الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017

ينتخب الألمان في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2017 أعضاء البرلمان الألماني لدورته التاسعة عشرة. بعدها يقوم البرلمان بانتخاب المستشار ومراقبة الحكومة إضافة إلى إصدار القوانين.

يمكن المشاركة في انتخابات البرلمان الألماني/ البوندستاغ من خلال القوائم الحزبية أو الترشيح المباشر للأفراد. يتشكل البرلمان الحالي من 630 نائبا ينتمي 310 منهم للحزبين الشقيقين، المسيحي الديمقراطي/ حزب ميركل والمسيحي الاجتماعي البافاري. ويبلغ عدد الأعضاء المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي 193 عضوا. أما حزب اليسار فله 64 عضوا في البرلمان الحالي، في حين يبلغ عدد نواب حزب الخضر 63 نائبا.