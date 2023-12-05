الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كشرط لمنح الجنسية

بات يتعين على من يريدون الحصول على الجنسية الألمانية في ولاية ساكسونيا أنهالت إعلان اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود، كما يجب التأكد من عدم وجود مؤشرات على معاداة للسامية، ويجب على المتقدم التوقيع على ذلك خطيا.

سيتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية التأكيد على اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود. جاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا أنهالت للسلطات المحلية في الولاية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حسبما كشفت وزيرة الداخلية المحلية تامارا تسيشانغ، الثلاثاء (الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023).

وينص المرسوم، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على وجوب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود "باعتباره مصلحة وطنية لألمانيا". كما ينص المرسوم على أن "الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود".

ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابة قبل التجنيس "أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".

وينص المرسوم على أنه يجب التأكد عند التجنيس "ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".

ويتم استبعاد عملية التجنس إذا واصل الأجانب الذين يتقدمون للتجنيس مساع موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضًا الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.

وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها. وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنس. ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول الجنسية مرفوضًا.

ف.ي/ع.ج.م (د ب أ)