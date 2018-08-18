الاشتراكي الديمقراطي يؤيد إمكانية تقديم مساعدة ألمانية لتركيا

طرحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا للنقاش فكرة تقديم مساعدات ألمانية لتركيا التي تواجه أزمة اقتصادية. وقالت أندريا نالس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية نُشرت الأحد (19 آب/ أغسطس 2018): "يمكن أن ينشأ الموقف التي يتعين فيه على ألمانيا مساعدة تركيا بغض النظر عن النزاعات السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأضافت نالس: "تركيا شريكة بحلف شمال الأطلسي الذي لا يمكن ألا يكون شأنه سواء بالنسبة لنا. من مصلحتنا جميعاً أن تظل تركيا مستقرة اقتصادياً وأن يتم الحد من اضطرابات العملة".
وبحسب تقرير صحفي لمجلة "شبيغل" الألمانية، فقد حثت الحكومة الألمانية تركيا على قبول برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمة انهيار الليرة التي تهدد بانهيار الاقتصاد التركي.
وذكرت المجلة الألمانية في عددها الصادر السبت، أن هذا الموضوع تطرق إليه وزير المالية الألماني أولاف شولتس خلال محادثته الهاتفية مع نظيره التركي براءت ألبيرق الخميس. وجاء في تقرير المجلة أن شولتس شجع نظيره التركي على إعادة التفكير في موقف تركيا الرافض لبرنامج مساعدات من الصندوق.
وبحسب التقرير، أخبر ألبيرق نظيره الألماني بأنه سيقوم بجولة في الخليج خلال الأسبوع المقبل، سعياً للحصول على مساعدات مالية من حكومات صديقة لتركيا. كما أعرب ألبيرق عن أمله في أن تكون روسيا مستعدة أيضاً لتقديم مساعدات مالية لتركيا.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية ضد تركيا في ظل الخلاف حول قس أمريكي محتجز في تركيا، ما أسفر عن سقوط تركيا في حالة اضطرابات العملة.
ع.أ.ج/ ع غ ( د ب ا)
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا هي طريقة التعاطي مع الملف السوري، كذلك رفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره المزعوم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، إلا أن النقطة الأكثر وضوحًا كانت احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برانسون.
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
في الأول من آب/ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس، وبعد ثلاثة أيام رد أردوغان بأن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدًا.
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
في العاشر من آب/ أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين لتصل إلى 50 بالمائة للفولاذ و20 بالمائة للألمنيوم، وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، بنفس اليوم هبط سعر صرف الليرة التركية وخسرت 16 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، اعتبر أردوغان ما حدث "حربًا اقتصادية"، ودعا الأتراك لتبديل العملات الأجنبية بالليرة التركية.
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
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من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان
في الرابع عشر من آب/أغسطس، أعلن أردوغان مقاطعة المعدات الالكترونية الأمريكية، وصعّدت في اليوم التالي بزيادة كبيرة على التعريفات الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ، البيت الأبيض اعتبر هذه الخطوة أنها "خاطئة ومؤسفة"، بينما رفضت محكمة تركية في اليوم نفسه طلبًا جديدًا للإفراج عن القس برانسون.