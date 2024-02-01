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الاقتصاد الألماني
تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات
تقارير وتحليلات
من الجزائر إلى ألمانيا .. حلم خط أنابيب الهيدروجين الأخضر
من الجزائر إلى ألمانيا .. حلم خط أنابيب الهيدروجين الأخضر
يواصل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مساعيه من أجل مستقبل بدون غاز ونفط. وهذا كان محور زيارته الأخيرة للجزائر.
مناخ
2024/2/13
١٣ فبراير ٢٠٢٤
كيف يحاول اليمين المتطرف استغلال احتجاجات المزارعين؟
كيف يحاول اليمين المتطرف استغلال احتجاجات المزارعين؟
يحذر مراقبون من سعي حزب البديل و"أخواته" من المجموعات اليمينية المتطرفة لاستغلال غضب المزارعين لتحقيق أهدافهم الخاصة.
سياسة
2024/1/9
٩ يناير ٢٠٢٤
سوق العمل في ألمانيا ـ ازدهار استثنائي ومعضلات بنيوية
سوق العمل في ألمانيا ـ ازدهار استثنائي ومعضلات بنيوية
زاد عدد العاطلين بألمانيا بشكل طفيف وفق آخر البيانات، فكيف يمكن تفسير صلابة سوق العمل رغم الأزمات الاقتصادية المتتالية؟
اقتصاد
2024/1/6
٦ يناير ٢٠٢٤
هل تستطيع حكومة شولتس تبديد مخاوف الألمان من تراجع الاقتصاد؟
هل تستطيع حكومة شولتس تبديد مخاوف الألمان من تراجع الاقتصاد؟
على ضوء تراجع أداء الاقتصاد الألماني، هل هناك خطر من فقدان ألمانيا لمكانتها بين أهم عشر اقتصاديات في العالم؟
اقتصاد
2023/2/7
٧ فبراير ٢٠٢٣
أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من توقف الإنتاج بسبب أزمة الطاقة
أوساط اقتصادية ألمانية تحذر من توقف الإنتاج بسبب أزمة الطاقة
تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من الوصول لمرحلة يتوقف فيها الإنتاج بسبب عدم حصول شركات على عقد لتوريد الطاقة.
سياسة
2022/10/22
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
معالم ألمانيا تطفئ أنوارها - هكذا يجري توفير الطاقة
معالم ألمانيا تطفئ أنوارها - هكذا يجري توفير الطاقة
بإجراءات مثل إطفاء أنوار معالم المدن بدأت ألمانيا تدابير تخفيض استهلاك الطاقة وتزداد الحاجة لمستشارين لتوفير الطاقة.
اقتصاد
2022/8/22
٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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