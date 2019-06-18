الادعاء العام الألماني يحقق في دوافع سياسية وراء إطلاق نار في حفل

أعلن الادعاء العام الألماني بمدينة شتوتغارت أنه من المحتمل أن تكون هناك دوافع سياسية وراء إطلاق أعيرة نارية في حفل أقيم في مدينة أولم، وأنه تم بدء تحقيقات على خلفية ذلك.

وقال متحدث باسم الادعاء، اليوم الاثنين (الخامس من آب/أغسطس): "نحقق في شبهات مختلفة"، ولم يذكر تفاصيل أخرى. يذكر أن رجلا مسلحا ببندقية هواء مضغوط وسكين أطلق عيارين ناريين على رجل (51 عاما) كان موجودا بالاحتفال، ما تسبب في إصابة الأخير بجروح بسيطة.

وبحسب الادعاء العام، كان هناك محتفلون أفارقة، ولكن المتحدث أحجم عن ذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم. وكانت إذاعة جنوب غربي ألمانيا (س ف.ر) ذكرت أنباء عن بدء تحقيقات على خلفية هذا الحادث من قبل.

يذكر أن المهاجم المزعوم أعرب عن استيائه من شدة الصوت الناتج عن الاحتفال، وبعد إطلاق الأعيرة النارية، استطاع الضيوف التغلب على الرجل (المهاجم) الذي كان مخمورا. وقام أفراد الشرطة بتفتيش شقة هذا الرجل، وصادروا منجلا وقوس رمي وأسلحة أخرى.

ويتم التحقيق حاليا ضد الرجل (50 عاما) على خلفية الاشتباه في إلحاق إصابة جسمانية خطيرة. وأعلن الادعاء العام أنه يعتزم حاليا استجواب الرجل للاستفسار منه عن دافعه، والتحدث مع شهود عيان أيضا.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)