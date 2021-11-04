الاصلاح الاقتصادي

الإصلاح الاقتصادي هو مجموع الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني. وبنتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية.
من بين الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية. ومما يعنيه ذلك مواكبة مؤشرات العرض والطلب بشكل فعال وإيجابي على المنتجين والمستهلكين.
الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟