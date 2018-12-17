الاشتراكيون الألمان يحاولون مجددا إقصاء كاتب منتقد للإسلام من الحزب

تعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة محاولة إقصاء الكاتب المثير للجدل تيلو زارتسين من الحزب. وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن نظريات زاراتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفا أن زاراتسين يتسبب للحزب في "إضرار كبير".

كتابان مثيران للجدل ومحاولتان للاستبعاد

وعقب ثماني سنوات من إصدار كتابه المثير للجدل "ألمانيا تلغي نفسها"، أصدر زاراتسين في آب / أغسطس الماضي كتابه الجديد "استيلاء عدواني، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديا للأجانب. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان من قبل المواقف المطروحة في الكتاب.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فشل مرتين من قبل في محاولته لاستبعاد زاتسين، واشترطت القيادة عليه ألا يقوم بتصرفات تضر بالحزب. وتواجه عملية استبعاد أي شخص من الحزب عقبات كبيرة؛ حتى لا يتم إساءة استخدامها، بالتخلص من الأشخاص غير المحبوبين داخله.

وكان زاراتسين، وهو سكرتير دولة سابق ووزير سابق للمالية في ولاية برلين، قد قال الصيف الماضي "ما زلت أشعر داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنني في أيد أمينة".

ص.ش/ح.ز (د ب أ)