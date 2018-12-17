الاشتراكيون الألمان يحاولون مجددا إقصاء كاتب منتقد للإسلام من الحزب

تعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة محاولة إقصاء الكاتب المثير للجدل تيلو زارتسين من الحزب. وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن نظريات زاراتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفا أن زاراتسين يتسبب للحزب في "إضرار كبير".
كتابان مثيران للجدل ومحاولتان للاستبعاد
وعقب ثماني سنوات من إصدار كتابه المثير للجدل "ألمانيا تلغي نفسها"، أصدر زاراتسين في آب / أغسطس الماضي كتابه الجديد "استيلاء عدواني، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديا للأجانب. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان من قبل المواقف المطروحة في الكتاب.
يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فشل مرتين من قبل في محاولته لاستبعاد زاتسين، واشترطت القيادة عليه ألا يقوم بتصرفات تضر بالحزب. وتواجه عملية استبعاد أي شخص من الحزب عقبات كبيرة؛ حتى لا يتم إساءة استخدامها، بالتخلص من الأشخاص غير المحبوبين داخله.
وكان زاراتسين، وهو سكرتير دولة سابق ووزير سابق للمالية في ولاية برلين، قد قال الصيف الماضي "ما زلت أشعر داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنني في أيد أمينة".
ص.ش/ح.ز (د ب أ)
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة
تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
دين المحبة والعدالة
"ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
احترام ذوي المعتقدات الأخرى
"الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
"ننتمي إلى المجتمع الألماني"
وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
تنديد بالتطرف
وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حوار بين مسلمين وغير مسلمين
حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
اعتداءات..منها حرق للمساجد
منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
"لحظة تُحرِّك المشاعر"
"لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حضور سياسي وديني
جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حرية دينية في ألمانيا
"أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.
الكاتب: علي المخلافي