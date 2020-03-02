 الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الانتخابات الإسرائيلية – تقدم نتنياهو دون تحقيق أغلبية حاكمة

أظهرت استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم اليوم الثلاثاء في الانتخابات الإسرائيلية، لكن دون تحقيق أغلبية حاكمة، في ثالث انتخابات عامة في أقل من عام، فيما القائمة العربية تشكل القوة الثالثة.

Parlamentswahl in Israel Sieger Likud Netanjahu (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

أكدت النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في إسرائيل أمس تقدم حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوجاء متقدما في ثالث انتخابات تشهدها البلاد في أقل من عام.
ووفقا للنتائج الصادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات صباح الثلاثاء (الثالث من مارس/ آذار 2020)، فإن حزب نتنياهو 
حصل على 28.27  بالمائة من الأصوات بعد فرز نحو ثلثها، مقابل 23.26 بالمائة لمنافسه الأبرز حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

مشاهدة الفيديو 25:11

إسرائيل: انتخابات في زمن كورونا.. فلمن الغلبة هذه المرة؟


وأرجعت اللجنة التأخر في نشر النتائج الأولية إلى الإقبال الهائل على التصويت والذي وصل إلى 71 المائة.
وكانت نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم قد أشارت إلى تقدم حزب نتنياهو بأربعة إلى خمسة مقاعد على حزب أزرق أبيض، وهو هامش أكبر بكثير مما توقعه أي استطلاع للرأي تم إجراؤه قبل الانتخابات.
كما أشارت استطلاعات ما بعد التصويت إلى أن كتلة أحزاب اليمين والأحزاب الديينية، بزعامة نتنياهو، ستحصل على 59 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أي أقل بمقعدين من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة.
وتحدث نتنياهو الليلة الماضية عن "نصر هائل ... انتصار على كل الصعاب".
أما غانتس فأعرب عن خيبة أمله واتهم الخصوم السياسييين بنشر أكاذيب بحقه، ووصف حملة الانتخابات الأخيرة بأنها كانت الأقذر في تاريخ إسرائيل. 
وهكذا يكون نتنياهو في طريقه إلى ولاية خامسة. ورغم ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الأخير سوف يستلم مهمة تشكيل الحكومة، لكونه وبعد أسبوعين سوف يحاكم في في قضايا فساد.

يذكر أن نتانياهو البالغ 70 عاماً، بينها 14 عاما في السلطة، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل توجه إليه اتهامات قضائية خلال توليه منصبه ويتوقع بدء المحاكمة في 17 آذار/ مارس في القدس.

الانتخابات الثالثة في سنة

والانتخابات العامة التي جرت أمس الاثنين هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام. وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتانياهو وغانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.

مشاهدة الفيديو 02:16

ردود فعل متواصلة على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

وتعد النتائج إلى غاية اللحظة غير نهائية وغير رسمية، وسيتم إعلان النتائج الرسمية الجزئية في وقت لاحق، بعد ان يتم فرز جميع الاصوات واصوات الجنود والدبلوماسيين والسجناء.

وبحسب الاستطلاعات ستحصل "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب في تاريخ انتخابات الكنيست، إن صحت.

وستصبح القائمة المشتركة القوة الثالثة في الكنيست  وقال رئيس القائمة ايمن عودة "نحن وعدنا بأن نفوز، نريد تشكيل بديل لليسار مكون من العرب واليهود الديمقراطيين."

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

 

مختارات

نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعلياً بعد معارضة المجتمع الدولي. (20.02.2020)  

سقوط ستة قتلى في القصف الإسرائيلي جنوبي دمشق

رداع على اطلاق صواريخ من قطاع غزة الأحد شنت إسرائيل غارات على مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في كل من غزة وجنوب دمشق. الجيش الإسرائيلي أعلن اطلاق صواريخ مجددا من قطاع غزة الاثنين. (24.02.2020)  

مرشح لرئاسة حزب ميركل يتعهد بمحاربة اللاسامية والتطرف اليميني

خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي أكد المرشح لرئاسة حزب ميركل ورئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا آرمين لاشيت أن مصلحة ألمانيا تتمثل في ضمان أمن اسرائيل، وتعهد بمحاربة اللاسامية والعنصرية والتطرف اليميني. (01.03.2020)  

إسرائيل: نتانياهو يتقدم على غانتس في ثالث انتخابات خلال عام

يبدو أن ثالث انتخابات تشريعية في إسرائيل خلال أقل من عام قد تنتهي لصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فحسب عينات نشرتها قنوات إخبارية إسرائيلية، فاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد. (02.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Israel Premierminister Benjamin Netanjahu

بدء الاقتراع في ثالث انتخابات برلمانية بإسرائيل خلال عام واحد 02.03.2020

يتوجه 6.4 مليون إسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة في ظل محاكمة مرتقبة لرئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بشأن اتهامات له بالفساد.

كورونا: ورقة نتانياهو الرابحة في الانتخابات؟ #مسائية_DW 02.03.2020

يكافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل البقاء في منصبه كرئيس للوزراء في ثالث انتخابات تشريعية تجري خلال عام وسط اتهامات تحدث فقط في زمن الكورونا.

| Israel Hohe Beteiligung bei Parlamentswahl trotz Coronavirus | Benjamin Netanyahu und seine Frau

إسرائيل: نتانياهو يتقدم على غانتس في ثالث انتخابات خلال عام 02.03.2020

يبدو أن ثالث انتخابات تشريعية في إسرائيل خلال أقل من عام قد تنتهي لصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فحسب عينات نشرتها قنوات إخبارية إسرائيلية، فاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  