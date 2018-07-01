الاستحمام عند رونالدو.. لماذا يفضل نجوم الكرة الاستثمار في الفنادق؟

متابعة أخبار النجوم ومكان قضاء عطلتهم على انستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي باتت تتحول في وقتنا الحاضر شيئاً فشيئاً إلى جزء من الماضي. فاليوم أصبح بالإمكان قضاء ليالي في فندق يرتاده نجمك المفضل ويحمل اسمه. وهو ما ينطبق على أحد أشهر لاعبي العالم وصاحب الكرة الذهبية خمس مرات، كريستيانو رونالدو، الذي يملك سلسلة فنادق تحمل إسمه.
ففي مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية يشعر الزائر لفندق كريستيانو وكأنه يقضي العطلة مع نجمه المفضل. صور الدولي البرتغالي، المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس تملئ المكان. ونظارته الشمسية الزجاجية تستخدم كمرأة في حمام الفندق.
لا يقتصر الأمر على رونالدو وحده، بل إن الكثيرين من نجوم كرة القدم والفن أصبحوا يؤجرون فيلاتهم الضخمة أو فنادقهم للعموم. فمثلاً يمكن النوم على نفس السرير الذي ينام فيه نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ماتس هوميلس وزوجته كاتي، فالزوجين يؤجران فيلاتهما الفاخرة في كرواتيا لمن يرغب في ذلك.
بدوره يؤجر نجم الكرة الإسبانية أندريس إنييستا منزله الريفي المحيط بمزارع العنب بمبلغ لا يتعدى 120 يورو للية الواحدة. ويتم الترويج لهذا المنزل بالعبارة التالية: "أنا معروف بشغفي لكرة القدم، لكن لدي شغف آخر سأسعد بمشاركته معكم وهو حب الطبيعية والاستمتاع بالنبيذ الرائع الذي نصنعه من مزارعنا".
إقدام نجوم من مجالات مختلفة على هذه العروض تزايد مع الانتشار الواسع لفيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، حسب الخبير في إدارة الإعلام هانسيورغ تسيمرمان.
ويضيف الخبير الألماني بالقول: "بالنسبة للكثير من المشاهير ما يهمهم أكثر في فنادقهم وفيلاتهم الصيفية هو تسويق اسمهم والتعبير عن ذاتهم". ويوضح أنه بغض النظر عن النجاح المالي فإن ذلك يجلب أمراً مهماً في وقتنا الحالي، وهو الاهتمام.
فعندما ينشر رونالدو بين الفينة والأخرى صوراً من فنادقه على انستغرام تحصد هذه الصور ملايين الإعجاب. وعندما يرى جمهوره هذه الصور تتولد لديهم رغبة في قضاء عطلة على شاكلة مثلهم الأعلى.
كما أن عرض النجوم لمنازلهم الصيفية وفنادقهم للإيجار يجعلهم أكثر قرباً من واقع الناس، كما يرى الخبير في علوم الإعلام يان أوليفر ديكر من جامعة باساو الألمانيا. خاصة وأن بعض المشاهير يفاجئون في بعض بعض الأحيان نزلاء فنادقهم بإطلالة شخصية.
هـ.د (د ب أ)
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة