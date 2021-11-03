الانتخابات الأمريكية

ينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل أربعة أعوام. تجري الانتخابات في يوم الثلاثاء ما بين الثاني إلى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويحق للرئيس المنتخب أن يجدد الترشح لدورة انتخابية ثانية.

يجرى في يوم الانتخابات أيضا اختيار أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ ومجالس الولاية والمجالس المحلية. وتتم عملية انتخاب الرئيس على مرحلتين أولاهما انتخاب مرشح من كلا الحزبين الرئيسيين أي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. أما المرحلة الثانية فتمثل الانتخابات العامة التي يصوت فيها الأميركيون للمندوبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.