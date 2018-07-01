 الاستحمام عند رونالدو.. لماذا يفضل نجوم الكرة الاستثمار في الفنادق؟ | عالم الرياضة | DW | 16.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

الاستحمام عند رونالدو.. لماذا يفضل نجوم الكرة الاستثمار في الفنادق؟

نجوم كثر في عالم الساحرة المستديرة أصبحت لديهم سلسلة فنادق تحمل أسمائهم، على غرار كريستيانو رونالدو وأندريس إنييستا. الاستثمار في هذا المجال لا تقتصر أهدافه على الجانب المادي فحسب، بل ينطوي على أهداف أخرى، فماهي إذن؟

Urlaub bei den Stars (picture-alliance/dpa/Pestana Hotel Group/T. Sousa)

نظارة كريستيانو رونالدو كمرآة في حمام في فندقه بمسقط رأسه بمدينة ماديرا

متابعة أخبار النجوم ومكان قضاء عطلتهم على انستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي باتت تتحول في وقتنا الحاضر شيئاً فشيئاً إلى جزء من الماضي. فاليوم أصبح بالإمكان قضاء ليالي في فندق يرتاده نجمك المفضل ويحمل اسمه. وهو ما ينطبق على أحد أشهر لاعبي العالم وصاحب الكرة الذهبية خمس مرات، كريستيانو رونالدو، الذي يملك سلسلة فنادق تحمل إسمه.

ففي مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية يشعر الزائر لفندق كريستيانو وكأنه يقضي العطلة مع نجمه المفضل. صور الدولي البرتغالي، المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس تملئ المكان. ونظارته الشمسية الزجاجية تستخدم كمرأة في حمام الفندق.

لا يقتصر الأمر على رونالدو وحده، بل إن الكثيرين من نجوم كرة القدم والفن أصبحوا يؤجرون فيلاتهم الضخمة أو فنادقهم للعموم. فمثلاً يمكن النوم على نفس السرير الذي ينام فيه نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ماتس هوميلس وزوجته كاتي، فالزوجين يؤجران فيلاتهما الفاخرة في كرواتيا لمن يرغب في ذلك.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن، كريستيانو جونيور، ابن كريستيانو رونالدو، شارك في حملة ترويجية لصالح منتجات والده في عالم الموضة، الذي اقتحمه منذ عدة سنوات. فيما تعول جماهير "الميرنغي" على تألق رونالدو ضد باريس سان جيرمان. (13.02.2018)

أسماء جديدة تم الكشف عنها مؤخرا في تقرير نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية حول الحيل التي يلجأ إليها نجوم الكرة للهروب من الضرائب. ويتعلق الأمر هذه المرة بنجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وصانع ألعاب أرسنال مسعود أوزيل. (05.12.2016)

بدوره يؤجر نجم الكرة الإسبانية أندريس إنييستا منزله الريفي المحيط بمزارع العنب بمبلغ لا يتعدى 120 يورو للية الواحدة. ويتم الترويج لهذا المنزل بالعبارة التالية: "أنا معروف بشغفي لكرة القدم، لكن لدي شغف آخر سأسعد بمشاركته معكم وهو حب الطبيعية والاستمتاع بالنبيذ الرائع الذي نصنعه من مزارعنا".

إقدام نجوم من مجالات مختلفة على هذه العروض تزايد مع الانتشار الواسع  لفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، حسب الخبير في إدارة الإعلام هانسيورغ تسيمرمان.

Urlaub bei den Stars (picture-alliance/dpa/Pestana Hotel Group/T. Sousa)

ويضيف الخبير الألماني بالقول: "بالنسبة للكثير من المشاهير ما يهمهم أكثر في فنادقهم وفيلاتهم الصيفية هو تسويق اسمهم والتعبير عن ذاتهم". ويوضح أنه بغض النظر عن النجاح المالي فإن ذلك يجلب أمراً مهماً في وقتنا الحالي، وهو الاهتمام. 

فعندما ينشر رونالدو بين الفينة والأخرى صوراً من فنادقه على انستغرام تحصد هذه الصور ملايين الإعجاب. وعندما يرى جمهوره هذه الصور تتولد لديهم رغبة في قضاء عطلة على شاكلة مثلهم الأعلى.

كما أن عرض النجوم لمنازلهم الصيفية وفنادقهم للإيجار يجعلهم  أكثر قرباً من واقع الناس، كما يرى الخبير في علوم الإعلام يان أوليفر ديكر من جامعة باساو الألمانيا. خاصة وأن بعض المشاهير يفاجئون في بعض بعض الأحيان نزلاء فنادقهم بإطلالة شخصية.

هـ.د (د ب أ)

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017  

مواضيع ذات صلة

WM2018 Russland Spanien

نهاية أسطورة.. إنييستا يعتزل اللعب دولياً بعد الخسارة أمام روسيا 01.07.2018

بعد خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الروسي أكد أندريس إنييستا لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم اعتزاله اللعب دولياً، لينهي مسيرة تُوجت يوماً باللقب العالمي ولقبين في أمم أوروبا.

Cristiano Ronaldo

"أسخف" خمسة أخبار عن كريستيانو رونالدو 10.02.2018

لطالما أدخل النجم البرتغالي رونالدو الفرحة في قلوب جماهير الساحرة المستديرة عبر أهدافه الكثيرة وتفانيه في الملعب، لكن نجم ريال مدريد لم يسلم من أخبار زائفة تُلاحقه منذ سنوات. فماهي أسخف الأأخبار التي لاحقته؟

Madeira Airport neue Ronaldo-Statue

كريستيانو يحصل على تمثال جديد.. يشبهه هذه المرة 18.06.2018

بعدما أدى شكل تمثال كريستيانو رونالدو إلى انتقادات لاذعة، أكدت وسائل إعلام برتغالية أن نجم المنتخب حصل على تمثال جديد يشبهه كثيرا في هذه المرة. فيما يُواصل نجم ريال مدريد نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

قائمة الفيفا.. منتخب ألمانيا يهبط لأقل ترتيب له منذ 2005

الاستحمام عند رونالدو.. لماذا يفضل نجوم الكرة الاستثمار في الفنادق؟

مدرب بايرن يمنع لاعبيه من استخدام الهواتف الجوالة

منها إنذارات للمدربين.. تعديلات في قواعد مباريات كرة القدم

بوغبا يفشل في الانضمام لفريق ألماني مغمور!

بوغبا ونيمار يشعلان المنافسة بين برشلونة وريال مدريد