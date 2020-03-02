الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة

أكدت النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في إسرائيل أمس تقدم حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوجاء متقدما في ثالث انتخابات تشهدها البلاد في أقل من عام.

ووفقا للنتائج الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات صباح الثلاثاء (الثالث من مارس/ آذار 2020)، فإن حزب نتنياهو

حصل على 28.27 بالمائة من الأصوات بعد فرز نحو ثلثها، مقابل 23.26 بالمائة لمنافسه الأبرز حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

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وأرجعت اللجنة التأخر في نشر النتائج الأولية إلى الإقبال الهائل على التصويت والذي وصل إلى 71 المائة.

وكانت نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم قد أشارت إلى تقدم حزب نتنياهو بأربعة إلى خمسة مقاعد على حزب أزرق أبيض، وهو هامش أكبر بكثير مما توقعه أي استطلاع للرأي تم إجراؤه قبل الانتخابات.

كما أشارت استطلاعات ما بعد التصويت إلى أن كتلة أحزاب اليمين والأحزاب الديينية، بزعامة نتنياهو، ستحصل على 59 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أي أقل بمقعدين من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة.

وتحدث نتنياهو الليلة الماضية عن "نصر هائل ... انتصار على كل الصعاب".

أما غانتس فأعرب عن خيبة أمله واتهم الخصوم السياسييين بنشر أكاذيب بحقه، ووصف حملة الانتخابات الأخيرة بأنها كانت الأقذر في تاريخ إسرائيل.

وهكذا يكون نتنياهو في طريقه إلى ولاية خامسة. ورغم ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الأخير سوف يستلم مهمة تشكيل الحكومة، لكونه وبعد أسبوعين سوف يحاكم في في قضايا فساد.

يذكر أن نتانياهو البالغ 70 عاماً، بينها 14 عاما في السلطة، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل توجه إليه اتهامات قضائية خلال توليه منصبه ويتوقع بدء المحاكمة في 17 آذار/ مارس في القدس.

الانتخابات الثالثة في سنة

والانتخابات العامة التي جرت أمس الاثنين هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام. وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتانياهو وغانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.

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وتعد النتائج إلى غاية اللحظة غير نهائية وغير رسمية، وسيتم إعلان النتائج الرسمية الجزئية في وقت لاحق، بعد ان يتم فرز جميع الاصوات واصوات الجنود والدبلوماسيين والسجناء.

وبحسب الاستطلاعات ستحصل "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب في تاريخ انتخابات الكنيست، إن صحت.

وستصبح القائمة المشتركة القوة الثالثة في الكنيست وقال رئيس القائمة ايمن عودة "نحن وعدنا بأن نفوز، نريد تشكيل بديل لليسار مكون من العرب واليهود الديمقراطيين."

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)