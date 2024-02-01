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الاقتصاد الألماني

تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك في اجتماع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في الجزائر

من الجزائر إلى ألمانيا .. حلم خط أنابيب الهيدروجين الأخضر

من الجزائر إلى ألمانيا .. حلم خط أنابيب الهيدروجين الأخضر

يواصل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مساعيه من أجل مستقبل بدون غاز ونفط. وهذا كان محور زيارته الأخيرة للجزائر.
مناخ١٣ فبراير ٢٠٢٤
شخص يرفع إبهامه على جانب طريق تسير عليه جرارات المحتجين في بلدة توافكيرشن قرب ميونيخ 08.01.2024

كيف يحاول اليمين المتطرف استغلال احتجاجات المزارعين؟

كيف يحاول اليمين المتطرف استغلال احتجاجات المزارعين؟

يحذر مراقبون من سعي حزب البديل و"أخواته" من المجموعات اليمينية المتطرفة لاستغلال غضب المزارعين لتحقيق أهدافهم الخاصة.
سياسة٩ يناير ٢٠٢٤
أرشيف: صورة لموظفة لدى شركة سيمنس في مدينة إيرلانغن الألمانية أثناء تركيبها لربوت اصطناعي

سوق العمل في ألمانيا ـ ازدهار استثنائي ومعضلات بنيوية

سوق العمل في ألمانيا ـ ازدهار استثنائي ومعضلات بنيوية

زاد عدد العاطلين بألمانيا بشكل طفيف وفق آخر البيانات، فكيف يمكن تفسير صلابة سوق العمل رغم الأزمات الاقتصادية المتتالية؟
اقتصاد٦ يناير ٢٠٢٤
مرفأ هامبورغ وهو أهم مرفأ ألماني وأحد أهم المرافئ في أوروبا

هل تستطيع حكومة شولتس تبديد مخاوف الألمان من تراجع الاقتصاد؟

هل تستطيع حكومة شولتس تبديد مخاوف الألمان من تراجع الاقتصاد؟

على ضوء تراجع أداء الاقتصاد الألماني، هل هناك خطر من فقدان ألمانيا لمكانتها بين أهم عشر اقتصاديات في العالم؟
اقتصاد٧ فبراير ٢٠٢٣
أبراج عالية الجهد أمام محطة للطاقة في ولاية شمال الراين - وستفاليا بألمانيا

أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من توقف الإنتاج بسبب أزمة الطاقة

أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من توقف الإنتاج بسبب أزمة الطاقة

تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من الوصول لمرحلة يتوقف فيها الإنتاج بسبب عدم حصول شركات على عقد لتوريد الطاقة.
سياسة٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
صورة لكاتدرائية كولونيا مع أنوارها، وفي الصورة الأخرى وقد أطفأت الأنوار.

معالم ألمانيا تطفئ أنوارها - هكذا يجري توفير الطاقة

معالم ألمانيا تطفئ أنوارها - هكذا يجري توفير الطاقة

بإجراءات مثل إطفاء أنوار معالم المدن بدأت ألمانيا تدابير تخفيض استهلاك الطاقة وتزداد الحاجة لمستشارين لتوفير الطاقة.
اقتصاد٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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