الاصلاح الاقتصادي

عكس المتعارف عليه.. دراسة حديثة تكشف تقلص الهوة بين الفقراء والأغنياء

غياب المساواة في الدخل، يعتبر من بين القضايا التي تحظى بمناقشات حامية الوطيس بين الخبراء الاقتصاديين، كما أنها من بين الإشكاليات التي يساء عرضها. وعكس التوقعات أظهرت دراسة حديثة تقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.