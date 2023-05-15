 الانتخابات التركية ـ "شيطنة "الخصم والعزف على وتر القومية واللاجئين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.05.2023

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سياسة واقتصاد

الانتخابات التركية ـ "شيطنة "الخصم والعزف على وتر القومية واللاجئين

قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، اتسم خطاب مرشح المعارضة كيليجدار أوغلو بنهج قومي مناهض للاجئين، فيما يعتمد أنصار أردوغان على الأخبار الكاذبة لحشد الدعم له. وكل طرف يسعى للنيل من الآخر وتسجيل نقاط لصالحه.

رجب طيب أردوغان (يمين) ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو (يسار) (صورة مركبة 11/5/2023)

مع قرب جولة الإعادة للانتخابات التركية والتقارب في عدد الأصوات، يسعى كل طرف لحسم المعركة الانتخابية لصالحه واستمالة الناخبين بطرق شتى.

تزايدت وتيرة وحماس الشارع السياسي في تركيا قبيل جولة الإعادة الحاسمة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو خاصة مع التقارب الشديد بين المرشحين خلال الجولة الأولى من السباق الانتخابي.

مختارات

نتائج انتخابات 14 أيار/ مايو في تركيا هي أكثر من واقعية بالنسبة لمؤيدي المعارضة. ويبدو أن فوز منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو بعيد المنال. موفد DW إركان أريكان سأل بعض الناخبين عن انطباعاتهم وتوقعاتهم للجولة الثانية.

ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية في السنوات الأخيرة بسرعة كبيرة. العلاقات بينهما متشابكة، وذلك بفضل سياسة الرئيس أردوغان وزياراته إلى المنطقة. فهل سيتابع كليجدار أوغلو سياسة أردوغان الأفريقية، لو فاز؟

تعددت التأويلات بشأن صلابة القاعدة الانتخابية المحافظة التي يعتمد عليها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، غير أن المشهد السياسي التركي يوجد على أعتاب تحول في الأجيال، وفق خبير سياسي تركي. فكيف سيحدث هذا التحول؟ ومن سيقوده؟

أكد القومي المتشدد سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تأييده للرئيس أردوغان، مما زاد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة الأحد المقبل.

تعهد مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو بطرد "10 ملايين لاجئ" من بلاده، ما يؤجج مخاوف واسعة النطاق معادية للمهاجرين، حيث يسعى بشكل ملح للفوز بأصوات القوميين في مسعى لانتخابه رئيسا للبلاد.

قبل أيام من الانتخابات التركية الحاسمة، عرض الرئيس أردوغان مقطع فيديو، يُزعم به وجود ارتباط بين منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو ومنظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة. DW تتقصى الحقائق وتكشف أن الأمر ليس صحيحا بتاتا.

يبدأ المواطنون الأتراك بالخارج اليوم التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فيما أعلنت حصيلة جديدة لنتائج الجولة الأولى، والتي تقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته أردوغان، لكنه عجز عن تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة.

وفي ضوء ذلك، اعتمد حزبا أردوغان وكيليجدار أوغلو على أساليب تعرضت لانتقادات سواء داخل البلاد أو خارجها فعلى سبيل المثال سعى الحزب الحاكم بزعامة أردوغان إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة لتشويه سمعة المعارضة وزعيمها من خلال وصفه "خائنا".

في المقابل، لم يقف كيليجدار أوغلو صامتا حيال ذلك إذ أتجه إلى الهجوم على أردوغان إذ قال أمام حشد من أنصاره: "أردوغان! أنت  تتفاوض مع الإرهابيين خلف الأبواب المغلقة. من الذي منحك الحق للتشكيك في وطنيتي؟"

إعادة اللاجئين، والأخبار الكاذبة

ويقول مراقبون إن أنصار  أردوغان يبدو أنهم يعتمدون على الأخبار الكاذبة إذ جرى نشر عبر الإنترنت عدد كبير من الملصقات الانتخابية معدلة  لتشويه سمعة  حزب الشعب الجمهوري  الذي يعد أكبر كيان سياسي معارض في البلاد بزعامة كيليجدار أوغلو.

وقام عدد من أعضاء وأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان بنشر هذه الأخبار والدعاية المزيفة ضد المعارضة.

ومن بين هذه الملصقات ملصق يحمل شعار "حزب الشعب الجمهوري" كُتب عليه عبارة: "بالنسبة لنا، وحدات حماية الشعب ليست منظمة إرهابية. القرار لك الآن!"

وقد قامت منظمة Teyit.org الخاصة بتقصي الحقائق بالتحقق من الملصق من أدل االوقوف حيال صحته حيث كشفت عن أن مثل هذه الملصقات لم تتداولها الحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري على الإطلاق.

تعد "وحدات حماية الشعب" الفرع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الأكثر شعبية بين الأكراد السوريين. وكانت قد تمكنت في إطار "قوات سوريا الديموقراطية (قسد) من الاحتفاظ بسيطرتها على مناطق تسكنها غالبية كردية وعربية في شمال وشرق سوريا بفضل الدعم الأمريكي.


تعهد  كليجدار أوغلو بطرد 1 ملايين لاجئ في تركيا في محاولة لخطب ود القوميين

تعهد  كليجدار أوغلو بطرد "1 ملايين لاجئ في تركيا في محاولة لخطب ود القوميين

يشار إلى أنه قبل بدء الانتخابات التركية في 14 مايو / أيار، انتشرت أخبار كاذبة عن المعارضة التركية  فيما قال مراقبون إن ظاهرة المعلومات المضللة تزايدت وباتت تتسم بمنهجية في الفترة التي سبقت جولة الإعادة.

ويأمل كيليجدار أوغلو في استدعاء العداء ضد اللاجئين في تركيا لصالحه حيث غيرت المعارضة استراتيجيتها منذ الجولة الأولى للانتخابات.

وقد كشف تقرير عمد على تحليل الحملة الانتخابية للحزب عن أن إصرار كيليجدار أوغلو على التمسك بنبرة تصالحية رغم عدوانية أردوغان ضده يعد بمثابة علامة ضعف.

وإزاء ذلك، قررت المعارضة اللجوء إلى نهج جديد حيث سعى كيليجدار أوغلو إلى كسب ود الناخبين عن طريق استعداء العداء تجاه اللاجئين في محاولة لحشد دعم الناخبين القوميين الذين ينتقدون الحكومة.

وفي سياق ذلك، هاجم كيليجدار أوغلو الرئيس الحالي، زاعما أن أردوغان "جلب عشرة ملايين لاجئ إلى البلاد. وإذا ظل في السلطة فسوف يجلب عشرة ملايين آخرين إلى البلاد ومن ثم سوف تقع المدن التركية تحت سيطرة اللاجئين وعناصر المافيا وتجار المخدرات".

يشار إلى أن كيليجدار أوغلو أعلن في عدة مناسبات أنه سيعيد جميع اللاجئين في حالة فوزه في الانتخابات ووصوله إلى سدة الحكم في البلاد.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تركيا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ.

بدوره، قال كمال بوزاي، الخبير في "مركز أبحاث التطرف والوقاية" بالجامعة الدولية للعلوم التطبيقية في كولونيا، إن التغيير الذي طرأ على استراتيجية كيليجدار أوغلو الانتخابية يعد "جذريا"، مضيفا أن شعار مرشح تحالف المعارضة البالغ من العمر 73 عاما مازال "كل شيء سيكون على ما يرام".

وتزامن هذا مع ما اتسمت به حملته "بعدوانية بشكل ملحوظ" فيما حذر بوزاي ان هذا النهج محفوف بالخطر، مضيفا "كيليجدار أوغلو لا ينبغي أن ينسى أن المدن الكبرى والمناطق الحضرية ومعاقل الكراد صوتت له بما في ذلك أصوات الناخبين اليساريين والتقدميين".

وأشار إلى أنه من المرجح ألا يصوت هؤلاء الناخبون لصالح كيليجدار أوغلو مرة أخرى لرفضهم نهجه المناهض للاجئين ما قد يدفعهم إلى عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع خلال جولة الإعادة.

أردوغان يشعر بالطمأنينة

وفي الوقت الذي استحدثت المعارضة استراتيجيات جديدة، يبدو أن أردوغان يشعر بالطمأنينة حيال اعتماده على ثقة الناخبين  وهو ما عبر عنه جليا في تغريدة كتب فيها: "أيها الرفقاء، نشهد اليوم أهم انتخابات في تاريخنا، وأنا أثق بكم".

رغم أن أردوغان لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه حزبه ضمن الأغلبية في البرلمان

رغم أن أردوغان لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه حزبه ضمن الأغلبية في البرلمان

وكانت المعارضة تطمح في الرابع عشر من مايو /  أيار في أن تضع نهاية لحكم أردوغان  الذي استمر لأكثر من عشرين عاما خاصة بعد أن كانت استطلاعات الرأي قد أطهرت تقدم كيليجدار أوغلو. بيد أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات أثارت شعورا بالإحباط بين صفوف المعارضة.

الجدير بالذكر أنه خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لم يحصل أيا من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات إذ حصل  كيليجدار أوغلو  على ما يقرب من 45٪ من الأصوات فيما حصل "تحالف الوطن" المعارض على 35٪ وبات حزبه يمتلك الآن 213 مقعدا في البرلمان وهو ما يفوق توقعات ما قبل الانتخابات.

أما أردوغان فقد حصل 49.5٪ من الأصوات فيما حصل تحالف "الشعب" بزعامة حزبه على 322 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان  مما يعني ضمان الأغلبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلى وقع ذلك، بات أردوغان في موقف قوي قبيل جولة الإعادة التي ستجري الأحد (28 مايو/ايار 2023).

وكانت عملية التصويت في  جولة الإعادة لأكثر من ثلاثة ملايين تركي يعيشون خارج البلاد  قد جرت هذا الأسبوع، وناشد أردوغان الأتراك في المهجر قبل التصويت الثاني "بالدفاع عن القيادة التركية".

الجدير بالذكر أن أداء أردوغان الانتخابي خارج تركيا كان أفضل من داخلها، حيث صوت له 57.5٪ من الأتراك المقيمين في الخارج في الجولة الأولى من الانتخابات. وفي ذلك، قال بوزاي "يمكن للأتراك  الذين يعيشون في بلدان أخرى أن يلعبوا دورا رئيسيا في ترجيح كفة أردوغان، لذا فهو في حاجة إلى أصواتهم خلال جولة الإعادة".

إلماز توبكو/ م.ع

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي


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ANKARA, TURKEY - MAY 15: Turkish President Recep Tayyip Erdogan waves to supporters at AK Party headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. President Recep Tayyip Erdogan faced his biggest electoral test as the country voted in the general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity had recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu. (Photo by Burak Kara/Getty Images) +++ ANKARA, TURKEY - MAY 15: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu speaks to the media at the Republican People's Party (CHP) headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

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