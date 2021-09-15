الانتخابات الألمانية ـ آخر مناظرة بين المرشحين لخلافة ميركل

يترقب الناخبون الألمان مساء اليوم الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) آخر مناظرة تلفزيونية قبيل أسبوع من الانتخابات اليرلمانية. ويكافح أرمين لاشيت، مرشح المسيحيين الديمقراطيين المحافظين من أجل اللحاق بأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتقدم حالياً في استطلاعات الرأي.

وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتقدم بعدة نقاط على التحالف الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي، والمؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بنسبة تأييد تبلغ حوالي 25 بالمائة. ولا تزال مرشحة حزب الخضر أنالينا بربوك تحتل المركز الثالث في هذه الاستطلاعات.

وفي هذا السياق قال أرمين لاشيت، بأنه لا يزال متفائلاً حيال نتائج الانتخابات، رغم استمرار تراجع نسب تأييده في استطلاعات الرأي. وعلى هامش ندوة انتخابية أقيمت في مدينة ديلبروك-شتاينهورست (أمس السبت) بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال لاشيت، الذي يترأس حكومة هذه الولاية، أمام صحفيين "هذه انتخابات متقاربة، وسباق متقارب للغاية".

وفي خطابه أمام نحو 500 شخص من أنصار حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، قال لاشيت، رئيس الحزب "لا يزال أمامنا وقت لثمانية أيام، ونحن جميعا نشعر أن شيئا ما سيتحرك هنا". وأكد لاشيت موقفه المنتقد لاستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات، وأضاف "الاستطلاعات هي الاستطلاعات، وكل يوم هناك استطلاعات جديدة بالنقر على الزر"، ورأى أن هذه الاستطلاعات لا تتضمن عدداً كبيراً من الناس "لكن يوم الأحد لن يتم النقر على الزر، عندئذ سيتم مل قصاصة، وعندئذ سيتم التصويت وسيتمكن الكثيرون الذين لم يتم استطلاع رأيهم، من التعبير عن صوتهم".

مشاهدة الفيديو 03:12 شارك كبار السن هم من سيحدد نتائج انتخابات ألمانيا المقبلة، لأنهم يُشكلون الأغلبية ببساطة. إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/40Vio كبار السن هم من سيحدد نتائج انتخابات ألمانيا المقبلة، لأنهم يُشكلون الأغلبية ببساطة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه للمستشارية أولاف شولتس حصل في استطلاعات الرأي الأخيرة على تأييد نحو 25 بالمائة من الناخبين بزيادة بعدة نقاط مئوية عن تحالف ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، فيما لا يزال حزب الخضر ومرشحته للمستشارية انالينا بيربوك في المركز الثالث.

وتأخرت ندوة لاشيت بسبب طارئ طبي حيث احتاج أحد الحضور إلى تلقي رعاية طبية من أطقم إسعاف. وقبالة الخيمة التي أقيمت فيها الندوة، كانت مجموعة "آباء من أجل المستقبل" الناشطة في مجال حماية المناخ تنظم مظاهرة لكن أفراد المجموعة اوقفوا المظاهرة واستخدموا لافتتهم الكبيرة التي كانت تحمل عبارة "التحول في مجال الطاقة الآن" كحاجز حماية أثناء عملية إنقاذ الرجل وذلك قبل يستأنفوا مظاهرتهم بعد ذلك.

واستغل أرمين لاشيت المرشح المحافظ لمنصب المستشار الألماني المقبل، مناظرة تلفزيونية مباشرة يوم الأحد لمهاجمة منافسه الرئيسي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس بسبب سلسلة من الفضائح المالية، وذلك قبل نحو أسبوعين فقط من الانتخابات في البلاد.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)