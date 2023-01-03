يمر الاقتصاد العالمي بفترة انحدار بسبب التضخم السريع والمخاوف المتزايدة من الركود بفعل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. كيف يبدو المستقبل وما هي آفاق النمو مجددا؟ ملفنا هذا يتناول قضايا الاقتصاد العالمي من مختلف الجوانب.

تلعب اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا دورا أساسيا في تطور الاقتصاد العالمي. فاقتصاديات هذه الدول تشكل بمثابة قاطرة للنمو كونها تشكل القسم الأكبر من الناتج المحلي العالمي، وعليه فإن التجارة العالمية تتأثر بشكل مباشر بوضع هذه الاقتصاديات ومستقبلها.