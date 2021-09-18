الانجذاب للضوء و"الدم الحلو" وغيرهما.. خرافات تلاحق البعوض!

البعوض مهاجم ماهر ويلدغ ضحاياه في جزء من الثانية. قد يعاني البعض من لدغات البعوض، والبعض الآخر قد يكون أقل تأثراً بها. لا شك أن أول فكرة خطرت على بالك الآن هي أن الفئة الأولى سيئة الحظ، لأن لديهم دم حلو الطعم. أو فكرة أن تشغيل الضوء في غرفة النوم وترك النافذة مفتوحة، قد يجذب البعوض إليك. هذا ما يعلمه الجميع ويتجنبون فعله. لكن هل هذا صحيح؟ موقع "Das Haus" الألماني، تناول ثلاثة من أشهر الخرافات التي تلاحق البعوض.

الضوء في غرفة النوم يجذب البعوض!

لا. هذا اعتقاد خاطىء. ليس الضوء هو الذي يجذب البعوض إلى غرفة نومك عندما تكون النافذة مفتوحة. بل أنت نفسك سبب شق البعوض طريقه إلى منزلك حتى من خلال أصغر شق في شبكة النافذة المضادة للبعوض، وبالتحديد ثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه عند الزفير ورائحة بشرتك، فالبعوض يفضل مثل هذه الروائح النفاذة. وفي حالة إخراج ثاني أكسيد الكربون أو رائحة الجسم الجذابة، يتتبع البعوض كلا الرائحتين إلى أن يصل إلى مصدرهما، وهو أنت، وهذا الأمر يحدث حتى في الظلام.

البعوض يفضل "الدم الحلو"!

طعم الدم سواء كان حلواً أو أقل حلاوة لا يهم البعوض. فإناث البعوض تحتاج إلى بروتين الدم حتى تتمكن من إنتاج البيض بعد إخصابها. لذلك عليهم أن يلدغونا حتى ينجبوا ذريتهم. كما أن البعوضينجذب إلى رائحة الأمونيا ورائحة حمض اللاكتيك ورائحة البول، التي تنبعث من الإنسان عبر الجلد من خلال العرق المتحلل. أيضا الرائحة التي تنبعث من النساء في مرحلة معينة من الدورة الشهرية تكون جذابة للبعوض.

عامل آخر سيجعلك هدفاً للبعوض، هو نظامك الغذائي. إذ يمكن شم رائحة ما تأكله وتشربه من خلال بشرتك. حتى الكحول يجده البعوض لذيذاً ويكون سعيداً بالطيران نحوك. كما أن العطور أو غيرها من مستحضرات التجميل تجذب البعوض إلى الإنسان. في المقابل يميل البعوض أكثر إلى النفور من المدخنين.

حرق مسحوق القهوة يبعد عنك البعوض!

لم يتم التحقق علمياً لحد الآن ما إن كان حرق مسحوق القهوة يمكنه حقًا طرد البعوض أو إبعاده عن الضحايا المحتملين. لكن الخبراء يشكون في أن احتراق القهوة برائحتها القوية يمكن أن يصرف البعوض عن الناس أو يعمل كنوع من أجهزة إرسال التشويش وبالتالي يصعب على البعوض العثور على ضحية ذات رائحة طيبة تجذبه إليها.

ويعمل طارد البعوض وفق نفس المبدأ مع الوصفات المنزلية الأخرى مثل الشموع المعطرة ونباتات اللافندر والنعناع البري ونباتات الطماطم والريحان والزعتر وإكليل الجبل الساخن.

إذا كنت ترغب في حماية نفسك، يجب عليك تغطية رائحة جسمك واستخدام بخاخات الحشرات المتاحة في المتاجر والمكونة من مادتي إيكاريدين أو ثنائي إيثيل تولواميد. لكن هاتين المادتين ضد البعوض والقراد يشتبه في تلويثهما للبيئة.



إ.م/ ص.ش