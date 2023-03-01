الاستخبارات الأمريكية تكشف: هكذا نشأ فيروس كورونا على الأرجح

أكد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إ.ف بي.آي"، كريستوفر راي، تقييما سابقا أجرته وكالة الاستخبارات الداخلية الأمريكية يشير إلى أنانتشار فيروس كورونا "على الأرجح" نشأ من تسرب مختبري في الصين. وقال راي لقناة فوكس نيوز الأمريكية في مقابلة نشرت مساء أمس الثلاثاء "لقد قيم مكتب التحقيقات الاتحادي لبعض الوقت الآن أن أصول الجائحة هي على الأرجح حادث مختبري محتمل في ووهان"، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في عام 2019. ومضى راي يقول إن الوكالة الأمريكية افترضت أن "تسربا محتملا من مختبر تديره الحكومة الصينية" مسؤول عن تفشي الفيروس العالمي "الذي أودى بحياة ملايين الأمريكيين".

وأضاف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي أن التحقيقات لا تزال جارية، قائلا إنه غير قادر حاليا على مشاركة "الكثير من التفاصيل السرية". وقال راي "سأدلي فقط بملاحظة مفادها أن الحكومة الصينية، كما يبدو لي، تبذل قصارى جهدها لمحاولة إحباط العمل هنا والتعتيم عليه".

وأضاف "هذا مؤسف للجميع، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة والشركاء الأجانب المقربون". وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، يقال إن وزارة الطاقة الأمريكية قد غيرت تقييمها لأصل الفيروس وتفترض الآن أن حادثا مختبريا محتملا يمكن أن يكون مسؤولا، ولكن فقط بدرجة "منخفضة" من اليقين. وترفض الصين هذه المزاعم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين ماو نينج إن التحقيقات في أصل الفيروس مسألة علمية ويجب "عدم تسييسها".

وسبق لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ذهبت قبل يومي في نفس الاتجاه اعتمادا على نتائج توصلت إليها وزارة الطاقة الأمريكية. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الأحد الماضي عن الصحيفة الأمريكية القول إن تقريرا استخباراتيا سريا تم تقديمه إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونغرس، جاء فيه أن الفيروسانتشر، على الأرجح، بسبب وقوع حادث مؤسف في مختبر صيني. كما سلط التقرير الضوء على كيفية رؤية الوكالات الأخرى لأن انتشار الفيروس جاء على الأرجح نتيجة لانتقاله بصورة طبيعية، في حين أن آخرين لم يحسموا أمرهم بهذا الشأن بعد.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)