مساحة 20 مترا مربعا يجرب اللاجئ السوري سلوان زراعة ما يشتهي من الخضروات

"الملوخية كانت من بين الخضروات التي زرعتها في المساحة المخصصة لي وأعجب بها جيراني الألمان كثيرا"، يقول اللاجئ السوري سلوان أحمد والسعادة تغمره، فالملوخية من الخضروات التي يفتقدها في بلده الجديد ألمانيا. وهذا ما دفعه للمشاركة في "الحديقة الدولية" وهي مبادرة ألمانية تتيح لعشاق الزراعة مساحات زراعية صغيرة لزراعة ما يشتهون "الحديقة هي بمثابة متنفس لي، شعور رائع أن تأكل خضروات زرعتها بنفسك" يقول سلوان لمهاجر نيوز.

مختارات

ضمن برنامج تدريب خاص في مكتب وكالة العمل، استطاع اللاجئ السوري علي عيسو أن يعمل هناك. علي الذي كان يتردد على مكاتب العمل من أجل الحصول على عمل أو مساعدة، أصبح هو من يقدم المساعدة والمتابعة للألمان ولغيره من اللاجئين. (24.12.2019)

تتعالى دعوات في ألمانيا من حين لآخر تطالب بإعادة النظر في حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم خصوصا المتورطين منهم في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرا على الأمن، غير أن جدلا يدور حول مدى ملاءمة الوضع الأمني في سوريا. (05.12.2019)

لم يكتف سلوان (26 عاما) بزراعة الملوخية فحسب، بل قام بطبخها لجيرانه الألمان، لأنها "غير معروفة لدى الألمان، لكن تحمسوا لزراعتها بعد تذوقها مطبوخة".

على مساحة لا تتجاوز 20 متراً مربعاً، يسعى سلوان إلى تعريف الألمان وغيرهم بخضروات غير معروفة في بلادهم، وهو ما يراه الشاب السوري مميزا في "الحديقة الدولية" التي تعبر عن تنوع المجتمع الألماني، "فإلى جانب الألمان هناك أشخاص من الصين واليابان وفنزويلا وغيرها من البلدان. كل واحد منا يزرع في المساحة المخصصة له خضروات من بلده" ويضيف سلوان "تتيح هذه الحديقة إمكانية تبادل الحديث والخبرات مع جارك".

حتى الكوسا الصغيرة نجحت في ألمانيا!

إلى جانب الملوخية، زرع سلوان الطماطم والخيار والبطيخ الأصفر والباذنجان وغيرها من الخضروات التي نجح في زراعتها. هذا النجاح دفعه للتفكير في طريقة لتحقيق أمنيات الكثير من اللاجئين الآخرين الذين يفتقدون خضروات بلادهم، إذ أن "الكوسا الألمانية مختلفة عن التي في بلادنا بشكلها وحجمها. لذا يسعى الكثير من أبناء بلدي إلى شراء الكوسا الصغيرة من محلات تركية أو عربية. وهذه الكوسا تأتي من بلداننا، ما يعني أن تكاليف شحنها وغير ذلك من التكاليف يزيد من سعرها".

اللاجئ السوري سلوان أحمد وسط حديقته في مدينة دريسدن الألمانية

لا يرغب سلوان بنقل الخضروات التي عرفها في سوريا فحسب، بل يأمل اللاجئ السوري أيضاً في أن يتمكن من نقل خضروات تعرفها عليها في ألمانيا إلى سوريا

في أطروحة التخرج يريد سلوان، الذي يدرس إدارة الموارد الزراعية في ألمانيا، التركيز على الزراعة المحلية لخضروات عرفها في بلده سوريا ولم يجدها هنا في ألمانيا، لأنه وبحسب رأيه "الإنتاج المحلي يعني الاستغناء عن التجار الوسطاء، وهو ما يجعل سعر الخضروات أقل بكثير من السعر الحالي، ويساعد في الحفاظ على البيئة بالتخلي عن عمليات النقل مثلا". إصرار سلوان على إقناع مديره بفكرته، دفعه إلى القيام بتجربة مسبقة "جربنا زراعة الكوسا وحصلنا على إنتاج أفضل من سوريا وجربنا زراعة الخيار الصغير ونجح جدا".

من سوريا إلى ألمانيا وبالعكس..

لا يرغب سلوان بنقل الخضروات التي عرفها في سوريا فحسب، بل يأمل اللاجئ السوري أيضا في أن يتمكن من نقل خضروات تعرفها عليها في ألمانيا إلى سوريا، حيث "هناك أشياء كثيرة يمكننا نقلها إلى سوريا مثل السلجم (Raps) الذي ينتج زيت نباتي صحي من بذوره".

تحقيق أمنية سلوان في نقل زراعة بعض الخضروات إلى بلده سوريا "ربما يحتاج إلى بعض الوقت" يقول اللاجئ السوري مشيرا إلى أن الحرب في بلده لن تمنعه من بذل ما بوسعه لإتقان علوم إدارة الموارد الزراعية وكسب الخبرات في هذا المجال "بدأت بدراسة الهندسة الزراعية في سوريا لكن بسبب الحرب لم أتمكن من متابعة دراستي، وعندما جئت إلى ألمانيا كان مجال إدارة الموارد الزراعية هو الأقرب لدراستي. بعد أن حصلت على فرصة عمل لدى إحدى الشركات الزراعية الكبرى في مدينة دريسدن، تمكنت من التسجيل في المدرسة المهنية التابعة لهذا المجال ".

أولى الثمار في حديقة اللاجئ السوري سلوان أحمد في مدينة دريسدن الألمانية

على مساحة لا تتجاوز 20 متراً مربعاً يسعى سلوان إلى تعريف الألمان وغيرهم بخضروات غير معروفة في بلادهم

في حديثه لموقع يهاجر نيوز يقول سلون، إن أصعب ما واجهه في ألمانيا هو "تعلم اللغة، فبعد إنهاء دورات اللغة اعتقدت أنني أتقنتها. لكن المصطلحات الجديدة التي تعلمتها في المدرسة المهنية كانت كلها جديدة وتختلف كليا عما يتعلمه المرء في دورات اللغة".

صعوبة اللغة لم تقف عائقا أمام سعي سلوان إلى متابعة دراسته، حيث حصل "على دعم كبير" من زملائه. وهو ممتن لكل من قدم له يد العون لتحقيق حلمه في متابعة دراسته هنا في ألمانيا "أعيش في دريسدن المعروفة بمعاداة الأجانب. كثيرون حذروني من العنصرية في هذه المدينة، لكن تجربتي كانت عكس ما حذرني منه الأخرون" يقول سلوان. فهل تمحي "الملوخية" صورة "معاداة الأجانب" التي عرفت بها دريسدن؟

 دالين صلاحية 

مهاجر نيوز 2019

  • A man and woman at work in a field of leeks

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

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  • Children pose for the camera in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

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  • A girl at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الهمّ الأول لهؤلاء اللاجئين هو توفير إيجار مسكن يأوي عائلاتهم، والذي عادة ما يكون خرابة قديمة أو خيمة مهترئة، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب توفير متطلبات المأكل والمشرب، حيث لا تتوفر للكثير منهم إمكانية الحصول على وجبات منتظمة.

  • Dihal and his daughter sit on the floor in a run-down room

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

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  • Farm workers on a field in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يوجد في تركيا أكثر من مليونين ونصف المليون سوري، وفيما يجد البعض منهم موسم الحصاد فرصة للعمل وكسب الرزق، تتجه الغالبية العظمى منهم نحو المدن الكبيرة، على أمل الحصول على فرصة عمل أفضل هناك، أو مواصلة الرحلة نحو غرب أوروبا.

  • Children stand outside makeshift tents in Torbali

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    الكثير من اللاجئين يتجنبون تسجيل أنفسهم لدى السلطات خوفا من الترحيل، وهو ما يعني عدم حصولهم على الرعاية الصحية، لكن في بعض الأحيان يأتي أطباء من المنظمات الإغاثية إلى حيث يعيش هؤلاء هنا في الحقول لمعالجة المرضى من العمال وأسرهم.

  • A boy plays in Torbali. Ramshackle accomodation is seen in the background

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    لا يبدي الكثير من أصحاب المزارع تحمسا لنصب اللاجئين خياماً على أطراف مزارعهم، لكنهم في الوقت نفسه يوفرون تكاليف نقل العمال من وإلى الحقول، وهذا ربما ما يجعلهم يتغاضون عن ذلك.

  • Children at Torbali farm camp

    الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

    يتواجد اللاجئون الذين يعملون في الحصاد في المزارع ليس فقط في المناطق المحيطة بإزمير، ولكن في كل تركيا تقريبا. وإضافة إلى استغلال أرباب العمل لهم وتشغيلهم بأجور متدنية، يشكو البعض منهم من المماطلة في دفع مستحقاتهم.

    الكاتب: ديغو كوبولو/ع.ج.م


مختارات

الحصاد الرخيص..لاجئون سوريون في المزارع التركية

يضطر آلاف اللاجئين السوريين في تركيا للعمل في الزراعة بأجور زهيدة لتوفير لقمة العيش، وكثير منهم يعيش في ظروف قاسية عند أطراف الحقول وسط انعدام الخدمات الأساسية ناهيك عن استغلال أرباب العمل لهم، كما يوضح ملف الصور التالي. (02.03.2016)  

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