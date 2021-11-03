نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الانتخابات الأمريكية

ينص الدستور الأمريكي على إجراء انتخابات رئاسية في البلاد كل أربعة أعوام. تجري الانتخابات في يوم الثلاثاء ما بين الثاني إلى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويحق للرئيس المنتخب أن يجدد الترشح لدورة انتخابية ثانية.

يجرى في يوم الانتخابات أيضا اختيار أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ ومجالس الولاية والمجالس المحلية. وتتم عملية انتخاب الرئيس على مرحلتين أولاهما انتخاب مرشح من كلا الحزبين الرئيسيين أي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. أما المرحلة الثانية فتمثل الانتخابات العامة التي يصوت فيها الأميركيون للمندوبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

الاحتباس الحراري ـ كيف يمكن سد فجوة الانبعاثات وإنقاذ الأرض؟ 03.11.2021

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

قمة العشرين- قلق إزاء نووي إيران واجتماع أمريكي تركي مرتقب! 30.10.2021

أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
FILE PHOTO: A person wearing a Sudan's flag stand in front of a burning pile of tyres during a protest against prospect of military rule in Khartoum, Sudan October 21, 2021. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

تحليل: "وباء الانقلابات" يحوّل الربيع العربي شتاءً ويُحرج الغرب 29.10.2021

التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة لاسيما السودان وتونس اللتان تجتازان مرحلة تحول ديمقراطي نهاية عقد من "الربيع العربي" لم تتحول إلى خريف فقط، بل أيضا إلى شتاء، تثير أسئلة جوهرية حول دور الغرب ونفوذه في المنطقة؟
Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

فيسبوك: "نافخو الصفارات" يزدادون .. فهل يغرقون الشركة؟ 23.10.2021

مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
Symbolbild Iran Saudi Arabien

هل تتجه العلاقات السعودية-الإيرانية نحو انفراجة؟ 17.10.2021

تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.

President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel speak during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, July 15. (AP Photo/Susan Walsh)

ألمانيا وحقبة ما بعد ميركل.. كيف ستكون العلاقة مع واشنطن؟ 13.10.2021

لعقود، كان ينظر لواشنطن بمثابة شرطي العالم، لكن وعقب انسحابها من أفغانستان وإقدام الرئيس بايدن على إعادة النظر في دور بلاده دوليا، سيتعين على الحكومة الألمانية في حقبة ما بعد ميركل الاستعداد لتغيرات في السياسة الأمريكية.
Der britische Jurist Karim Asad Ahmad Khan wird als neuer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes vereidigt. Die Vertreter der 123 Vertragsstaaten des Gerichtes hatten Khan im Februar gewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

جرائم حرب أفغانستان.. الجنائية الدولية في مرمى الانتقادات 02.10.2021

أثار استبعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم يُزعم أن عناصر أمريكية وأفغانية ارتكبتها في أفغانستان، الكثير من الانتقادات.
Presidency of Sudan/AA/picture alliance, Evan Vucci/AP/picture alliance (Joe Biden)

أولها مصر.. هل بدأت إدارة بايدن بوضع "شروط حقوقية" لدعم أصدقائها؟ 14.09.2021
U.S. Democratic presidential nominee and former Vice President Joe Biden speaks about voting results from the 2020 U.S. presidential election during an appearance in Wilmington, Delaware, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

حقوق الإنسان محور السياسة الخارجية.. ماذا بقي من وعود بايدن؟ 13.09.2021

خلافا لنهج سلفه دونالد ترامب، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية وكذلك في خطاب تنصيبه أن حقوق الإنسان ستصبح محور السياسة الخارجية لإدارته. الآن وبعد حوالي تسعة أشهر من توليه منصبه، ماذا بقي من هذه الوعود؟
dpatopbilder - 30.08.2021, Afghanistan, Kabul: Auf diesem Bild, das durch ein Nachtsichtgerät aufgenommen und vom US-Zentralkommando zur Verfügung gestellt wurde, besteigt Generalmajor Chris Donahue, Kommandeur der 82. Luftlandedivision der US-Armee, XVIII. Luftlandekorps, ein C-17-Frachtflugzeug auf dem Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, am Montag, den 30. August 2021, als letztes amerikanisches Mitglied der Streitkräfte, das Afghanistan verlässt. Foto: Uncredited/U.S. Central Command via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

لماذا قررت أمريكا التخلي عن لعب دور "شرطي العالم"؟ 04.09.2021

يعتقد خبراء ومحللون أن الانسحاب الأمريكي من عدة مناطق حول العالم هو استراتيجية ليست بجديدة وأن واشنطن ماضية فيها منذ سنوات لكن جو بايدن كان هو أول من تحدث عن الأمر صراحة واتخذ في ذلك خطوات عملية لإنهاء دور "شرطي العالم".
President Joe Biden delivers remarks in the White House South Court Auditorium before being briefed on the ongoing preparations for Hurricane Ida by FEMA Administrator Deanne Criswell virtually from the FEMA National Response Coordination Center on Aug. 28, 2021 in Washington, D.C. Credit: Pete Marovich / Pool via CNP

بعد الانسحاب من أفغانستان.. أسئلة تبحث عن أجوبة على طاولة بايدن 31.08.2021

بعد أن غادرت آخر طائرات إجلاء المواطنيين الأمريكيين وآلاف الأفغان المعرضين للخطر وساد الهدوء على مدارج مطار كابول، بات إنهاء الدور العسكري الأمريكي في أفغانستان يطرح مجموعة جديدة من الأسئلة على الرئيس جو بايدن وإدارته.
Bilder des Tages Internationale Konferenz des Roten Kreuz in Genf (151208) -- GENEVA, Dec. 8, 2015 -- Fatima Gailani, President of Afghan Red Crescent and chair of the conference, delivers a speech at the opening ceremony of the 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent in Geneva, Switzerland, Dec. 8, 2015. The 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent opened in Geneva s International Conference Centre on Tuesday. The International Conference, held from Dec. 8 to Dec. 10, is a unique global forum bringing together the leaders from over 190 State Parties to the Geneva Conventions of 1949 and the International Red Cross and Red Crescent Movement. ) SWITZERLAND-GENEVA-RCRC-32ND INTERNATIONAL CONFERENCE XuxJinquan PUBLICATIONxNOTxINxCHN Images the Day International Conference the Red Cross in Geneva 151208 Geneva DEC 8 2015 Fatima Gailani President of Afghan Red Crescent and Chair of The Conference delivers a Speech AT The Opening Ceremony of The 32nd International Conference of The Red Cross and Red Crescent in Geneva Switzerland DEC 8 2015 The 32nd International Conference of The Red Cross and Red Crescent opened in Geneva S International Conference Centre ON Tuesday The International Conference Hero from DEC 8 to DEC 10 IS a Unique Global Forum bringing Together The Leaders from Over 190 State Parties to The Geneva Conventions of 1949 and The International Red Cross and Red Crescent Movement Switzerland Geneva 32nd International Conference XuxJinquan PUBLICATIONxNOTxINxCHN

فاطمة جيلاني لـDW: أشرف غني وبايدن وراء فوضى أفغانستان 29.08.2021

قالت عضو الوفد الأفغاني في المفاوضات مع طالبان التي استضافتها الدوحة، فاطمة جيلاني إن الرئيس المعزول أشرف غني "خان بلاده". في حوار لـ DW تكشف تفاصيل عن المفاوضات مع طالبان وتحمل غني وبايدن حالة الفوضى في أفغانستان.

Smoke billows from one of the towers of the World Trade Center and flames and debris explode from the second tower, Tuesday, Sept. 11, 2001. In one of the most horrifying attacks ever against the United States, terrorists crashed two airliners into the World Trade Center in a deadly series of blows that brought down the twin 110-story towers. (AP Photo/Chao Soi Cheong)

خبراء: هذا ما حصدته واشنطن خلال عقدين من "الحرب على الإرهاب"! 25.08.2021

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟
Taliban fighters patrol in the Wazir Akbar Khan neighborhood in the city of Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The Taliban declared an amnesty across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo/Rahmat Gul)

خبير أمريكي: استعدوا للمرحلة التالية في الحرب الأهلية الأفغانية! 18.08.2021

أكد خبير أمريكي أن ما يجري في أفغانستان من سيطرة طالبان على الحكم والتغيير السياسي الناتج عن ذلك ليس نهاية اللعبة. ما دور دول الجوار القريب والبعيد: روسيا وتركيا وإيران وطاجكستان وأوزبكستان؟
يعيش الأفغان الذين لجأوا إلى ألمانيا في حالة رعب على وقع تردي الوضع في أفغانستان وإحكام طالبان سيطرتها على البلاد.

بعد سيطرة طالبان.. حالة رعب تسود الأفغان في ألمانيا 18.08.2021

يعيش الأفغان الذين لجأوا إلى ألمانيا في حالة رعب على وقع تردي الوضع في أفغانستان وإحكام طالبان سيطرتها على البلاد. ويقول عدد منهم إنهم تعرضوا للخيانة من قبل الجيش الأفغاني وقوات حلف الناتو.
Taliban fighters stand guard along a street in Kabul on August 16, 2021, after a stunningly swift end to Afghanistan's 20-year war, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the group's feared hardline brand of Islamist rule. (Photo by Wakil Kohsar / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

ماذا يعني "انتصار" طالبان لحلفاء أمريكا العرب وللتنظيمات المتطرفة؟ 16.08.2021

تثير سيطرة حركة طالبان على أفغانستان تساؤلات حول تأثير ذلك على سياسات الدول العربية الحليفة للغرب وعلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص.
مزيد من المقالات