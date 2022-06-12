 الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. معسكر ماكرون يتجه نحو تحقيق الأغلبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.06.2022

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أخبار

الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. معسكر ماكرون يتجه نحو تحقيق الأغلبية

بحسب تقديرات لمعاهد متخصصة، يتوقع ان يحصل تحالف الرئيس ماكرون على ما بين 275 و310 مقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية. لكن يحتاج ماكرون وحلفاؤه للاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يحتاج ماكرون للاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

من المتوقع أن يحتفظ تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن لا يزال نطاقها غير مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأحد (12 يونيو/ حزيران 2022).

مختارات

ستكون وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء في فرنسا لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما، لتخلف جان كاستيكس.

في حفل بسيط أدى إيمانويل ماكرون اليمين الدستورية رئيسا لفرنسا لولاية ثانية. شدد ماكرون على ضرورة التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا أكثر استقلالاً. وقطع وعدًا للشباب بأن يورثهم كوكبًا قابلًا للعيش وبلداً أكثر حيوية.

وأشارت التوقعات مساء اليوم إلى أن معسكر الرئيس المنتمي لتيار الوسط حصل على ما يتراوح ما  بين 25.2% و25.6%، وهي تقريباً النسبة نفسها للتحالف اليساري الذي حصل على 25.2% إلى 26.1%.

وسيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل لمعرفة ما إذا كان إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان/أبريل لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

وبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه، يواجه ماكرون تحدياً قوياً من كتلة يسارية موحدة تظهر استطلاعات الرأي أنها قد تحرمه من أغلبية مطلقة حتى لو لم تسيطر على البرلمان.

ووفق تقديرات معهد "إيفوب فيدوسيال"، سيحصل تحالف ماكرون "معاً" على ما بين 275 و310 مقاعد، وبين 255 إلى 295 مقعداً وفق توقعات معهد "ايبسوس"، علما أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً.

تقديرات متقاربة

وبحسب هذه التقديرات، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلانشون على حوالى 25 بالمئة من الأصوات.

لكن أكثر من واحد من كل ناخبين (ما بين 52 إلى 53 بالمئة وفقًا للتقديرات) امتنع عن التصويت الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري اثر الانتخابات الرئاسية.

يأتي في المرتبة الثالثة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20 بالمئة من الأصوات متقدماً بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة.

يمكن لليمين المتطرف أن يتجاوز 20 نائبا لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية. وبالتالي، تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسع للمشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بانتخاب ماكرون عام 2017.

ومعلوم أن حصول الرئيس على غالبية غير مطلقة ولكن نسبية في الجمعية سيعقد مسار الإصلاحات التي يرغب في إجرائها في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية على وجه الخصوص.

اللعب على وتر ارتفاع تكاليف المعيشة

وتأمل كتلة جان-لوك ميلونشون اليسارية المتشددة في الاستفادة من الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفق السيناريو الأقل احتمالاً لفوز تحالف جان لوك ميلانشون بأغلبية مطلقة، فإنه سيفرض تعايشاً غير مسبوق على رئيس أعيد انتخابه للتو سيُحرم عملياً من جميع سلطاته في السياسة الداخلية.

وأثبت ميلانشون (70 عاماً)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية. وهو يتزعم تحالفا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالاضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة".

وفي مرسيليا (جنوب)، قال ميلانشون مساء الجمعة خلال خطابه الأخير "إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون". الا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجاً اقتصادياً يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليارًا من العائدات) بينها 125 مليارًا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون قال بمناسبة فوزه إن "صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح. أريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة".

  • Infografik Frankreich Präsidentschaftswahl Prognose 20:10 Uhr arabisch

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    تم انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا -الذي لم يكن معروفا لدى الفرنسيين قبل ثلاث سنوات والذي يقول إنه ليس من اليمين أو اليسار- بعد حصوله على أكثر من 65,5 في المئة من الأصوات أمام لوبن التي حصلت على نحو 34 في المئة من الأصوات.

  • Frankreich Präsidentschaftswahl Emmanuel Macron (Reuters/E. Feferberg)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وتشير نتيجة الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع عن التصويت قُدِّرَت بأكثر من 25 في المئة، إلى احتمال "إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل كبير ليتمحور حول الصراع بين "الوطنيين" وأنصار العولمة".

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/AP/L. Cipriani)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لحظات ترقب قضاها أنصار ماكرون خلال اليوم الانتخابي.

  • Frankreich Unterstützer von Emmanuel Macron feiern nach der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 2017 (picture alliance/dpa/abaca/E. Blondet)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ابتهج أنصار ماكرون. وأشاد بفوز ماكرون الكثير من القادة الأوروبيين القلقين من تنامي النزعة الوطنية والحمائية الاقتصادية في أوروبا.

  • Frankreich Emmanuel Macron, Sigmar Gabriel, Angela Merkel und Francois Hollande in Paris (Reuters/P. Wojazer)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وسريعا ما تدفقت التهاني لرئيس فرنسا الجديد وخصوصا من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي. واعتبرت ميركل أن فوز ماكرون هو "فوز لأوروبا قوية وموحدة" في حين اعتبر يونكر أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا" لهم.

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (Reuters/B. Tessier)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وبعد فوزه المشهود على الأحزاب التقليدية، سيكون على ماكرون الآن أن يجمع فرنسا مقسمة بشكل عميق، بين فرنسا الحضَر: المزدهرة أكثر والإصلاحية، وبين فرنسا الريف: الفقيرة التي يجتذبها التطرف. وسيكون عليه مواجهة قضايا أساسية بينها التصدي للبطالة المزمنة (10 في المئة) ومكافحة الإرهاب ودفع أوروبا الموحدة إلى الأمام.

  • Zitat Emmanuel Macron ARA

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وكانت الدعوات تكثفت من كل حدب وصوب - بعد نتيجة "تاريخية" لماكرون في جولة الانتخابات الأولى- لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يصل للمرة الثانية إلى الجولة الثانية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

  • Frankreich Präsidentschaftswahl Marine Le Pen (picture-alliance/dpa/O. Corsan)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    لكن لوبن (48 عاما) المناهضة للهجرة ولأوروبا -والتي منيت بهزيمة قاسية- أشادت بتحقيقها "نتيجة تاريخية وكبيرة" لليمين المتطرف الذي أصبح كما قالت "قوة المعارضة الأولى" في فرنسا.

  • ENF Tagung in Koblenz (Reuters/W.Rattay)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    من جانبه هنأ السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز، مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي رغم هزيمتها. قائلا: "أحسنت على أي حال...لقد صوت الملايين من الوطنيين لك! ستفوزين المرة القادمة وأنا أيضا". كما هنأت فراوكه بيتري -زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة والإسلام- مارين لوبان على أدائها الانتخابي القوي رغم الخسارة وقالت إنها " تمكنت رغم العداء الشديد من تحقيق نتيجة مبهرة...".

  • Frankreich Präsident Emmanuel Macron spricht vor dem Louvre in Paris (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    وقام ماكرون بحملة مع حركته "إلى الإمام" التي أسسها تحت شعار التجديد السياسي مع خط مؤيد للفكرة الأوروبية وبرنامج ليبرالي سواء في الاقتصاد أو المسائل الاجتماعية. وتقوم عقيدته على "فرنسا منفتحة في أوروبا تحمي".

  • Frankreich Nach den Präsidentschaftswahlen in Paris (DW/B. Riegert)

    ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    ماكرون المصرفي السابق هو في الواقع يتبنى مبادئ "الأخلاقية السياسية" وقد أطلق تصريحا بقي ماثلا في الأذهان: "اللاجئون هم بشر مبدعون وقادرون على المقاومة". وامتدح سياسة اللجوء التي تبنتها أنغيلا ميركل، فقد أنقذت بتصرفها كرامة أوروبا، على حد تعبيره.

  • ماكرون أصغر رئيس فرنسي منتخب...يهزم اليمين المتطرف

    السياسي الشاب ماكرون يدخل الآن قصر الإليزيه برفقة معلمته السابقة وزوجته الحالية التي تكبره بنحو ربع قرن، في فترة رئاسية تستمر لمدة خمسة أعوام. فهل يحقق كل ما وعد به ويتغلب على التحديات؟ إعداد: علي المخلافي


مختارات

جولة في قصر الإليزيه.. بيت ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد

انتقل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت إلى بيتهما الجديد في قصر الإليزيه، والذي يعتبر مقر إقامة الزعماء الفرنسيين منذ عام 1873. DW زارت القصر ونقلت صورا من ردهاته المختلفة.  

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