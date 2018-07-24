 الاستخبارات الداخلية الألمانية تنفي تقديم نصائح للبديل الشعبوي | أخبار | DW | 31.07.2018

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أخبار

الاستخبارات الداخلية الألمانية تنفي تقديم نصائح للبديل الشعبوي

يبدو أن كتاب "حزب البديل، معلومات من الداخل" لفرانسيسكا شرايبر، العضو السابق في الحزب، يحمل مفاجآت كبيرة. شرايبر اتهمت رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية ماسن بتقديم نصائح "للبديل" الشعبوي، وهو ما نفاه الأخير بشدة.

Hans-Georg Maaßen (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) هانس ـ غيورغ ماسن

نفى المكتب الاتحادي لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية ) تقارير تفيد بأن رئيسها هانس ـ غيورغ ماسن قد قدم نصائح لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ليتجنب مشاكل وإجراءات مراقبة ضده من قبل الهيئة نفسها.

وجاء في تصريح للمكتب الاتحادي للهيئة اقتبست منه مجموعة فونكه الإعلامية "إن قيادة الهيئة تجري بشكل روتيني لقاءات مع نواب في البرلمان"، وذلك في إشارة إلى ما تردد حول لقاء بين ماسن وفراوكه بيتري زعيمة حزب البديل السابقة.

وأضافت الهيئة في تصريحها أنها تنفي ما جاء في تقارير إعلامية من تهم تفيد بأن رئيسها قدم خلال حديث مع ممثلي حزب البديل نصائح وتعليمات قانونية بشأن تجنب الحزب المعادي للاجئين ولأوروبا إجراءات المراقبة التي قد يتعرض لها من قبل الهيئة، والتي تقوم بها عندما تكون هناك شكوك بتناقض موقف حزب ما مع روح الدستور الألماني.

مختارات

فيما يسعى المحللون الرياضيون في ألمانيا للبحث عن أسباب خروج المنتخب الألماني لأول مرة في تاريخه من الدور الأول لبطولة كأس العالم، يبدو أن حزب البديل اليميني الشعبوي قد وجد كبش فداء هذا الإقصاء. إنه مسعود أوزيل. (28.06.2018)

وشددت الهيئة على أن "الادعاء بأن رئيس الهيئة ماسن قد نصح قياديين في الحزب المذكور بضرورة القيام بإجراءات طرد أحد قادة حزب البديل في شرق ألمانيا، (المقصود هو بيورن هوكه المعروف بمواقفه القريبة من النازيين الجدد) أيضا غير صحيح."

ويشار إلى أن إحدى كوادر الحزب السابقة، وهي فرنسيسكا شرايبر، قد ذكرت في كتاب لها سيصدر قريبا تحت عنوان "حزب البديل معلومات من الداخل" أن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية قد نصح رئيسة الحزب السابقة فراوكه بيتري بأن تباشر بإجراءات طرد بيورن هوكه المعروف بقربه من النازيين الجدد".

كما تقول الكاتبة إن ماسن قدم لبيتري تعليمات حول كيفية تجنب تعرض الحزب لرقابة جهاز الاستخبارات الداخلية. جدير بالذكر أن فراوكه بيتري نفت بدورها أن تكون قد التقت برئيس جهاز الأمن الداخلي ماسن خلال فترة رئاستها للحزب وذلك في تصريح مباشر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية الشعبية الواسعة الانتشار.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

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  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

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    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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