نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017

ينتخب الألمان في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2017 أعضاء البرلمان الألماني لدورته التاسعة عشرة. بعدها يقوم البرلمان بانتخاب المستشار ومراقبة الحكومة إضافة إلى إصدار القوانين.

يمكن المشاركة في انتخابات البرلمان الألماني/ البوندستاغ من خلال القوائم الحزبية أو الترشيح المباشر للأفراد. يتشكل البرلمان الحالي من 630 نائبا ينتمي 310 منهم للحزبين الشقيقين، المسيحي الديمقراطي/ حزب ميركل والمسيحي الاجتماعي البافاري. ويبلغ عدد الأعضاء المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي 193 عضوا. أما حزب اليسار فله 64 عضوا في البرلمان الحالي، في حين يبلغ عدد نواب حزب الخضر 63 نائبا.

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة 15.10.2021

أعرب مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. بدء المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي 02.10.2021

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am Donnerstag (16.06.2011) in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan. Bundesinnenminister Friedrich (CSU) eröffnet am Donnerstag in Bonn das Nationale Cyber-Abwehrzentrum. Die Einrichtung soll die Zusammenarbeit staatlicher Stellen im Kampf gegen Bedrohungen aus dem Internet verbessern. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe

الهجمات الالكترونية تلقي بظلالها على الانتخابات الألمانية 07.03.2021

يحذر الخبراء من أن هجمات القراصنة وحملات التضليل الإعلامي من شأنها أن تؤثر على مجريات الانتخابات البرلمانية التي ستجري الخريف المقبل بألمانيا. وتظهر المعطيات الأولى أن التهديد يحيط بالعمليات الانتخابية بشكل كبير.
07.10.2015 - Demonstranten protestieren mit einem Plakat Refugees not welcome - Bring your families home! am 07.10.2015 in Erfurt (Thüringen) gegen die Asylpolitik. Die rechtskonservative AfD hatte zur Demonstration aufgerufen. Die Polizei sprach zum Auftakt der Kundgebung von 5000 Teilnehmern, die Zahl der Gegendemonstranten wurde mit 800 angegeben. Foto: Martin Schutt/dpa (zu dpa «Merkels Gipfel der Wahrheit» vom 15.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/M. Schutt

فشل ائتلاف جامايكا.. ماذا يعني لليمين الشعبوي في ألمانيا؟ 21.11.2017

قد يبدو فشل تشكيل ائتلاف حكومي موسع في ألمانيا، فرصة جيدة لليمين الشعبوي لكن هذا على المدى القصير فقط، إذ أن الأمور تبدو مختلفة تماما بعد النظرة المتأنية للأمور.
Blick über den Obermarkt der ostsächsischen Stadt Görlitz zum Reichenbacher Turm und dem Kaisertrutz im Hintergrund am 02.05.2009. Die deutsch-polnische Grenzstadt wird sich um die Aufnahme in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes bewerben. Das entschieden in dieser Woche die Görlitzer Stadträte. Görlitz hat als Reiseziel in den vergangenen Jahren stetig zugelegt. Die Grenzstadt verbuchte im vergangenen Jahr rund 168 000 Übernachtungen und legte zum Jahr 2007 nochmals rund elf Prozent zu. Vor allem das kulturhistorisch einzigartige Stadtbild zieht zunehmend Gäste aus aller Welt an. Foto: Jens Trenkler +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

اكتساح حزب البديل لشرق ألمانيا - محاولة للوقوف على الأسباب 30.09.2017

اكتسح "حزب البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات الأخيرة ولاية سكسونيا في شرق ألمانيا. DW زارت مدينة غورلتز، الواقعة بالقرب من الحدود مع بولونيا، واستطلعت آراء وأمزجة السكان عن النتيجة وأسباب الخسارة المدوية لحزب ميركل؟

نتائج الانتخابات الألمانية في عيون ألمان وأجانب 25.09.2017

صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي وحصوله على نسبة أهلته من دخول البرلمان، كان من أهم نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية، فكيف يرى الألمان والأجانب مستقبل السياسة الألمانية؟
10.09.2015**** - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich am 10.09.2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit einem Flüchtling fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa Merkel erörtert mit CDU-Basis neue Programmatik - Auftakt in NRW) +++(c) dpa - Bildfunk+++

العرب وميركل.. تشكيك في حديث للبُخاري وسخرية ومقارنة بحكام العرب 25.09.2017

مازال التفاعل مع نتائج الانتخابات الألمانية كبيرا داخل ألمانيا خاصة النتائج التي حققها اليمينيون الشعبويون وفوز ميركل بولاية رابعة. لكن كيف تفاعل العرب من خارج ألمانيا مع هذه النتائج؟
Demonstranten protestieren am 24.09.2017 vor dem Gebäude in dem die Wahlparty der Partei Alternative für Deutschland (AfD) zur Bundestagswahl 2017 in Berlin stattfindet. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مظاهرات في برلين ترفع شعار "حزب البديل ليس بديلاً" 24.09.2017

مباشرة بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الألمانية التي بينت أن حزب "البديل" المناهض للمهاجرين قد حل ثالثا، تجمع متظاهرون أمام مقر الحزب ورددوا شعارات مناهضة للوافد الجديد إلى البرلمان الألماني.
Hand steckt einen scwarz-rot-goldenen Stimmzettel in eine Wahlurne. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وجهة نظر: هل تشهد ألمانيا أكثر الانتخابات مللا على الإطلاق؟ 24.09.2017

ألمانيا نتنخب، وأنغيلا ميركل على وشك الفوز بمنصب المستشارية، كما حدث في الانتخابات البرلمانية الثلاثة الأخيرة. رغم هذا فإن الانتخابات الألمانية ستجيب على تساؤلات غاية في الأهمية، كما ترى داغمار إنغل.

Wahlplakate für die Bundestagswahl am 24.09.2017 von CDU mit Spitzenkandidatin und Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD mit Spitzenkandidat Martin Schulz hängen am 08.08.2017 in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟ 23.09.2017

لوحات الدعاية للمرشحين في الشوارع والمؤتمرات الانتخابية والشرح المفصل لبرامج الأحزاب، كلها أمور تكلف الأحزاب مبالغ طائلة. فمن أين تأتي الأحزاب الألمانية بالمال اللازم لتمويل حملاتها الانتخابية؟

German Chancellor Angela Merkel, a top candidate of the Christian Democratic Union Party (CDU) for the upcoming general elections, speaks during the final election rally in Munich, Germany September 22, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

ميركل تحث على كسب أصوات الناخبين المترددين 23.09.2017

قبل يوم من الانتخابات، حثت أنغيلا ميركل الشباب المتطوعين في حملتها الانتخابية على كسب أصوات الألمان المترددين الذين لم يحسموا أمرهم لمن سيعطون صوتهم. هذا فيما اتصل ترامب بميركل متمنياً لها وألمانيا "انتخابات ناجحة".
Presstermin bei der ARD-Sendung Wahlarena mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schmidt in Lübeck.

نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين 22.09.2017

قبيل الانتخابات البرلمانية الألمانية بقليل، ينشط الساسة من مختلف الأحزاب، في حالة عمل متواصل لا يقتصر فقط على استديوهات التصوير التليفزيوني بل يمتد أيضا إلى الميادين العامة ومقاهي الشيشة.

DW Interview mit Angela Merkel, CDU. Geführt von DW Chefredakteurin, Ines Pohl und DW-Reporter, Jaafar Abdul Karim.

ميركل لـ DW: لن نسمح بالمنافسة بين اللاجئين والألمان في سوق العمل 20.09.2017

في سلسلة مقابلات DW مع كبار مرشحي الأحزاب الألمانية، أوضحت مرشحة "الحزب المسيحي الديمقراطي"، أنغيلا ميركل، موقفها من عدة ملفات: إدماج اللاجئين بسوق العمل ووضع الحريات في مصر والتعاون مع "حزب البديل" والعلاقة مع تركيا.
German Chancellor Angela Merkel arrives for a debate at the German parliament, the Bundestag in Berlin on Friday, Feb. 27, 2015. Germany's Parliament will vote on a four-month bailout extension for Greece with a large majority of lawmakers in Chancellor Angela Merkel's conservative bloc signaling their backing. (AP Photo/Axel Schmidt)

ميركل لا تغرد، فهل ستبقى خارج السرب طويلاً؟ 18.09.2017

عكس قادة معظم الدول الغربية، لا تمتلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حسابا على "تويتر"، رغم توجيه منافسها في الانتخابات اللكمات لها عبر "التغريدات"، فلماذا تخشى ميركل المعروفة بالحذر في التصريحات، عالم التغريدات؟

3.9.2017*** Ein Kronenleuchter hängt am 03.09.2017 in Berlin in den Fernsehstudios in Adlershof beim TV-Duell von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) , wobei Merkel auf einem Bildschirm zu sehen ist. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ما حظوظ شولتس في منافسة "الملكة" ميركل في الشارع العربي؟ 13.09.2017

الانتخابات التشريعية الألمانية على الأبواب. كيف يرى الشارع العربي المتنافسين الرئيسين على منصب المستشارية، ميركل وشولتس؟ وما هي المحاور الأساسية التي تتشكل منها تلك الصورة في العالم العربي؟
Hand steckt einen scwarz-rot-goldenen Stimmzettel in eine Wahlurne. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الألمانية المقبلة 09.09.2017

أسباب متنوعة من بينها رفض تولي أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة لفترة رابعة، عززت من توقعات الباحثين بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الألمانية المقبلة. يتوقع الخبراء أن تصل المشاركة إلى نحو 80 بالمئة.
مزيد من المقالات