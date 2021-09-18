 الانجذاب للضوء و″الدم الحلو″ وغيرهما.. خرافات تلاحق البعوض! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.09.2021

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علوم وتكنولوجيا

الانجذاب للضوء و"الدم الحلو" وغيرهما.. خرافات تلاحق البعوض!

عندما نتعرض للدغ من البعوض، كثيراً ما يتردد على مسامعنا أننا نمتاز بدم حلو الطعم أو أن تشغيل ضوء الغرفة، قد جذب البعوض إلينا. هذه الخرافات ظلت تلاحق البعوض، لكنه بريء منها!

البعوض قد يجد طريقه إليك بسبب رائحة ما تأكل أو ما تشرب!

البعوض قد يجد طريقه إليك بسبب رائحة ما تأكل أو ما تشرب!

البعوض مهاجم ماهر ويلدغ ضحاياه في جزء من الثانية. قد يعاني البعض من لدغات البعوض، والبعض الآخر قد يكون أقل تأثراً بها. لا شك أن أول فكرة خطرت على بالك الآن هي أن الفئة الأولى سيئة الحظ، لأن لديهم دم حلو الطعم. أو فكرة أن تشغيل الضوء في غرفة النوم وترك النافذة مفتوحة، قد يجذب البعوض إليك. هذا ما يعلمه الجميع ويتجنبون فعله. لكن هل هذا صحيح؟  موقع "Das Haus" الألماني، تناول ثلاثة من أشهر الخرافات التي تلاحق البعوض.

الضوء في غرفة النوم يجذب البعوض!

لا. هذا اعتقاد خاطىء. ليس الضوء هو الذي يجذب البعوض إلى غرفة نومك عندما تكون النافذة مفتوحة. بل أنت نفسك سبب شق البعوض طريقه إلى منزلك حتى من خلال أصغر شق في شبكة النافذة المضادة للبعوض، وبالتحديد ثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه عند الزفير ورائحة بشرتك، فالبعوض يفضل مثل هذه الروائح النفاذة. وفي حالة إخراج ثاني أكسيد الكربون أو رائحة الجسم الجذابة، يتتبع البعوض كلا الرائحتين إلى أن يصل إلى مصدرهما، وهو أنت، وهذا الأمر يحدث حتى في الظلام.

البعوض يفضل "الدم الحلو"!

طعم الدم سواء كان حلواً أو أقل حلاوة لا يهم البعوض. فإناث البعوض تحتاج إلى بروتين الدم حتى تتمكن من إنتاج البيض بعد إخصابها. لذلك عليهم أن يلدغونا حتى ينجبوا ذريتهم. كما أن البعوضينجذب إلى رائحة الأمونيا ورائحة حمض اللاكتيك ورائحة البول، التي تنبعث من الإنسان عبر الجلد من خلال العرق المتحلل. أيضا الرائحة التي تنبعث من النساء في مرحلة معينة من الدورة الشهرية تكون جذابة للبعوض. 

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دم الحشرات... هل يشبه دم الإنسان؟

عامل آخر سيجعلك هدفاً للبعوض، هو نظامك الغذائي. إذ يمكن شم رائحة ما تأكله وتشربه من خلال بشرتك. حتى الكحول يجده البعوض لذيذاً ويكون سعيداً بالطيران نحوك. كما أن العطور أو غيرها من مستحضرات التجميل تجذب البعوض إلى الإنسان. في المقابل يميل البعوض أكثر إلى النفور من المدخنين.

حرق مسحوق القهوة يبعد عنك البعوض!

لم يتم التحقق علمياً لحد الآن ما إن كان حرق مسحوق القهوة يمكنه حقًا طرد البعوض أو إبعاده عن الضحايا المحتملين. لكن الخبراء يشكون في أن احتراق القهوة برائحتها القوية يمكن أن يصرف البعوض عن الناس أو يعمل كنوع من أجهزة إرسال التشويش وبالتالي يصعب على البعوض العثور على ضحية ذات رائحة طيبة تجذبه إليها.

ويعمل طارد البعوض وفق نفس المبدأ مع الوصفات المنزلية الأخرى مثل الشموع المعطرة ونباتات اللافندر والنعناع البري ونباتات الطماطم والريحان والزعتر وإكليل الجبل الساخن.

إذا كنت ترغب في حماية نفسك، يجب عليك تغطية رائحة جسمك واستخدام بخاخات الحشرات المتاحة في المتاجر والمكونة من مادتي إيكاريدين أو ثنائي إيثيل تولواميد. لكن هاتين المادتين ضد البعوض والقراد يشتبه في تلويثهما للبيئة.


إ.م/ ص.ش 

  • Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    ليس كل البعوض ضارا للبشر

    من الناحية العملية لا يمكننا قتل كل البعوض على هذا الكوكب. هناك آلاف الأنواع، لكن فقط بضع مئات منها تنشر أمراضا قد تكون خطيرة للإنسان والثدييات كأمراض الملاريا وزيكا وحمى الضنك والشيكونغونيا. لكن فقط أنثى هذا النوع من البعوض هي تسبب الضرر، كما أن بقية أنواع البعوض تجلب فوائد محتملة للنظام البيئي والحياة وتساعد في مجال الأبحاث الطبية.

  • Moskito, der sich vom Nektar des Vergissmeinnicht ernährt

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    لماذا لدغ الجلد؟

    أنثى البعوض تمتص الدم لأجل الحصول على البروتين اللازم للإخصاب، ولهذا تلدغ الإنسان والحيوان وحتى الطيور. لكن عموما يتغذى البعوض على نكتار الورود، وبهذه الطريقة يساعدها على التلقيح، خصوصا الورود والنباتات المائية حيث يقضي البعوض غالب وقته.

  • Bachstelze mit Mücken

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    الغذاء المفضل لكائنات كثيرة

    يمكن للإنسان أن يقاوم البعوض بسهولة، خصوصا مع انتشار المبيدات الحشرية، لكن كذلك تساعدنا الطبيعة، فعدد من أنواع الطيور والأسماك والضفادع والعناكب وغيرها تتغذى على البعوض. الخبراء يقولون كذلك إن هذه الكائنات قد تختفي في حال تمت إبادة البعوض.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    اللدغ ليس كله شراً

    يملك البعوض فما شبيها بالمحقنة، وعندما يلدغ البعوض الجلد، بقوم بحقن لعابه داخله حتى لا يتجلط الدم الذي يتم امتصاصه. يقول الباحثون إن كلاهما (خرطوم البعوض واللعاب) مفيد للطب البشري، فالأول يساهم في أبحاث تصميم إبر أفضل (حقن أقل إيلاماً)، بينما قد يؤدي اللعاب الذي يحتوي على بروتين يسمى الأنوفلين، إلى علاجات جديدة لتجلط الأوردة العميقة.

  • Stechmücke Anopheles

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    "تنظيف" المياه الراكدة

    يضع البعوض اليرقات في المياه الراكدة. يمنح البشر البعوض هذه الأراضي الخصبة مجانًا، غالبًا من خلال الإهمال. لكن اليرقات تقوم أيضًا "بتنظيف" الماء عن طريق تناول النفايات البيولوجية، بما في ذلك الطفيليات الأخرى. بالتأكيد لا تجعل هذه العملية المياه صالحة للشرب، لكن لها فوائد في البحث حول مكافحة التلوث.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    خرطوم البعوض

    صورة عن قرب لبعوضة الملاريا تُظهِر أعضاء الوخز والملامس، وتستخدمها لاستشعار الروائح وثاني أكسيد الكربون المنبعث من الكائنات الحية. وهذا تستخدمه للحصول على وجبة دم يتم استخلاصها من القشرة المخفية في غلاف خرطوم البعوضة. وأنثى البعوض هي تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيوض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار. إعداد: ذو الفقار عباني/إ.ع