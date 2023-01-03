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الاقتصاد العالمي

يمر الاقتصاد العالمي بفترة انحدار بسبب التضخم السريع والمخاوف المتزايدة من الركود بفعل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. كيف يبدو المستقبل وما هي آفاق النمو مجددا؟ ملفنا هذا يتناول قضايا الاقتصاد العالمي من مختلف الجوانب.

تلعب اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا دورا أساسيا في تطور الاقتصاد العالمي. فاقتصاديات هذه الدول تشكل بمثابة قاطرة للنمو كونها تشكل القسم الأكبر من الناتج المحلي العالمي، وعليه فإن التجارة العالمية تتأثر بشكل مباشر بوضع هذه الاقتصاديات ومستقبلها.

الديمقراطية في تركيا.. مئة عام من التقلبات وتهديد الاستبداد!

الديمقراطية في تركيا.. مئة عام من التقلبات وتهديد الاستبداد! 03.01.2023

يرى مراقبون أن الانتخابات التركية التي ستُجرى في يونيو/ حزيران 2023 ستكون بمثابة بداية لنقطة تحول في البلاد خاصة أنها تتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. لكن هل لدى المعارضة مرشح قوي يمكن أن يهزم أردوغان؟
هل أتت حملات دعم مجتمع الميم في مونديال قطر بنتائج عكسية؟

هل أتت حملات دعم مجتمع الميم في مونديال قطر بنتائج عكسية؟ 02.01.2023

تسببت حملات دعم مجتمع الميم من قبل نشطاء غربيين خلال مونديال قطر في ردود فعل عنيفة ضد المثليين في الدولة الخليجية، وفقا لما ذكره نشطاء مجتمع الميم.
مالي والاتحاد الأوروبي .. ماذا يحمل عام 2023؟

مالي والاتحاد الأوروبي .. ماذا يحمل عام 2023؟ 02.01.2023

مع توقعات باستمرار العنف في مالي في عام 2023 أيضا، دعا خبراء في مجال الأمن الاتحاد الأوروبي إلى انخراط أكبر في مالي عبر تنبى نهج محلي خاصة مع تزايد انتشار عناصر مرتزقة روسية في البلاد.
خبير أمريكي: لن يتحقق السلام في أوكرانيا بدون هزيمة روسيا

خبير أمريكي: لن يتحقق السلام في أوكرانيا بدون هزيمة روسيا 01.01.2023

مع استمرار الحرب وصمود أوكرانيا يتراجع مخزون روسيا من الذخيرة ما ينعكس على وتيرة عملياتها وعدم قدرتها على تحقيق تقدم ميداني، حسب تقرير لمعهد دراسات أمريكي. في المقابل يرى باحث أمريكي أنّ الحرب لن تتوقف إلا بهزيمة روسيا.
في البر والبحر والجو.. مخاطر مغامرة الهجرة تسللاً على الحياة

في البر والبحر والجو.. مخاطر مغامرة الهجرة تسللاً على الحياة 01.01.2023

يبتدع المهاجرون وسائل وحيل للهجرة خلسة، متجاهلين المخاطر التي تترتب عليها. الاختباء في أماكن خطرة في المركبات والسفن والقطارات أو حتى في مخابئ عجلات الطائرات هي من بين أخطر المغامرات التي يمكن أن يقدم عليها المهاجر.
الطاقة وروسيا والصين.. تحديات تنتظر ألمانيا عام 2023

الطاقة وروسيا والصين.. تحديات تنتظر ألمانيا عام 2023 01.01.2023

تودع الحكومة الألمانية عاما مليئا بالتحديات والاضطرابات، لكن عام 2023 أيضا لن يكون سهلا، حيث ستواجه ألمانيا تحديات كبيرة. فما هي أبرز التحديات التي على الحكومة مواجهتها والتغلب عليها في العام الجديد؟
الرابحون والخاسرون - توقعات سوق السيارات في عام 2023

الرابحون والخاسرون - توقعات سوق السيارات في عام 2023 31.12.2022

بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
قصص قد يكون لها تأثير غير متوقع على حياتنا في عام 2023

قصص قد يكون لها تأثير غير متوقع على حياتنا في عام 2023 31.12.2022

خلال عام 2022، لم يغطي الإعلام بعض القصص بالشكل الكافي رغم أهميتها بسبب الأحداث الكبيرة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض القصص التي قد يكون لها مستقبل كبير.
محطات من حياته.. البابا الألماني بنديكت يقول وداعاً

محطات من حياته.. البابا الألماني بنديكت يقول وداعاً 31.12.2022

توفي البابا الألماني بنديكت السادس عشر بعد أن جلس لثمانية أعوام على كرسي القديس بطرس في روما واستقال في عام 2013 وكان أول بابا يقدم استقالته منذ نحو 600 عام بدلا من البقاء في منصبه مدى الحياة. جولة في محطات من حياته.
كان محبوبا ومثيرا للجدل.. وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر

كان محبوبا ومثيرا للجدل.. وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر 31.12.2022

أعلن الفاتيكان وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي دخل التاريخ مرتين: عندما أصبح أول بابا ألماني منذ وفاة أدريان السادس وعندما قدم استقالته المفاجئة. كان يحظى بشعبية ومحط جدل وانتقاد أيضا.

لديه إمكانيات هائلة - كيف سيساهم الشرق الأوسط في ثورة الهيدروجين؟

لديه إمكانيات هائلة - كيف سيساهم الشرق الأوسط في ثورة الهيدروجين؟ 31.12.2022

يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع لمساته الأخيرة لقواعد سوق الهيدروجين في التكتل، فيما تتحرك دول أسيوية للبدء في عمليات التسليم. أما الولايات المتحدة فقد خصصت الأموال لإنشاء سلاسل توريد خاصة بهذه الصناعة.

هل يُقلم نتانياهو أجنحة صقور حكومته الجديدة؟

هل يُقلم نتانياهو أجنحة صقور حكومته الجديدة؟ 30.12.2022

أحدهما عضو سابق حمل السلاح في جماعة يهودية محظورة في إسرائيل والولايات المتحدة لشدة عدائها للعرب، والآخر متعصب دينيا افتخر يوما بأنه "معادٍ للمثلية". هذان هما الشريكان الصعبان لبنيامين نتنياهو في حكومته الجديدة.
خصم مشرك ـ هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري؟

"خصم مشرك" ـ هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري؟ 30.12.2022

يتصاعد القلق لدى الأكراد بعد اجتماع وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو في خطوة فسرها البعض على أنها بداية لذوبان جبال الجليد بين البلدين قد يكون ضحيتها الأكراد أنفسهم من خلال توافق البلدين على عملية واسعة شمال سوريا.
اليمن في عام 2023.. أمل ضئيل ينتظر البلد الجريح!

اليمن في عام 2023.. أمل ضئيل ينتظر البلد الجريح! 30.12.2022

منحت الهدنة اليمنيين العاديين خلال العام الجاري فاصلا من دوامة العنف والاقتتال التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. لكن الأطراف المتحاربة رفضت تمديد الهدنة فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من أعمال العنف.
حكومة نتنياهو الجديدة - ما خطورة زيادة التوجه اليميني في إسرائيل؟

حكومة نتنياهو الجديدة - ما خطورة زيادة التوجه اليميني في إسرائيل؟ 29.12.2022

يقول مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي "الأكثر يمينية وثيوقراطية" في تاريخ البلد حتى الآن ويخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الانقسامات الداخلية والنزاع مع الفلسطينيين. لكن لماذا تثير قلق شرائح عريضة داخل إسرائيل أيضا؟
أفريقيا في عام 2023 ـ المسار الديمقراطي المتعثر أمام اختبار صعب

أفريقيا في عام 2023 ـ المسار الديمقراطي المتعثر أمام اختبار صعب 29.12.2022

سيشهد العام المقبل عددا من الانتخابات الحاسمة في عدد من دول إفريقيا، وهو ما سيمثل اختبارا لمسار الديمقراطية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار الأزمات في هذه البلدان، التي تشهد من وقت لآخر اضطرابات وانقلابات..
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