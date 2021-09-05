 الانتخابات الألمانية.. هل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.09.2021

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سياسة واقتصاد

الانتخابات الألمانية.. هل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟

ستجرى الانتخابات في ألمانيا هذا الشهر تزامنا مع الجدل حول المستقبل الرقمي. فهل تطلق الحكومة المقبلة ثورة التحول الرقمي؟ وما التوقعات حيال مستقبل الرقمنة في ألمانيا؟ وما موقف الأحزاب؟ ولماذا تخلفت ألمانيا عن سباق الرقمنة؟

صورة رمزية للرقمنة

تتزايد الدعوات والمطالب في ألمانيا لتسريع التحول الرقمي في البلاد

أكدت أزمة جائحة كورونا على أهمية التكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات الحياة، وأن المستقبل يعتمد على التكنولوجيا، وهو ما يدل على أن التنافسية ستكون ركيزتها تكنولوجيا الاتصالات. فخلال جائحة كورونا، اضطرت السلطات الصحية المحلية في ألمانيا إلى إرسال التقارير حول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عن طريق الفاكس. وقد أثارت هذه الواقعة الكثير من الجدل والدهشة في ألمانيا، إلا أنها كشفت أيضا عن أن ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، قد تخلفت كثيرا في سباق الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة الخاصة بالاتصالات فائقة السرعة.

مختارات

أظهرت دراسة حديثة في ألمانيا أن نسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت في البلاد يرفضون الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، رغم إغرائهم بالحصول على مميزات تسهل عليهم استخدام الشبكة العنكبوتية.

وخلال جائحة كورونا أيضا، تعرضت شبكة الاتصالات في ألمانيا إلى ضغوط كبيرة جراء العمل من المنزل والتعليم عن بعد والحصول على خدمات عامة عن طريق الانترنت بما في ذلك إجراء مقابلات افتراضية عبر الفيديو مع الأطباء.

بل إن الأمر وصل إلى أن بعض الألمان لم يتمكنوا من تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم لأن السلطات المحلية لم تكن مستعدة لإجراء مقابلات عبر الانترنت، فيما واجه بعض التلاميذ مشاكل أثناء التعليم عن بعد.

ويؤكد هذا الأمر على أهمية خدمات الاتصال عبر الألياف البصرية، فيما بات نقص هذه الخدمات مشكلة كبيرة وعائقا أمام من يعملون من المنزل أو الشركات الناشئة أو حتى شركات التكنولوجيا الكبيرة أو الذين يعيشون خارج المدن الكبرى.

وقد فرضت قضية الرقمنة في ألمانيا نفسها على المشهد الانتخابي مع إجراء الانتخابات العامة في السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري إذ سيدلي الناخبون الألمان بأصواتهم لتحديد المسار الذي ستسلكه البلاد مستقبلا.

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كليك - العمل في زمن الرقمنة

الإنترنت فائق السرعة

وفيما يتعلق بالرقمنة، تتفق جميع الأحزاب على ضرورة تسريع وتحسين التحول نحو الرقمنة بشكل كبير، لكن تتباين المواقف حيال كيفية تنفيذ هذا التحول خاصة ما يتعلق بالجدول الزمني والخطط والأموال التي يجب استثمارها في تعزيز هذا التحول. وهذا يطرح بدوره تساؤلات حيال أفكار ومقترحات هذه الأحزاب من أجل تعزيز تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وخلال ماراثون الانتخابات، كان أبرز هتاف في معركة الرقمنة نحو بناء شبكات الجيل الخامس وتوصيل أحدث أنواع كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة في جميع أرجاء البلاد وضمان حصول كل أسرة أو شركة على هذه الخدمة.

وبدون ذلك لا يمكن الحديث عن المستقبل الرقمي، لكن الأمر يحتاج إلى إنفاق المليارات في استثمارات سنوية فقط من أجل اللحاق بالركب التي تخلفت عنه ألمانيا لسنوات، وأيضا إنفاق المزيد من المليارات للوصول إلى أعلى المعايير في هذا الصدد. وقد أولت الحكومة الحالية الذي تضم حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، اهتماما كبيرا لهذا التوجه.

أما بالنسبة للمعارضة، فيرى الحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" وحزب الخضر أن هذا الأمر قضية مهمة، سيما وأن هناك احتمال كبير جدا أن أحد هذين الحزبين على الأقل جزءا من الائتلاف الحكومي المقبل.

وبعيدا عن صخب الانتخابات، فقد تم تمرير قانون في أبريل/ نيسان الماضي يكفل لكل شخص الحق القانوني في الحصول على الانترنت فائق السرعة. ورغم أن الغموض لا يزال يكتنف تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، لكن يأمل كثيرون في أن يساعد هذا القانون على تقوية الاتصالات بشكل أفضل وتعزيز البحث والتطوير أكثر، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والتكنولوجيا الخاصة بتطوير العملات المشفرة والافتراضية أو ما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل".

الرقمنة في التعليم

كشفت جائحة كورونا عن مدى أهمية الرقمنة في التعليم

وزارة الرقمية؟

ويلقي الكثير من اللوم على التقدم البطيء في مجال الرقمنة على النظام السياسي اللامركزي في ألمانيا، إذ يُفترض في كثير من الحالات ضرورة الرجوع إلى سلطات وبرلمانات الولايات التي لها القول الفصل فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقطاع العام والمدارس. فيما تستغرق عملية الحصول على الموافقة من كافة الولايات الكثير من الوقت وأصبح الأمر مملا.

ويجعل هذا الأمر القيام بالتخطيط على مستوى الدولة (الاتحادي) أمرا صعبا بل ويدخل الحكومة الاتحادية في متاهات الروتين في كل الولايات التي يبلغ عددها 16 ولاية.

وللتغلب على هذه المعضلة، تعهد الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي بإنشاء وزارة جديدة يناط بها تنفيذ التحول الرقمي في البلاد. ويرى الحزب المسيحي الديمقراطي أن إنشاء مثل هذه الوزارة سيكون ضروريا للتنسيق والتخطيط المركزي لتسريع هذا التحول الرقمي.

ورغم أن هذا الحل قد يكون الأمثل لمواجهة العراقيل الروتينية، إلا أن إنشاء وزارة جديدة من العدم ليس بالأمر السهل. إذ يمكن أن تتعارض مهامها مع ما تقوم هيئات حكومية ألمانية أخرى مثل المجلس الرقمي المصغر الذي تم إنشاؤه عام 2018 والذي يعمل في إطار المستشارية ويتألف من عشرة خبراء متطوعين يقدمون المشورة للحكومة ويدفعون المباحثات حيال التحول الرقمي صوب المسار الصحيح.

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الذكاء الاصطناعي: صديق أم عدو؟

بطاقات الهوية الرقمية؟

قد يتصور البعض أن التحول الرقمي سيصب في صالح الشركات والمؤسسات فقطن أو أن القطاع الخاص وحده من سيربح من التركيز الكبير على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة. بيد أن الأحزاب تؤكد على أن قطاع التعليم سيستفيد من هذا التحول أيضا بشكل كبير. ومن أجل تحقيق هذا، يتعين ضمان حصول كافة المدارس على أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة، كما يجب ضمان اتصال الطلاب بمنصات التعليم عبر الإنترنت وحصولهم على أحدث الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة "لاب توب".

وقد يكون هدف التخلص من الوثائق الورقية والملفات في الهيئات الحكومية لا يلقى اهتماما كبيرا مقارنة بالتعليم وإنشاء وزارة جديدة للرقمنة، لكنه يهم المواطن الذي يعاني كثيرا في ألمانيا بسبب البيروقراطية. وحول ذلك، تتفق كافة الأحزاب على ضرورة تحديث العمل الحكومي ووضعه في ركب القرن الحادي والعشرين.

ووفقا لمؤشر الاقتصاد والمجتمع الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا تقترب من ملامسة قاع القائمة الخاصة بتصنيف الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإنترنت بين دول التكتل الأوروبي. وفي هذا التصنيف، احتلت فقط التشيك وبلغاريا والمجر وكرواتيا وسلوفاكيا واليونان ورومانيا المرتبة الأسوأ.

ولإحداث طفرة كبيرة في هذا المجال في ألمانيا يتطلب الأمر تغييرات واستثمارات كبيرة. وفي الوقت نفسه يتعين على الأحزاب جعل بطاقات الهوية الرقمية النبراس إذ سيسهل استخدامها التعامل مع السلطات من خلال إتاحة الخدمات عبر الإنترنت مثل تغيير العنوان أو تسجيل المواليد أو تجديد جواز السفر. وإذا تم تطبيق هذا الأمر في كافة أنحاء البلاد، فسوف تطوى صفحة الانتظار في طوابير من أجل ملء النماذج الحكومية والتوقيع عليها.

تنامي خطر قراصنة الانترنت

يخشى الكثير من الألمان تعرض بياناتهم للسرقة للقرصنة الإلكترونية في ظل تنامي خطر قراصنة الانترنت

الأمن الرقمي

لكن عندما يتطرق الحديث إلى التحول إلى "بطاقات الهوية الرقمية"، يجب أن يتم بحث مسألة حماية البيانات والخصوصية أيضا. ففي حالة استخدام بطاقات الهوية الرقمية بشكل عام، فإن هذا سيعني أن الكثير من البيانات الشخصية والمتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب ستكون متداولة بشكل كبير، وهو الأمر الذي يبغضه الكثير من الألمان خوفا من تعرض هذه البيانات للسرقة أو إساءة استخدامها أو ربما ما هو أسوأ.

فعلى سبيل المثال إذ ما تعرضت شركات أو السلطات المحلية أو حتى الأفراد لهجمات الكترونية بواسطة "برامج فدية"، سيعني هذا أن الجميع يتعين عليه القلق. وإزاء ذلك، دعت الأحزاب الرئيسية في البلاد إلى تعزيز حماية البيانات بشكل كبير وتقوية أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال المثال تطوير المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وتعزيز دوره مثلا.

وفي هذا السياق، دعت الأحزاب إلى إنشاء شركات أوروبية رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تكون أقل اعتمادا على الولايات المتحدة أو الصين.

وخلاصة القول، قد تحظى قضية تسريع التحول الرقمي بطريقة آمنة ومنظمة على موافقة الجميع في ألمانيا، ما يحتم على الفائز بالانتخابات المقبلة سد هذه الفجوة، لأن قطار الرقمنة يسير بسرعة ولا ينتظر طويلا.

تيموثي روكس/ م. ع

  • Schulklasse - Handkoloriertes Glasdiapositiv um 1905 (picture-alliance/IMAGNO/Öst. Volkshochschularchi)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    أخيراً تساوت الفرص أمام الجميع!

    قبل أكثر من قرن كان الأغنياء يجلبون معلمين لأبنائهم، فيما يذهب أبناء الفقراء إلى المدارس العامة. ومنذ عام 1919، بات الذهاب إلى المدارس الابتدائية العامة إلزامياً. آنذاك أنشئت مدارس ذات 8 سنوات دراسية وفقاً لدستور فايمر، وها هي اليوم تحتفل بالذكرى المئوية لإنشائها.

  • 100 Jahre Grundschule | Klassenfoto 1939 (picturealliance/dpa/P. Zimmermann)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الزي الموحد الإجباري في المدارس

    نشوة الإنجاز الجديد لم تستمر طويلاً، فقد وجدت العقيدة النازية طريقها إلى صفوف الدرس. في هذه الصورة التي تعود إلى عام 1939، يرتدي كل التلاميذ تقريبا، قيافة "شبيبة هتلر". وعلى الجدار صورة تذكارية "لنصب معركة الشعب". في عام 1942 مُنع التلامذة اليهود من دخول المدارس، ورحّلوا مع أسرهم غالباً إلى معسكرات الموت.

  • 100 Jahre Grundschule | Schulspeisung Berlin 1951 (picture-alliance/akg-images)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    حساء للجميع

    التغذية المدرسية في برلين. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عادت الحياة إلى مسيرتها الطبيعية، وعاد التلاميذ إلى مدارسهم. وبسبب نقص الغذاء الحاد، اعتمدت أغلب الأسر على عروض التغذية المدرسية العامة. وبإنشاء الجمهورية الاتحادية، أعيد تفعيل نظام المدارس الابتدائية، ثم المتوسطة فالثانوية.

  • 100 Jahre Grundschule | DDR-Museum Pirna - Fibel (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التعلم في ظل المنجل والمطرقة

    مع إنشاء "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" تغيرت أنظمة المدارس في ألمانيا الشرقية. في سن السادسة أو السابعة يلتحق الأطفال بمدارس "البولي تكنيك" التي تغطي سنوات الدراسة العشر الأولى الإلزامية. المناهج والكتب موحدة طبقا للعقيدة السياسية للبلد آنذاك. في ألمانيا الاتحادية اليوم ما برح التعليم والتربية أولوية اتحادية، ولذا فهي متنوعة من بافاريا إلى بريمن تنوعا تاما.

  • 100 Jahre Grundschule | Volksschule in Bayern 1960 (picture-alliance/dpa/G. Goebel)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    صف واحد للجميع

    مدرسة قروية في ولاية بافاريا عام 1960. في أغلب المناطق الريفية، دأب التلاميذ بعد نهاية الحرب على الذهاب إلى مدارس الصف الواحد، ما كان يمثل تحدياً للمعلم، حيث تحتم عليه التعامل مع تلامذة تبدأ أعمارهم من 8 سنوات إلى أعمار غير محددة! في المدن اختلف الوضع، حيث يحدد الانتماء الكنسي إلى أي مدرسة يذهب التلميذ!

  • 100 Jahre Grundschule | Volksschule 1968 (picture-alliance/CHROMORANGE/T. E. Czerski)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التعليم تحت مسميات جديدة

    المدارس الابتدائية ذات السنوات الثمان بقيت حتى منتصف الستينات صيغة معتمدة للتربية والتعليم. وحين حل نظام المدرسة الابتدائية رباعية السنوات، تطور معها نظام التعليم المتقدم، فظهرت المدارس الثانوية، والمدارس المتوسطة والثانوية، والمدارس الإعدادية. وما زال هذا النظام حتى اليوم عرضة للدرس والتجريب.

  • 100 Jahre Grundschule | Sprachförderung für griechische Kinder (picture-alliance/dpa/W. Hub)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الإملاء باللغة اليونانية

    في ستينات القرن العشرين قدم العمال الضيوف إلى ألمانيا من جنوب أوروبا ومن تركيا، ومعهم جلبوا أطفالاً لا يعرفون الألمانية، ما مثل تحدياً للنظام التعليمي. في الصورة معلم من مدرسة "كلوغشنر مينينغ" يعطي دروسا باليونانية لتلامذته، ويعلمهم الكتابة. وهم محظوظون بذلك لأن هذا شيء نادر.

  • 100 Jahre Grundschule | Kinder in einem DDR-Schulhort / Foto 1980 (picture-alliance/akg-images)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    منهج ألماني ومطبخ روسي

    النادي اللاصفي في هوارد عام 1980، تلامذة الصف الرابع في مدرسة "أنطون تساباتوكي" بمنطقة نوي براندنبورغ يعدّون وجبة طعام "بيلميني" الروسية الوطنية. كانت رعاية المدارس لما بعد الظهر بمدارس ألمانيا الشرقية مخالفة تماما لما كان يجري في مدارس ألمانيا الاتحادية، حيث أغلب التلاميذ يذهبون إلى بيوتهم بعد الظهر.

  • 100 Jahre Grundschule | Inklusion in Bayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    التأهيل الشامل - طريق طويل

    التأهيل الشامل (للتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة) ابتكار تطور مؤخرا في المدارس الألمانية. ورغم مرور 10 أعوام على وثيقة الأمم المتحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يزال التعليم الشامل الذي يضم الجميع غير واضح المعالم. وتفتقد مدارس كثيرة إلى معلمين متخصصين في هذا المجال، لذا يفضل ذوو التلامذة المحتاجين إرسالهم إلى مدارس تخصصية.

  • 100 Jahre Grundschule | Schulprojekt medienfit (picture-alliance/dpa/B. Settnik)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    الصفوف الرقمية

    تلامذة الصف الثالث في مدرسة روزا لوكسمبورغ الابتدائية في مدينة بوتسدام يصنعون أفلاما متحركة عن حقوق الأطفال. رقمنة المدارس الابتدائية تمثل إحدى أهم التحديات أمام النظام التعليمي. فبعض المتخصصين يصرون على استثناء المدارس الابتدائية من الرقمنة والإعلام الحديث، فيما يصر آخرون على أنها إضافة ضرورية للمناهج الابتدائية.

  • 100 Jahre Grundschule | Lehrerin einer Grundschule (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    المعلم مطلوب بشدة في كل مكان

    نقص الكادر التعليمي يمثل إحدى أهم مشكلات المدارس الابتدائية اليوم، وطبقا لتوقعات مؤسسة بيرتيلسمان، فإن ألمانيا تواجه نقصا في المعلمين سيبلغ أكثر من 26 معلماً ومعلمة حتى عام 2025. ومن أهم أسباب العزوف عن وظيفة المعلم هو تدني مستوى الأجور مقارنة بمستويات المدارس الأعلى، وهذا يجعل التعليم في المدارس الابتدائية وظيفة غير مغرية.

  • 100 Jahre Grundschule | Viertklässler einer Grundschule (picture-alliance/dpa/F. Molter)

    من مدارس فقيرة إلى الرقمية - قرن على التعليم الابتدائي الإلزامي في ألمانيا

    درجات جيدة في المرحلة الابتدائية

    رغم كل المشكلات، يبدو أغلب الآباء راضين عن مستوى التعليم الذي يناله أبناؤهم في المدارس الابتدائية، طبقاً لدراسات البرلمان الاتحادي. بل إن أداء هذه المدارس على المستوى الدولي مرضٍ للغاية، وبهذا الخصوص يعلق الباحث التربوي هانز برُغلمان "هي ليست عظيمة، لكنها فوق المستوى المقبول". شتيفاني هوبنر/ ملهم الملائكة