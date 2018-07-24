الاستخبارات الداخلية الألمانية تنفي تقديم نصائح للبديل الشعبوي

نفى المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية ) تقارير تفيد بأن رئيسها هانس ـ غيورغ ماسن قد قدم نصائح لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ليتجنب مشاكل وإجراءات مراقبة ضده من قبل الهيئة نفسها.

وجاء في تصريح للمكتب الاتحادي للهيئة اقتبست منه مجموعة فونكه الإعلامية "إن قيادة الهيئة تجري بشكل روتيني لقاءات مع نواب في البرلمان"، وذلك في إشارة إلى ما تردد حول لقاء بين ماسن وفراوكه بيتري زعيمة حزب البديل السابقة.

وأضافت الهيئة في تصريحها أنها تنفي ما جاء في تقارير إعلامية من تهم تفيد بأن رئيسها قدم خلال حديث مع ممثلي حزب البديل نصائح وتعليمات قانونية بشأن تجنب الحزب المعادي للاجئين ولأوروبا إجراءات المراقبة التي قد يتعرض لها من قبل الهيئة، والتي تقوم بها عندما تكون هناك شكوك بتناقض موقف حزب ما مع روح الدستور الألماني.

وشددت الهيئة على أن "الادعاء بأن رئيس الهيئة ماسن قد نصح قياديين في الحزب المذكور بضرورة القيام بإجراءات طرد أحد قادة حزب البديل في شرق ألمانيا، (المقصود هو بيورن هوكه المعروف بمواقفه القريبة من النازيين الجدد) أيضا غير صحيح."

ويشار إلى أن إحدى كوادر الحزب السابقة، وهي فرنسيسكا شرايبر، قد ذكرت في كتاب لها سيصدر قريبا تحت عنوان "حزب البديل معلومات من الداخل" أن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية قد نصح رئيسة الحزب السابقة فراوكه بيتري بأن تباشر بإجراءات طرد بيورن هوكه المعروف بقربه من النازيين الجدد".

كما تقول الكاتبة إن ماسن قدم لبيتري تعليمات حول كيفية تجنب تعرض الحزب لرقابة جهاز الاستخبارات الداخلية. جدير بالذكر أن فراوكه بيتري نفت بدورها أن تكون قد التقت برئيس جهاز الأمن الداخلي ماسن خلال فترة رئاستها للحزب وذلك في تصريح مباشر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية الشعبية الواسعة الانتشار.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)