 الانتخابات الأمريكية.. كيف سيتعامل السيسي مع إمكانية رحيل حليفه؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.09.2020

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سياسة واقتصاد

الانتخابات الأمريكية.. كيف سيتعامل السيسي مع إمكانية رحيل حليفه؟

ليست الانتخابات الأمريكية شأناً أمريكياً خالصاً، فالدور الخارجي لواشنطن يجعل عواصم كثيرة تتابع الحدث، ومنها القاهرة التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع إدارة ترامب، لكن ماذا لو فاز جو بايدن الذي لم يبعث بإشارات ودية للسيسي؟

الرئيس الأمريكي ونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - لقاء في 20 سبتمبر/ أيلول 2017

يرتبط السيسي بعلاقات قوية مع ترامب.. فماذا لو رحل الأول من البيت الأبيض؟

سواء وصفه علناً بـ"زعيم حقيقي"، أو سراً بـ"ديكتاتوري المفضل"، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، كشريك رئيسي في منطقة الشرق الأوسط. فباستثناء محطات قليلة للغاية اختلفا حولها، ساد التفاهم للغاية بين الحاكمين وظهرا حليفين في وجه الانتقادات الموجهة لهما. غير أن الانتخابات الأمريكية القادمة التي ستحدد بقاء ترامب في البيت الأبيض من عدمه، قد تكون لها انعكاسات على علاقات الدولتين فيما بعد.

مختارات

أكثر من 4300 شخص تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات المنتقدة للحكومة في مصر. واحدة منهم هي إسراء عبد الفتاح، التي تضغط منظمات غير حكومية ودبلوماسي أمريكي من أجل إطلاق سراحها.

أعربت الحكومة الألمانية عن موقفها من حملة الاعتقالات التي تجري في مصر، كاشفة عمّا أوضحته في مجلس حقوق الإنسان حول الموضوع ذاته، كما أوضحت أسباب إلغاء لقاء كان مقرّرا بين المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسي.

استقبل الرئيس الأمريكي ترامب نظيره المصري وأشاد بما وصفه بـ "العمل العظيم" الذي يقوم به. كما تحدث عن تقدم كبير تم إحرازه في مصر في مكافحة الإرهاب. في المقابل طالبت منظمة حقوقية بعدم منحه "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية.

لا تحبذ الإدارة المصرية حدوث تغيير في البيت الأبيض بما يفتح المجال أمام رحيل أحد أكبر المدافعين الدوليين عن سياساتها. ومهما بلغ التقارب مع أيّ رئيس أمريكي من الحزب الديمقراطي، لن يجد السيسي رئيساً كترامب يشيد به على الدوام، ولا يعارض حتى خططه بالاستمرار لسنوات أخرى في رئاسة مصر، رغم كل الضغط الحقوقي الغربي على واشنطن واتهامها بغض الطرف عن واقع صعب لحقوق الإنسان في مصر.

ويقول جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسة لـDW  عربية، إن الإدارة المصرية تفضل عموماً سياسات ترامب، خاصة أن الطرفين تفاهما في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وطبعاً ستفضل استمراره بعد الانتخابات إن لم يغيّر سياساته، رغم أن القاهرة تحرص حسب المتحدث على "ألّا تتدخل برأيها في مرحلة ما قبل الانتخابات، كي لا تتأثر علاقاتها سلباً مع الرئيس الأمريكي القادم إن كان من الديمقراطيين".

الجمهوريون.. حلفاء السيسي

يركز الجمهوريون كثيرا على "التهديد" الذي يمثله الإسلاميون على الولايات المتحدة وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي، ويرون أن السيسي يمثل "حليفاً في الحرب على التطرّف". وتقول المجلة إن ما أعلنه السيسي عام 2015، من مراجعة المناهج التعليمية في التعليم الديني لمواجهة التشدد، "منح دفئاً لقلوب السياسيين والمحللّين المحافظين" في أمريكا. في الجانب الآخر، يركز الديمقراطيون على كيف يمكن للقمع أن يؤدي إلى التطرّف والعنف، تتابع المجلة.

ويرى جهاد عودة أن "الديمقراطيين لديهم نزعة شعبوية، ويركزون على أساس إيديولوجي في فهم الدور الأمريكي الخارجي، بينما يبحث الجمهوريون عن المصلحة بشكل مجرد". ويؤكد عودة على أن السيسي وترامب يتفقان على مواجهة "شرّ" الإسلام السياسي، وإن كان لكل منهما فهمه الخاص به لأسباب عدائهما لهذه الحركات.

الرئيس الأمريكي ونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - لقاء في الثالث من أبريل/ نيسان 2017

صمد ترامب في وجه كل الانتقادات على تغطيته على واقع حقوق الإنسان في مصر

إلّا أن هناك من يرى أنّ العلاقات الأمريكية المصرية ليست في أفضل أحوالها في عهد السيسي وترامب. وتكتب تمارا كوفمان ويتس، مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنغز، في مقال لها، أن السيسي غير قادر على الشراكة التاريخية التي جمعت البلدين منذ عام 1979 حول السلام العربي الإسرائيلي وتوازن القوى في المنطقة ومواجهة الإرهاب، لافتة إلى أن تركيز السيسي على أمن نظامه يجعله "حليفاً غير موثوق به" في القضايا الخارجية.

وتضيف الباحثة أن "مقاربات السيسي على الصعيدين المحلي والخارجيتُفاقم عدم الاستقرار والمشاكل الأمنية للمنطقة ولأوروبا وللولايات المتحدة"، وأنه عوض قيادة السياسات العربية كما كان حسني مبارك يفعل، يتبع (أي السيسي) سياسات داعميه السعوديين والإماراتيين. ولذلك "دخل في حرب إقليمية حول النفوذ والتأثير ضد حركات الإسلام السياسي وقطر وتركيا وكل من يعارضه داخلياً". وتبرز ويتس أن "القمع الشديد" في مصر كان سبباً في وضع الكونغرس الأمريكي لشروط صارمة على المساعدات العسكرية الموجهة للقاهرة.

ماذا لو فاز الديمقراطيون؟

لم يُخف المرّشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، انتقاداته لنظام السيسي، ومن ذلك تغريدته التي كتب فيها: "لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ'ديكتاتور ترامب المفضل' ". وهي تغريدة جاءت في سياق حديث بايدن عن "اعتقال وتعذيب ونفي عدد من النشطاء المصريين وتهديد عائلاتهم"، على خلفية إطلاق السلطات المصرية سراح الناشط محمد عماشة.

وتميّزت السنوات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما بنوع من البرود في العلاقة مع مصر، ولم يفته وهو يتواصل مع السيسي الإشارة إلى مخاوفه من طريقة حكم هذا الأخير لمصر ومن وضع حقوق الإنسان و استمرار اعتقال الصحفيين داخلها. ولا يظهر بايدن مهادناً في هذا الإطار، فقد أكد أن حقوق الإنسان ستكون أولوية له، بل انتقد حتى السعودية، أكبر حلفاء ترامب على الصعيد العربي.

إلّا أن تصريح جو بايدن "مقصود به تبليغ رسائل داخلية في الانتخابات"، حسب قول جهاد عودة، مضيفاً أن بادين قد يغيّر موقفه إذا ما وصل الرئاسة، وأن الدبلوماسية المصرية "تعرف جيدا كيف تتعامل مع الواقع في حال صعود بايدن، ولها حلفاء في الحزبين معا، ويمكنها بالتالي أن تبني علاقة مثمرة مع بايدن في حال فوزه". ومن أسباب ذلك وفق قوله، نزوع مصر لفكرة السلام في الشرق الأوسط، ليس فقط مع إسرائيل، ولكن مع الكل وفي كل مناطق النزاع.

كما أن الكثير من الديمقراطيين تحكمهم المصالح بدورهم، وعدد منهم ساندوا صعود السيسي. ويشير تقرير لديفيد كير كباتريك، المدير السابق لمكتب لنيويورك تايمز بالقاهرة، أن الأغلبية في حكومة باراك أوباما، مدنيين وعسكريين، كانت ضد استمرار الإخوان في الحكم، وأن أوباما استسلم بدوره لهذا الرأي رغم معارضته له بداية، بل إن وزير الخارجية الديمقراطي جون كيري دافع بقوة عن "إقالة مرسي وعارض اعتبارها انقلابا"، مشيداً بما قام به السيسي من "انحياز للإرادة الشعبية".

إسماعيل عزام

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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