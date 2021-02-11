الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة اليمنية بمهاجمة قواته وخرق الاتفاقات

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، اليوم السبت (الثالث من تموز/يوليو 2021)، إن قوات الحكومة الشرعية سيطرت على معسكر تابع له في محافظة أبين، جنوبي البلاد. وأفاد بيان للمجلس بأن رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، ترأس في مدينة عدن الاجتماع الدوري للقادة العسكريين والأمنيين. وأضاف البيان أنه "جرى مناقشة الأحداث والمواجهات العسكرية في مديرية لودر بمحافظة أبين والحشود والتعزيزات العسكرية المسنودة بالتنظيمات الإرهابية لاقتحام المدينة وترويع الآمنين من المدنيين والسيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني (يتبع المجلس الانتقالي) في المدينة".
وأكد الاجتماع أن القوات المسلحة الجنوبية "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين والجنوب عموما، وسوف يدفع المسؤولون الثمن عن هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقا فاضحا لاتفاق الرياض بهدف الوصول إلى إفشال الاتفاق عموما"، وفق البيان.
ودارت اشتباكات أمس الجمعة بين القوات الحكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية لودر بمحافظة أبين، خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.
اقرأ أيضا: تجنيد الأطفال.. انتهاك للطفولة و"تفخيخ" لحاضر ومستقبل اليمن
وفي سياق ذي صلة، قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أمس الجمعة، إنه يسعى جاهدا لتنفيذ اتفاق الرياض، رغم العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر، في إشارة الى الحكومة اليمنية، منذ حوارات ما قبل التوقيع على الاتفاق. وأضاف المجلس في بيان "لا زالت العراقيل تنتج نفسها في كل مرحلة لمحاولة إفشال جهود ومساعي المملكة العربية السعودية".
وجدد المجلس رفضه لما وصفها بـ "أساليب الاستقواء وتمكين العناصر الإرهابية (قوات الجيش الحكومي) بمناصب أمنية وعسكرية". وأردف بالقول "ما تتعرض له مديرية لودر، بمحافظة أبين جنوبي البلاد، كجرائم ضد الإنسانية من قتل وجرح وترويع للمدنيين وقصف للمدينة ما هو إلا امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفا".
وحذر المجلس، من أن الطرف الآخر "يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".
وفي وقت سابق اليوم، رحبت الحكومة الشرعية، ببيان للملكة السعودية، الصادر فجر الجمعة، والذي دعا طرفي اتفاق الرياض "للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه"، مؤكدة أن نهجها الدائم "هو احترام هذه الالتزامات".
وشهدت محافظتا شبوة وأبين خلال الأيام الماضية، توترات أمنية بين قوات الجيش الحكومي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما أصدر المجلس قرارات سياسية وعسكرية وإدارية متجاوزا صلاحية الحكومة المشكلة حسب اتفاق الرياض.
وأمس الجمعة، أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية مقتل أكثر من 13 عنصراً من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين، بمعارك في محافظة مأرب، شرقي البلاد. وقال المركز الإعلامي للجيش، "إن رجال الجيش أفشلوا محاولة تسلل عناصر حوثية باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، غربي المحافظة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 13 حوثياً وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم". وأضاف، أن الجيش استعاد عقب معارك مع الحوثيين، عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.
خ.س/ف.ي (د ب أ)
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
يعاني سكان اليمن عموما ليس فقط من شح المياه ولكن أيضا من صعوبة الوصول إليها. مصدر الماء الآبار والأمطار الصيفية، وضاعفت الحرب من معاناة الحصول عليها...
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
والحصول على المياه النظيفة، في بعض الأحيان، صار هما من هموم اليمنيين الكثيرة. ويضطر السكان لشراء المياه، أو الاعتماد على فاعلي الخير الذين يوزعون المياه في حاويات موزعة في شوارع المدينة.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. والمأساة ما تزال مستمرة..
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
أطفال اليمن هم أكثر الفئات تضررا من الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقدرت اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2020.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
من أسباب الوضع الكارثي على سكان اليمن انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووجود إصدارين من العملة الوطنية (قديم وجديد)، وما نجم عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع المستوردة. وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
الحصول على الاحتياجات الأساسية بات مهمة شاقة في الكثير من الأحيان. أزمات إسطوانات الغاز المنزلي المتكررة شاهد على تردي الخدمات.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
عادت بعض الأسر اليمنية إلى استخدام الأدوات التقليدية كالحطب بسبب أزمات الخدمات المتكررة والأوضاع الاقتصادية الصعبة
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
يطل اليمن على البحرين الأحمر والعربي الغنيين بالثروة السمكية، لكن غلاء الأسعار والمعارك وارتفاع تكاليف الصيد والنقل والمخاطر الأمنية جعلت الحصول على السمك رفاهية لا يستطيع المعدم أن يحلم بها (الصورة من عدن)
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
حتى تصل الأسماك إلى "سوق الصيد" في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) تكون أسعارها قد تضاعفت.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
ترتفع أسعار المواد الخضار والفواكه خصوصا في المدن التي تدور داخلها أو حولها المعارك، مثل مدينة تعز (الصورة). وفي هذه الحالة يلجأ الباعة إلى إدخال المواد الغذائية من خلال طُرُق بديلة وعرة ملتفة وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعارها.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
المقابر في اليمن تحولت إلى مزارات تشبه الحدائق، لكنها ليست للفسحة، بقدر ما هي تعبير عن زيادة أعداد قتلى الحرب أو موتى الأمراض والأوبئة.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
على الجانب الموازي هنا الفرح فوق ركام الحرب! شباب يحتفلون في عرس في الشارع. الموسيقى تصدح وتطغي أحيانا على صوت الرصاص. لكن في اليمن إطلاق الرصاص ليس فقط بسبب الحرب، ففي الأعراس يطلق الرصاص عادة في الجو للتعبير عن الفرح، إلأ أن ذلك اصبح يثير الرعب لدى البعض بسبب الحرب.
-
جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء
رغم الحرب والأوضاع الصعبة، وقيود العادات والتقاليد الاجتماعية والتضييق على الحريات، إلا أن الحياة تستمر. شباب وشابات قرروا أن يعزفوا للحب وللحياة ولمستقبل أفضل..