الادعاء الألماني.. المتصدق يُطلق سراحه وسيُرحل إلى المغرب

أوضح المدعي الاتحادي الألماني في كارلسروه أن منير المتصدق تقرر إطلاق سراحه قبل نهاية فترة سجنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وترحيله إلى وطنه المغرب في الخامس عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل عبر مطار هامبورغ. واضاف المدعي الاتحادي أن المتصدق والذي سيدخل سنه الرابع والأربعين في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل سيتم إطلاق سراحه أواسط شهر تشرين أول/ أكتوبر وسيٌرحل فورا إلى المغرب. وتابع أن السلطات القضائية قررت إطلاق سراحه قبل الوقت المقرر بأسابيع مقابل ترحيله المبكر على المغرب.

من جانب آخر، رفضت متحدثة باسم وزارة الداخلية في برلين التعليق على الأمر، بعد أن توجهت إليها مؤسسة DW بسؤال عن الملف. وقالت إن المدان منير المتصدق مازال قيد الحبس". ونفس الشيء قالته المتحدثة باسم السلطات القضائية في هامبورغ، حيث يقضي المتصدق مدة محكوميته مضيفة أنه ولأسباب أمنية ترفض ذكر تفاصيل تخص ظروف ووقت إطلاق سراحه. مؤكدة أن المتصدق مازال في سجنه في هامبورغ.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار قد ذكرت أن منير المتصدق الذي حكم عليه في المانيا قبل 15 عاما بتهمة تقديم المساعدة للخلية الإرهابية المفترضة التي نفذت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، قد نفذ محكوميته في سجن بهامبورغ، وتم إطلاق سراحه بشكل سري وبعيدا عن أنظار الرأي العام. وربما ينتظر المتصدق وهو مغربي الأصل أن يتم ترحيله إلى المغرب، حيث تفرض القوانين الألمانية ذلك على كل شخص يدان بتهم الإرهاب.

وتابع الموقع أن ألمانيا ربما ستعيش قضية ثانية مثيرة للجدل، تتعلق هذه المرة بترحيل منير المتصدق على غرار قضية ترحيل حارس بن لادن المفترض أسامة أي. الذي رحل إلى تونس رغم أن قرار محكمة إدارية قد أمرت بعدم ترحيله لوجود مخاطر جدية على حياته في بلده الأصلي.

وإستنادا إلى معلومات قناة أن تي في الألمانية الأخبارية فأن قد يكون من المقرر ترحيل منير المتصدق إلى موطنه الأصلي في الخامس عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل عبر مطار هامبورغ، حيث كان يقيم فيها.

ح.ع.ح/م.س( صحف ألمانية)