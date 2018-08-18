الاشتراكي الديمقراطي يؤيد إمكانية تقديم مساعدة ألمانية لتركيا

طرحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا للنقاش فكرة تقديم مساعدات ألمانية لتركيا التي تواجه أزمة اقتصادية. وقالت أندريا نالس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية نُشرت الأحد (19 آب/ أغسطس 2018): "يمكن أن ينشأ الموقف التي يتعين فيه على ألمانيا مساعدة تركيا بغض النظر عن النزاعات السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضافت نالس: "تركيا شريكة بحلف شمال الأطلسي الذي لا يمكن ألا يكون شأنه سواء بالنسبة لنا. من مصلحتنا جميعاً أن تظل تركيا مستقرة اقتصادياً وأن يتم الحد من اضطرابات العملة".

وبحسب تقرير صحفي لمجلة "شبيغل" الألمانية، فقد حثت الحكومة الألمانية تركيا على قبول برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمة انهيار الليرة التي تهدد بانهيار الاقتصاد التركي.

وذكرت المجلة الألمانية في عددها الصادر السبت، أن هذا الموضوع تطرق إليه وزير المالية الألماني أولاف شولتس خلال محادثته الهاتفية مع نظيره التركي براءت ألبيرق الخميس. وجاء في تقرير المجلة أن شولتس شجع نظيره التركي على إعادة التفكير في موقف تركيا الرافض لبرنامج مساعدات من الصندوق.

وبحسب التقرير، أخبر ألبيرق نظيره الألماني بأنه سيقوم بجولة في الخليج خلال الأسبوع المقبل، سعياً للحصول على مساعدات مالية من حكومات صديقة لتركيا. كما أعرب ألبيرق عن أمله في أن تكون روسيا مستعدة أيضاً لتقديم مساعدات مالية لتركيا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية ضد تركيا في ظل الخلاف حول قس أمريكي محتجز في تركيا، ما أسفر عن سقوط تركيا في حالة اضطرابات العملة.

ع.أ.ج/ ع غ ( د ب ا)