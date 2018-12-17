 الاشتراكيون الألمان يحاولون مجددا إقصاء كاتب منتقد للإسلام من الحزب | أخبار | DW | 17.12.2018

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أخبار

الاشتراكيون الألمان يحاولون مجددا إقصاء كاتب منتقد للإسلام من الحزب

من جديد، تسعى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لاستبعاد الكاتب تيلو ساراتسين من الحزب. وقال الأمين العام للاشتراكيين إن أطروحات زاراتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب. وينتقد زاراتسين في كتبه الإسلام بشكل خاص.

Thilo Sarrazin Buchvorstellung in Berlin 24.02.2014 (picture-alliance/dpa)

تعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة محاولة إقصاء الكاتب المثير للجدل تيلو زارتسين من الحزب. وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن نظريات زاراتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفا أن زاراتسين يتسبب للحزب في "إضرار كبير".

كتابان مثيران للجدل ومحاولتان للاستبعاد

مختارات

قرر فنان ألماني من أصل شيشاني أن يجمع 60 ألف نسخة من كتاب تيلو زاراتسين- الذي يعتبره البعض معاديا للأجانب- لإعادة تدويرها واستعمالها في مشاريع أخرى. وهو فعل اعتبره البعض مشابها لبعض الأفعال النازية. فهل هذا صحيح؟ (22.01.2012)

تلقت الأوساط السياسية في ألمانيا استقالة عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني تيلو زاراتسين من منصبه بالارتياح. زاراتسين هيمن على عناوين الأخبار طوال الأسبوعين الماضيين بسبب آراءه المثيرة للجدل حول المهاجرين في ألمانيا. (10.09.2010)

وعقب ثماني سنوات من إصدار كتابه المثير للجدل "ألمانيا تلغي نفسها"، أصدر زاراتسين في آب / أغسطس الماضي كتابه الجديد "استيلاء عدواني، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديا للأجانب. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان من قبل المواقف المطروحة في الكتاب.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فشل مرتين من قبل في محاولته لاستبعاد زاتسين، واشترطت القيادة عليه ألا يقوم بتصرفات تضر بالحزب. وتواجه عملية استبعاد أي شخص من الحزب عقبات كبيرة؛ حتى لا يتم إساءة استخدامها، بالتخلص من الأشخاص غير المحبوبين داخله.

وكان زاراتسين، وهو سكرتير دولة سابق ووزير سابق للمالية في ولاية برلين، قد قال الصيف الماضي "ما زلت أشعر داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنني في أيد أمينة".

 

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة

    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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