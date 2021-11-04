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الاقتصاد اللبناني

أضحى الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار بسبب أزمة الميديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الآجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديوينة في العالم.

اعتمد اقتصاد لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات وفي مقدمتها الخدمات المالية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية نهاية ثمانينات القرن الماضي لم يتمكن من تفعيل قطاعاته الانتاجية مجددا كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفية ومختلف الحرف اليدوية.

(210724) -- HIMA CULTURAL AREA (SAUDI ARABIA), July 24, 2021 (Xinhua) -- File photo taken on Sept. 20, 2020 shows a rock art image in Hima Cultural Area in southwest Saudi Arabia. Saudi Arabia's Hima Cultural Area was on July 24, 2021 officially recognized by UNESCO as a World Heritage Site during its 44th session held online and chaired from Fuzhou, China. Located in an arid and mountainous area of southwest Saudi Arabia, on one of the Arabian Peninsula's ancient caravan routes, the Hima Cultural Area contains a substantial collection of rock art images depicting hunting, fauna, flora and lifestyles in a cultural continuity of 7,000 years, according to UNESCO official website. (Saudi Arabia's Ministry of Culture/Handout via Xinhua)

"السعودية الخضراء".. تحول اقتصادي لحماية البيئة أم مجرد دعاية؟ 04.11.2021

أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
FOTOMONTAGE, model released Das Logo der Suchmaschine Google und ein Auge hinter Silhouetten von Personen, die mit gesenktem Kopf auf die Bildschirme ihrer Smartphones schauen. *** PHOTO MONTAGE, model released The logo of the search engine Google and an eye behind silhouettes of people looking down at the screens of their smartphones

تمهد لاستثمار ضخم.. هل تبتلع غوغل شركات إفريقيا أم تدعم تطورها؟ 23.10.2021

مشروع ضخم لعملاق الانترنت غوغل في بلدان إفريقية من شأنه تطوير مجال تكنولوجيا المعلوميات، لكن هل ستستفيد القارة حقا؟ وهل ستدعم غوغل تطور القارة اقتصاديا أم تريد الاستحواذ على أسواقها التكنولوجية؟
KAIROUAN, TUNISIA - DECEMBER 03: Men stand in front of closed stores as all tradesmen went on a strike on the call of the Tunisian General Workers Union (UGTT) and closed their workplaces in Kairouan, Tunisia on December 03, 2020. Tradesmen demanded from the ministries to fulfill their reform promises for the region. Yassine Gaidi / Anadolu Agency

هل تنجح السعودية والإمارات في إنقاذ تونس مالياً؟ 18.10.2021

أكد مسؤول تونسي أن بلاده تسعى لاستقطاب مساعدات مالية من السعودية والامارات من أجل سد العجز في الميزانية وإيجاد موارد إضافية. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 حيث لم يتجاوز معدل النمو 0.6 في المائة.
TRIPOLI, LEBANON - AUGUST 23: Lebanese people wait in long queues to fill their gas cylinders amidst a deepening economic crisis sparking various shortages of basic staples in the country in Tripoli, Lebanon on August 23, 2021. The fuel crisis in Lebanon started on August 11, when the central bank decided to stop importing fuel on the exchange rate of 3,900 liras to dollar. The crisis led to prolonged power cuts on residential areas, adding more burdens on the Lebanese people. Ahmed Said / Anadolu Agency

مع تشكيل الحكومة الجديدة.. ما مدى عمق الأزمة في لبنان؟ 11.09.2021
Russia's Prime Minister Vladimir Putin (R) and Gazprom CEO Alexei Miller attend a gas pipeline opening ceremony in Russia's far eastern city of Vladivostok, in this September 8, 2011 file photo. An offer by Gazprom to help rival Rosneft salvage an Arctic oil project shows how tightly sanctions have bound Russia's political and business elite together in the Ukraine crisis - an unintended consequence of the West's punitive measures. Picture taken September 8, 2011. To match Insight UKRAINE-CRISIS/ENERGY-RUSSIA REUTERS/Yuri Maltsev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS)

الغاز الطبيعي.. سلاح الدب الروسي لابتزاز أوروبا؟ 10.09.2021

رغم المعارضة الشديدة للولايات المتحدة ولجزء كبير من أوروبا، تمكنت ألمانيا من فرض إنشاء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2". ويرى المعارضون في الأنبوب سلاحاً قوياً في يد الكرملين قد لا يتردد مستقبلاً في استعماله لابتزاز أوروبا.
17.07.2021, Erftstadt. Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, lacht während Bundespräsident Steinmeier (nicht im Bild) ein Pressestatement gibt.

فيضانات ألمانيا.. خليفة ميركل المحتمل يعتذر عن ضحكته "الغبية" 25.07.2021

بعد انتقادات شديدة وتراجع شعبيته، اعتذر آرمين لاشيت المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن الضحك أثناء زيارة لبلدة اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي.
09.12.2018, Marokko, Marrakesch: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt sich nach der Ankunft am Flughafen Marrakesch-Menara eine Dattel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist zur UN-Konferenz zur Annahme des Migrationspaktes in Marokko. Unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN) will die internationale Gemeinschaft einen weltweiten Vertrag zur sicheren, geordneten und regulären Migration verabschieden. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: برلين والرباط بين زخم المصالح المتبادلة ولعنة السياسة 09.05.2021

في وقت تستمر فيه أزمة دبلوماسية مثيرة للحيرة بين المغرب وألمانيا، تستمر العلاقات التجارية بينهما والمساعدات التنموية الألمانية في نموها وازدهارها. فهل يعني هذا أن المصالح المتبادلة ستعيد عجلة العلاقات إلى سابق دفئها؟
Der Marinebagger «Mashhour» (l) beteiligt sich an den Arbeiten zur Freisetzung des am Dienstag (23. März) im Suezkanal auf Grund gelaufenen Containerschiff «Ever Given» der Evergreen Marine Corporation. Nach Angaben der staatlichen Suezkanal-Behörde (SCA) wurden rund 17.000 Kubikmeter Sand um das Schiff herum ausgebaggert, seit das unter der Flagge Panamas fahrende Frachtschiff die Schifffahrt auf dem Kanal mit der wichtigsten Wasserstraße der Welt blockiert. +++ dpa-Bildfunk +++

تحليل: أضرار وتبعات كارثة قناة السويس على مصر والعالم 28.03.2021

في الوقت الذي يئن فيه العالم تحت وطأة كورونا، يصيب تعطيل المرور في قناة السويس بسبب جنوح سفينة عملاقة اقتصاد مصر والتجارة العالمية بضربة موجعة. ما هي الدول الأكثر تضررا، وهل يقلل الحادث من أهمية القناة لصالح ممرات جديدة؟
Bildkombo Syrien Aleppo Markt Basar vor und nach Bombardierung +++ Nov. 29, 2010 - Aleppo, Syria - The bazaar is considered one of the most genuine and ancient market in the World. +++ A view is seen of the damage to the historical Al-Batieh Souq market in Aleppo, Syria, on October 20, 2012. Photo by Abdulrahman Al Shareef/AA/ABACAPRESS.COM |

تحليل: الاقتصاد السوري بين تدمير مقدراته وضعف فرص تدوير عجلته 14.03.2021

فقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من أزمة مستمرة وحرب طاحنة متعددة ثلثي مقدراته. وبفعل تبعات الحرب والعقوبات أضحت غالبية السوريين تحت خط الفقر. أين يقف اقتصاد سوريا اليوم بعد حرمانه من أهم موارده وهجرة غالبية كفاءاته؟
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2021: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R) welcomes Josep Borrell, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, during a meeting at the Reception House. Russian Ministry of Foreign Affairs/TASS

تحليل: بروكسل وموسكو أمام امتحان اقتصادي عسير 14.02.2021

تهديد موسكو بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوربي في حال فرض عقوبات مؤلمة على اقتصاد روسيا الروسي ينذر بتصاعد حدة الخلافات بين الطرفين. ما تأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية التي حافظت على قوتها رغم عقوبات محدودة حتى الساعة؟

مسائية DW: اقتصاد العراق المتعثر... قنبلة موقوتة؟ 05.02.2021

الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟
ARCHIV - Eine Bildkombo zeigt einen müllsammelnden Jungen in Kathmandu, Nepal (23.01.2012, l) und einen jungen Mann, der auf einer Millionärsmesse in Moskau mir falschen Geldscheinen um sich wirft (23.11.2007). Foto: EPA/Narendra Shrestha/Sergei Chirikov (zu dpa Oxfam: Ein Prozent der Weltbevölkerung hat 2016 mehr als der Rest vom 19.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

عكس المتعارف عليه.. دراسة حديثة تكشف تقلص الهوة بين الفقراء والأغنياء 24.01.2021

غياب المساواة في الدخل، يعتبر من بين القضايا التي تحظى بمناقشات حامية الوطيس بين الخبراء الاقتصاديين، كما أنها من بين الإشكاليات التي يساء عرضها. وعكس التوقعات أظهرت دراسة حديثة تقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
People wearing face masks move a gurney at a damaged hospital following Tuesday's blast in Beirut, Lebanon August 5, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

نزيف الكفاءات.. أطباء يغادرون لبنان سخطاً على تدهور الأوضاع 17.11.2020

لا يخسر لبنان قيمة عملته ولا ميزانه التجاري أو حتى سمعته في المنطقة فحسب، بل بات يخسر الكثير من أبنائه من أصحاب الكفاءات، خصوصاً الأطباء الذين صاروا يرحلون بالعشرات في الأشهر الأخيرة.
Redeyef city suffers a water crisis A man fetches drinking water.jpg Main Title: Redeyef city suffers a water crisis Foto Title: A man currying a canister to fill it with drinking water Place & Date: Redeyef - Tunisia in 04-09-2020 Copyright: Mohamed lassoued for DW

الرديّف التونسية..تزخر بكنوز الطبيعة وسكانها يقاومون العطش! 12.09.2020

ترقد منطقة الرديّف التونسية، على كنوز من الفوسفات أحد أعمدة اقتصاد البلاد. لكن سكان المنطقة تحدثوا لـ DW عربية عن معاناتهم بسبب معضلة العطش وكفاحهم بوسائلهم المتواضعة من أجل الحياة التي تعني في قاموسهم اليومي: الماء.
10.09.2015**** - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich am 10.09.2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit einem Flüchtling fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa Merkel erörtert mit CDU-Basis neue Programmatik - Auftakt in NRW) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا- بعد خمسة أعوام.. أين وصل اندماج اللاجئين في سوق العمل؟ 06.08.2020

خمسة أعوام مرّت على جملة المستشارة الألمانية الشهيرة "نستطيع إنجاز ذلك"، والتي قالتها إثر دخول مئات آلاف اللاجئين. فأين وصل اندماجهم داخل المجتمع وسوق العمل بعد كل هذه الأعوام؟

CORRECTING CAPTION BYLINE TO LEFTERIS PITARAKIS - People walk past a currency exchange shop in Istanbul, Tuesday, Aug. 14, 2018.The Turkish lira has nosedived in value in the past week over concerns about Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's economic policies and after the United States slapped sanctions on Turkey angered by the continued detention of an American pastor. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

انزلاق الليرة ـ اقتصاد تركيا يترنح وسط أزمات شرق المتوسط 29.07.2020

تساءل خبراء اقتصاديون ألمان بشأن استقرار الليرة التركية الغامض مقابل الدولار، فيما تواصل تراجعها أمام اليورو، في وقت عززت فيه أنقرة انخراطها في عدد من الجبهات الساخنة في المنطقة. فهل يواجه الاقتصاد التركي خطر الانهيار؟
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