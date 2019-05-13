 الانتخابات الأوروبية: حقوق المثليين على المحك | سياسة واقتصاد | DW | 14.05.2019

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سياسة واقتصاد

الانتخابات الأوروبية: حقوق المثليين على المحك

أصدر الاتحاد الأوروبي للسحاقيات والمثليين بياناته قبل الانتخابات الأوروبية لتصبح دعماً انتخابيا محتملا للمجموعة المستهدفة، لأن الفوارق داخل الاتحاد الأوروبي كبيرة. DW تابعت ذلك من بروكسل عاصمة الاتحاد.

Deiutschland EU und eine Regenbogenfahne an einem Fenster Berlin (imago/E. Contini)

المساواة بين السحاقيات والمثليين مكفولة داخل الاتفاقيات وميثاق حقوق الإنسان الأوروبية. فالتمييز هناك بسبب التوجه الجنسي مستبعد. ففي الدول الأعضاء الثمان والعشرين للاتحاد الأوروبي وجب أن تكون ظروف حياة المثليين متساوية. لكنها ليست كذلك. وفي كل سنة، إبان "اليوم الدولي ضد معاداة المثلية والتحول الجنسي" في الثالث عشر من أيار/ مايو يصدر الاتحاد الأوروبي للسحاقيات والمثليين في أوروبا نوعاً من الشهادة لبلدان الاتحاد. وفي هذه السنة يمكن لبيانات الاتحاد الأوروبي أن تكون نوعا من التوجيه لاتخاذ القرار الانتخابي في انتخابات اختيار البرلمان الأوروبي بعد أسبوعين.

محك اختبار

اتحاد السحاقيات والمثليين الألماني أصدر محك اختبار وأوصى بالتصويت لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يدافع أكثر عن حقوق المثليين. ويأتي بعده الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار. والحزب المتخلف هنا هو حزب الاتحاد المسيحي. ويعتبر الاتحاد أن حزب البديل من أجل ألمانيا خطير، لأنه لا يعمل مثلا شيئا ضد التحرش في المدارس وينوي شطب موضوع الهوية الجنسية من برامج التعليم. والانتخابات الأوروبية هامة للغاية، كما اعتبر اتحاد السحاقيات والمثليين في ألمانيا بالنظر إلى تقوية الشعبويين اليمينيين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي. ويُذكر في محك الاختبار الانتخابي أن " الأمر يتعلق بمستقبل الديمقراطية الأوروبية، لأنه يتم التشكيك بشكل متزايد في قيم أوروبية مثل احترام الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة".

وفي البرلمان الأوروبي الحالي عملت لاسيما كتلة حزب الخضر من أجل الدفاع عن حقوق السحاقيات والمثليين. وهذا يُستشف من وثيقة تقييمية صادرة في أبريل عن مجموعة برلمانيين من جميع الأحزاب تهتم بموضوعات مناهضة التمييز.

Brüssel Ausstellung Out in the Street (DW/B. Riegert)

رسم على جدار في بروكسل. وتُعد بلجيكا من الدول الليبرالية التي ترعى حقوق المثليين

أوروبا تحت قوس قزح

وفي التقويم الذي أصدرته هذه المجموعة لعام 2019 تتضح الصورة التالية داخل الاتحاد الأوروبي: فهناك فارق بين الغرب والشرق. وغالبية البلدان التي يمكن فيها للسحاقيات والمثليين العيش في مساواة مع الأخرين توجد في غرب أوروبا. وتحقق بريطانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وفنلندا والدنمارك والسويد والبرتغال وإسبانيا غالبية النقاط في قائمة تجريبية تشمل قانون العائلة ومكافحة جرائم الكراهية وتحقيق الذات. والدولة التي تحتل المرتبة الأولى في هذا التقويم هي مالطا الصغيرة التي تفي بـ 90 في المائة من تلك المتطلبات. وفي ذيل هذا التقويم تأتي ليتوانيا وبولندا بـ 17 و 18 في المائة. وحتى إيطاليا تحتل مكانة سيئة بـ 22 في المائة. وهذا يعود لأن إيطاليا ليس بها ضمانات خاصة لمناهضة التمييز ولا تعرف الزواج المثلي. كما توجد ثغرات كبيرة في قانون التبني. وتحتل ألمانيا مكانة متوسطة، لأنه لا توجد قوانين خاصة ضد خطابات الكراهية والجنايات بدافع جنسي. ومن منظور عام يفيد التقويم أن وضع السحاقيات والمثليين تحسن في السنوات العشر الأخيرة، لكن يوجد أيضا انتكاسات، كما ذكر الاتحاد أثناء عرض تقريره في أوسلو. وتم التخفيض من مكانة بولندا وبلغاريا، لأنهما عملتا على تقليص بعض الحقوق. وتم انتقاد المجر، لأن حقوقا أساسية مثل حرية التجمع والتحالف تم تقليصها هناك.

والقوانين تبقى في جزئها الأكبر عمل ضمن صلاحية وطنية. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر العمل بالزواج المثلي أو علاقة شراكة مسجلة. والدول التي ليس بها إلى حد الآن زيجات مثلية أُجبرت من قبل المحكمة الأوروبية العليا على الاعتراف بتلك الزيجات التي يتم عقدها في دول أعضاء أخرى. وقد صدر في السنة الماضية حكم ضد السلطات الرومانية للاعتراف بصلاحية زواج روماني مع أمريكي. وعقد الاثنان قرانهما في بلجيكا.

نداء مجموعة الضغط

وقبل الانتخابات الأوروبية أعلنت مديرة اتحاد السحاقيات والمثليين في أوروبا، إفلين براديس أن الوقت حان للتحرك، معلنة أنه تم التحذير السنة الماضية من البقاء دون تحريك ساكن والاعتقاد بأن العمل قد تحقق، "وللأسف نلاحظ في هذه السنة مؤشرات ملموسة على تراجع في المستويين السياسي والقانوني لدى عدد من الدول".

بيرند ريغرت/ م.أ.م

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب "كريستوفر ستريت" بكولونيا يعتبر أكبر تظاهرة للمثليين والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس في أوروبا. حوالي 85 مركبة بالإضافة إلى مئات المشاركين يجوبون شوارع مدينة كولونيا ويطالبون بالمساواة القانونية والقبول الاجتماعي للمثليين والمثليات.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    موكب كريستوفر ستريت هو تقليد سنوي في كولونيا منذ 1991 ويتم تنظيمه في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز. وينطلق الموكب من جسر Deutzer Brücke ويمر عبر وسط المدينة التي تعتبر الأكبر في ولاية شمال الراين وستفاليا.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    يشكل موكب كريستوفر ستريت ذروة الأنشطة التي تشهدها مدينة كولونيا لمدة أسبوعين والتي يريد من خلالها المثليون والمثليات والمتحولين جنسيا لفت الأنظار إليهم. مساء الأحد تحي الفرقة الموسيقية Erasure حفلا فنيا في كولونيا بهذه المناسبة.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    افتتح وزير العدل الألماني هايكو ماس يوم الجمعة الماضي مهرجان المثليين في كولونيا. في ألمانيا لم يتم إلغاء القانون الذي يعاقب على المثلية الجنسية إلا في عام 1994. وفي شهر مارس الماضي قرر البرلمان الألماني إلغاء جميع الأحكام التي أصدرت منذ 1945 في إطار الفصل 175 من القانون الجنائي الذي كان يجرم المثلية.

  • [No title] (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    "لا للعودة للتمييز" هو شعار هذا العام. ويتم هنا بالأساس تذكر ضحايا الحقبة النازية، حيث كان يطلب من المثلياث في معسكر الاعتقال النازي إرتداء زي أسود على شكل مثلث في حين كان يرتدي المثليون الذكور ملابس وردية اللون.

  • Deutschland, Christopher Street Day Köln (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    قانون "الزواج للجميع" الذي أقره البرلمان الألماني في 30 من يونيو/ حزيران الماضي شكل أيضا مناسبة إضافية للاحتفال هذا العام. رغم ذلك فإن منظمي مهرجان المثليين في كولونيا مصممون على مواصلة ضغوطاتهم حتى يتم تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بزواج المثليين، ومنها أي من الشريكين يحمل صفة الأم أمام القانون.

  • Vorstellung des Paradetruck der Jugendorganisation Jugend gegen Aids, Christopher Street Day (picture alliance/dpa/H.Galuschka)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الكثير من الشركات قدمت الدعم للمركبات المشاركة في موكب "كريستوفر ستريت" كما هو الحال هنا بالنسبة لشركة يورو وينغز التابعة لشركة لوفتهانزا للطيران. ومن خلال ذلك تظهر مثل هذه الشركات أنها أيضا تدعو إلى التسامح وفي نفس الوقت تقوم بالترويج لنفسها أمام حوالي مليون شخص.

  • Bildergalerie Christopher Street Day 2013 Geschichte Gay Pride Aufstand im Stonewall Inn (imago stock&people)

    مهرجان كولونيا للمثليين بشعار "لا تمييز بعد الآن"

    الأنشطة التي تنظم في جميع أنحاء العالم في إطار "يوم شارع كريستوفر" (Christopher Street Day) يعود أصلها إلى 28 يونيو/حزيران 1969. ففي حانة ستونوول بشارع كريستوفر ستريت في نيويورك انتفض المثليون ضد الاعتقالات التي كانت تطالهم. في ستينيات القرن الماضي كانت حانات المثليين تتعرض باستمرار لمداهمات تحت مبرر "سلوكيات غير لائقة". الكاتب: تاوبه فريدل/ هـ.د


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