الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة مرة أخرى

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء (27 تموز/يوليو 2022) رفع سعر الفائدة بشكل قوي مجددا بمقدار 0,75 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح بناء على ذلك بين 2,25 و2,50%.
ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى السيطرة على أسعار المستهلكين المرتفعة، غير أن مثل هذه السياسة النقدية المتشددة لا تخلو من مخاطر بالنسبة لمسؤولي البنوك المركزية إذ يتعين عليهم أن يراعوا ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة النمو الاقتصادي حيث إن رفع سعر الفائدة مجددا بمقدار كبير غير معتاد يؤجج المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
كان المجلس رفع سعر الفائدة بمقدار 0,75 نقطة مئوية في حزيران/يونيو الماضي، وكان ذلك هو أول رفع لسعر الفائدة في أمريكا بهذا المقدار منذ عام 1994 أي منذ ما يقرب من 30 عاما.
ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العادة رفع أسعار الفائدةبزيادات قدرها 0.25 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو رابع رفع لسعر الفائدة في أمريكا في هذا العام ومنذ بدء جائحة كورونا. ويأتي ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9,1% وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود.
ماذا يعني ذلك؟
ويؤدي رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية إلى رفع تكلفة القروض كما يؤدي إلى عرقلة الطلب، ورغم أنه يساعد في تخفيض معدل التضخم فإنه يضعف أيضا النمو الاقتصادي.
كما أن من المحتمل أن يؤدي رفع سعر الفائدة أيضا إلى رفع معدل البطالة الذي وصل في أمريكا حاليا إلى مستوى متدن للغاية عند 3,6%. وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية أوضحت أن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة وصل إلى نحو 5,9 مليون شخص في حزيران/يونيو الماضي.
وكان هذا العدد وصل إلى 5,7 مليون شخص قبل جائحة كورونا في شباط/فبراير 2020. ويتفاخر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمعدل المتدني للبطالة ويعتبره نجاحا لحكومته.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
مصنع العملة الأمريكية
مكتب الحفر والنقش والطبع يعتبر أكبر مصنع لصناعة العملة الأمريكية الدولار في الولايات المتحدة. مدخله يتميز بضخامة أعمدته وبلونه الفاتح يوحي بأنه قلعة حصينة.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
ساعة الدولار
كل ركن من أركان المطبعة يذكرك بأن الحكم هنا للمال فقط. حتى الساعة الضخمة على الحائط مزخرفة بأوراق الدولار النقدية.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الإجراءات الأمنية فوق كل شيء
سلامة العمال تأخذ أولوية مطلقة: كل ماكنة مزودة بمجس أو زر أحمر يمكن به إيقاف الماكنة عن العمل.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
عملة جاهزة للتوزيع
الماكنة تعد وتصف وتجمع كل 100 ورقة نقدية معا. وكل 10 مجموعات نقدية من 100 ورقة يتم كبسها في كيس بلاستيكي. أحد العمال يضع الأوراق النقدية بقيمة 20000 دولار فوق ناقلة آلية مع إظهار الرقم التسلسلي وقيمة الأوراق لتوضع في النهاية على عربة تدفع إلى أمام. وتبقى الأوراق النقدية دون أي قيمة تذكر إذا لم يتم نقلها إلى البنك المركزي ليطلق ارقامها التسلسلية وتكون عند ذاك أوارقاً ذات قيمة نقدية.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
السخرية الرقيقة
السخرية من الذات جنبا إلى جنب مع روح الوطنية. في كل مكان من المطبعة ترى العمل الأمريكي بارزا للعيان. اللوحة الضوئية بألوان العلم الأمريكي تقرأ "نحن نصنع النقود بالطريقة التقليدية، نحن نطبعها"
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
هنا تطبع الأوراق النقدية
توضع الأوراق غير المطبوعة داخل مطبعة الأوفسيت. وعندما تبدأ عملية الطبع، فإن الضجيج الناجم عن ذلك يصم الأذان.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
ورقة العشرين الحقيقية بدلا من الخمسين المزورة
في يوم زيارتنا يتم طبع الورقة النقدية فئة 20 دولار، كل صفحة تطبع 32 ورقة نقدية فئة 20 دولار. وعند طبع 10000 صفحة تكون الحصيلة 6.4 مليون دولار.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
رئيس وجبة العمل لطبع الأوراق النقدية
تعمل المطبعة بثلاثة الوان على صفحتي العملة الأمامية والخلفية. وجيمس ساثيرلاند رئيس وجبة عمل وهو مسؤول عن انتاج الجزء الأول من طبع الأوراق النقدية في المطبعة.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
كل شيء أخضر اللون
اللون الأخضر من أهم العلامات الفارقة والآمنة القديمة لعملة الدولار. أما وصفة اللون الأخضر للدولار فتبقى سرا محميا من قبل مكتب حماية الابتكارات العلمية. لكن أد ماجيا يعرف السر. فهو يعمل من أجل ضمان نجاح عملية التلوين. ماكنته تستطيع أن تطبع قرابة 10000 صفحة كبيرة مع ضجيج لا يحتمل.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الزوار خلف الزجاج المدرع
يزور المطبعة سنويا قرابة مليون شخص، ويمرون بممر تحت رقابة أمنية مشددة إلى داخل المطبعة لتفقد عملية الانتاج. لكن الزوار لا يستطيعون مراقبة صناعة العلامات السرية مثل الإشارة المائية على الأوراق النقدية أو الخط المعدني على الأوراق. وبذلك تضمن سرية التفاصيل في هذه العملية .
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الأوراق تجف في الخزانة
بعد الطبع تحتاج الأوراق النقدية ثلاثة أيام لكي تجف تماما. ولهذا الغرض يتم وضعها في خزانة كبيرة. وتنتج المطبعة يومياً ما قيمته 560 مليون دولار. أما قيمة تكاليف انتاج الأوراق النقدية فتكون عند حدود 3.6سنتاً للدولار الواحد.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
ضمان النوعية ومراقبة التسلسل
وتقوم ماكنة خاصة بتنظيم الصفحات المطبوعة الكبيرة عبر فتحة هواء. ويتم إضافة ختم البنك المركزي والارقام التسلسلية إلى الأوراق بعد تقطيعها حسب حجم قيمتها الفعلية. وهناك مراقبون يتابعون تسلسل العمل لضمان النوعية في الانتاج.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
مبدأ المراقبة بأربع عيون
في المجال الأكثر مراقبة في المطبعة، لا يجوز لعامل واحد أن يعمل بمفرده. وهناك لوحة تذكر بذلك. معدل أجر العاملين في المطبعة بحدود 93000 دولار سنويا. فهو يعادل ضعف معدل الأجر المألوف في الولايات المتحدة.
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الورقة النقدية النفيسة: مطبعة الدولار الأمريكي
الرقم النهائي يوضع يدوياً !
المرحلة الأخيرة للورقة النقدية قبل أن تتحول إلى ورقة نقد عالمية: كل ورقة نقدية تحمل رقما تسلسليا خاصا بها. أما الجهاز الذي يعطي الورقة رقمها الأبدي فيعمل يدويا.