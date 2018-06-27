 الافتقاد للدينامية يطيح بالماكينات الألمانية من المونديال! | عالم الرياضة | DW | 27.06.2018

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عالم الرياضة

الافتقاد للدينامية يطيح بالماكينات الألمانية من المونديال!

فجر المنتخب الكوري الجنوبي مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالمنتخب الألماني من الدور الأول في مونديال روسيا، بينما عبر مدرب "المانشافت" لوف عن خيبة أمله الكبيرة معترفا بافتقاد منتخبه للدينامية في كل مباريات الدور الأول.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

في مفاجأة مدوية، ودع المنتخب الألماني الدور الأول من مونديال روسيا، عقب هزيمة مفاجأة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، إذ كان منتخب "المانشافت" في حاجة ماسة لنقاط كاملة، من أجل التأهل إلى الدور الثاني في أكبر عرس كروي عالمي.

وعجز المنتخب الألماني عن الحفاظ عن لقبه العالمي، الذي حاز عليها في مونديال البرازيل 2014، حيث كان يُمني النفس بالذهاب بعيدا في مونديال روسيا، خاصة وأنه يمتلك كتيبة كروية تعج بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

وكان المنتخب الألماني في حاجة للفوز بهدف واحد فقط، من أجل التأهل إلى ثمن النهائي، خاصة وأن المنتخب السويدي أطاح بمتصدر المجموعة السابق منتخب المكسيك بثلاثية نظيفة، وهو ما لم يستغله المانشافت، الذي سقط أمام كوريا الجنوبية، التي قلبت الطاولة على أبطال العالم.

شوط دون فاعلية

بدأ الشوط الأول من المباراة على وقع ضغط طفيف من المنتخب الكوري، الذي حاول التقدم في النصف الثاني من الملعب، وحرمان المنتخب الألماني من تدوير الكرة بشكل جيد فوق المستطيل الأخضر. بيد أن حامل لقب النسخ الماضية من كأس العالم، سرعان ما أحكم سيطرته على شوط المباراة الأول مستفيدا من عاملي المهارات الفردية والخبرة.

وركز "المانشافت" بشكل كبير على الكرات العرضية، التي تنطلق من الأجنحة  من أجل الاستفادة من قصر قامة لاعبي كوريا الجنوبية وهز شباكه، غير أن تألق دفاع المنتخب الكوري وتنظيمه المحكم، حالا دون تسجيل المنتخب الألماني لأي هدف في الشوط الأول.

في المقابل، أدى منتخب كوريا أطوار الشوط الأول بواقعية كبيرة، إذ اعتمد على الهجمات المرتدة مستفيدا من سرعة لاعبيه الكبيرة وبطء دفاع ألمانيا، الذي افتقد كثيرا لجيروم بواتينغ الغائب الأكبر عن المباراة، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة السويد السابقة.

عجز هجومي

مختارات

بفوزه على نظيره السويدي في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال روسيا، تمكن المنتخب الألماني من انتزاع ثلاث نقاط كان بحاجة ماسة إليها. الفوز على السويد أنعش حظوظ المانشافت في التأهل، لكن لم يحسم في أمره. (23.06.2018)

بعد بداية متعثرة في أولى مبارياته بمونديال روسيا، يسعى المنتخب الألماني إلى تكريس عودته إلى سكة الانتصارات عبر بوابة المنتخب الكوري الجنوبي، في مباراة قد تشكل الانطلاقة الحقيقية لحامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم. (26.06.2018)

وخلال أطوار المباراة، ظهر جليا أن المنتخب الألماني يُعاني من مشاكل كبيرة في الشق الهجومي، وذلك رغم توفره على لاعبين من طراز كبير على غرار تيمو فيرنر وتوماس ومولر، فضلا عن صاحب الخبرة ماريو غوميز. كما لم يستغل هجوم "المانشافت" الكثير من الفرص السانحة للتسجيل.

علاوة على ذلك، فإن خط وسط ألمانيا بقيادة كروس وأوزيل لم يكن فاعلا بما فيه الكفاية، وعجز عن تطعيم خط الهجوم بكرات تُسهل مهمته في هز الشباك، وهو ما اضطر تيمو فيرنر كثيرا إلى الاقتراب من مربع عمليات الخصم، والعودة إلى الوراء من أجل استلام الكرة.

خيبة أمل كبيرة

وأكد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عقب نهاية المباراة، في تصريحات صحفية نقلتها القناة الألمانية الثانية ZDF، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية، وأضاف أن منتخب "المانشافت" افتقد إلى الدينامية في مختلف مبارياته في الدور الأول. وأضاف المدرب، الذي أصبح في وضع صعب، أن ألمانيا استعدت لهذا العرس الكروي الكبير بشكل جيد، بيد أن الأمور لم تمش كما هو مخطط له.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

ودع المنتخب الألماني مونديال روسيا من الباب الصغير، عقب هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على خيبة أمل لاعبي وجمهور "المانشافت" بعد الإقصاء المر من الدور الأول. (27.06.2018)  

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