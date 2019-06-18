الادعاء العام الألماني يحقق في دوافع سياسية وراء إطلاق نار في حفل

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة شتوتغارت أنه من المحتمل أن تكون هناك دوافع سياسية وراء إطلاق أعيرة نارية في حفل أقيم في مدينة أولم، وأنه تم بدء تحقيقات على خلفية ذلك.
وقال متحدث باسم الادعاء، اليوم الاثنين (الخامس من آب/أغسطس): "نحقق في شبهات مختلفة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى. يذكر أن رجلا مسلحا ببندقية هواء مضغوط وسكين أطلق عيارين ناريين على رجل (51 عاما) كان موجودا بالاحتفال، ما تسبب في إصابة الأخير بجروح بسيطة.
وبحسب الادعاء العام، كان هناك محتفلون أفارقة، ولكن المتحدث أحجم عن ذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم. وكانت إذاعة جنوب غربي ألمانيا (س ف.ر) ذكرت أنباء عن بدء تحقيقات على خلفية هذا الحادث من قبل.
يذكر أن المهاجم المزعوم أعرب عن استيائه من شدة الصوت الناتج عن الاحتفال، وبعد إطلاق الأعيرة النارية، استطاع الضيوف التغلب على الرجل (المهاجم) الذي كان مخمورا. وقام أفراد الشرطة بتفتيش شقة هذا الرجل، وصادروا منجلا وقوس رمي وأسلحة أخرى.
ويتم التحقيق حاليا ضد الرجل (50 عاما) على خلفية الاشتباه في إلحاق إصابة جسمانية خطيرة. وأعلن الادعاء العام أنه يعتزم حاليا استجواب الرجل للاستفسار منه عن دافعه، والتحدث مع شهود عيان أيضا.
ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
آنستاسيا م. من ماينهايم
"أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
آتي وماركوس من نورنبيرغ
منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
فرح من مانهايم
الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
كوبرا من فريدريشهافن
كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
زهير من ماربورغ
يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
ساره من برلين
الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".
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"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية
فيكتوريا من برلين
أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".
الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي