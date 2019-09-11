 الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي: حراك عفوي أم منظم؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.09.2019

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سياسة واقتصاد

الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي: حراك عفوي أم منظم؟

مظاهرات في عدة محافظات مصرية بدت وكأنها نتاج حالة تململ وغضب تصاعد منذ بدأ المقاول والممثل المصري محمد علي في نشر مقاطع مصورة، تحدث فيها عن "فساد بالمليارات" في الدولة المصرية. فما خلفيات المشهد؟

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Reuters/M. Abd El Ghany)

في العشرين من سبتمبر/ أيلول شهدت مصر حراكاً غير معهوداً في شارع منعت فيه كل أنواع التجمعات وفق القانون، منذ عام 2013. احتجاجات وصفتها وكالات أنباء دولية بأنها "تظاهرات صغيرة ونادرة" فيما نفى الإعلام المصري الذي تسيطر عليه الدولة في بداية الأمر وجود أية تجمعات من الأصل. وبعد انتشار فيديوهات وصور للتظاهرات بدأ الحديث في مصر عن "جماعات الإسلام السياسي" و "الدول المعادية" الضالعة في "مؤامرة كبرى" تهدف لـ "هدم الدولة المصرية".

ما الذي حدث بالفعل؟

إثر احتجاجات الأسبوع الماضي  شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة للغاية، إذ أشارت بعض التقديرات لمنظمات حقوقية مصرية إلى أن عدد من اعتقلوا حتي الآن يتراوح بين 1200 و 1900 شخص، كان من بينهم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة.

لكن هذا العدد الكبير من المعتقلين يثير تساؤلات لدى المراقبين عما إذا كان جميع المعتقلين شركاء في الاحتجاجات أم أن تلك الاعتقالات يغلب عليها الطابع العشوائي. إذ أن الشخصيات الموقوفة تضم طيفا واسعا من التيارات الليبرالية واليسارية  ولا تظهر من ضمنهم وجوها معروفة من التيار الاسلامي.

ومنذ أحداث يونيو عام 2013 والنظام المصري ينسب كل ما يحدث من مشكلات وأزمات إلى الإسلام السياسي وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها النظام بأنها "جماعة إرهابية"، حتى أن آخر تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة كانت اتهام "الإسلام السياسي" بتأجيج الشارع المصري ودفع المصريين للتظاهر والاعتراض على سياسات النظام المصري بهدف العودة إلى المشهد من جديد.

لكن على شبكات التواصل الاجتماعي ينفي أغلب النشطاء، بل وحتى من شاركوا في التظاهرات، أية علاقة للإخوان بالتظاهرات. الأمر نفسه يؤكد عليه عمرو سعد الباحث في العلوم السياسية من برلين والذي قال إن "التجمعات التي حدثت في القاهرة وعدة محافظات أخرى كانت تلقائية تماما وحدثت بشكل عشوائي، أو كما يسمى في العلوم السياسية pre-politics وهو تجمع والتقاء لأشخاص بشكل تلقائي دون ترتيب مسبق بينهم".

 

من يقف وراء الاحتجاجات؟

وعن هذا يقول عمرو سعد الباحث المصري في العلوم السياسية من برلين لـ DW  عربية إن التحرك في الشارع كان "المشهد الأخير، سبقه حالة احتقان وغضب موجودة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر بحسب تقارير الحكومة المصرية نفسها". ويوضح "انتقل هذا الغضب إلى مواقع التواصل الاجتماعي والذي فجره حديث المقاول والفنان المصري محمد على عن قصور رئاسية يبنيها الرئيس المصري لنفسه ولعائلته وللمقربين ، تكلفت أموالاً طائلة".

و منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الدولة، لم تظهر شخصية مصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يظهر عليه المقاول والفنان محمد علي. فبمجرد ما ينشر هذا المقاول- الممثل مقطعاً على صفحاته حتى يتسابق مئات الآلاف لمشاهدته، بل إن تأثير محمد علي، لم يبقَ حبيس العالم الرقمي، ففي الوقت الذي ظن فيه كثيرون أن دعواته للتظاهر ضد السيسي لن تكون إلّا صيحة في وادٍ عميق، فوجئوا بالمئات يصدحون في عدة شوارع مصرية بضرورة رحيل السيسي، في مشهد أحيا ميدان التحرير الذي يرقد في غيبوبة منذ سنوات.

 ولا يوجد تصنيف سياسي أو أيديولوجي لمحمد علي سوى كونه استطاع حشد الاهتمام داخل الشارع المصري فيما يخص قضايا الفساد داخل النظام والجيش ودعوته للتغيير السياسي، معتمدا على مواهبه للحديث أمام الكاميرا، وفيديوهاته الحماسية التي يبثها من إسبانيا عبر مواقع التواصل، ويرى مراقبون أن دعوته للخروج إلى الشوارع وإلى ميدان التحرير من أهم العوامل التي ساهمت في تحريك الشارع المصري.

ويشير الباحث المصري سعد إلى أن الكثير من الناس كانوا ينتظرون فقط من يشجعهم على اتخاذ خطوة النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للأوضاع الحالية. ويضيف أن أعداد المشاركين لم ترق إلى مستوى "التظاهرات الكبرى" وإنما هي "تجمعات احتجاجية كان فيها أعداداً غير متوقعة، وذلك بعد سنوات من اختفاء التظاهرات  في الشارع المصري".

Deutschland Dr. Stephan Roll (Stiftung Wissenschaft und Politik)

شتيفان رول - الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة العلوم والسياسة ببرلين

الإخوان المسلمون

ويرى شتيفان رول الباحث بمؤسسة العلوم والسياسة الألمانية  في حوار معDW   "أن المعارضة المصرية التقليدية بدت وكأنها قد فوجئت تماماً بالتطور الكبير الذي حدث في الشارع المصري"، مستبعداً بشدة أن يقف الإخوان وراء تلك الاحتجاجات "حيث فقدت الحركة تماماً أية قدرة على التجمع أو تحريك الشارع بعد الضربة الساحقة التي تعرضوا لها في السنوات الماضية". كما يقول.

بيد أن الباحث المصري يشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى بشكل حثيث "إلى استغلال التظاهرات والحراك في الشارع" حيث أصدروا بياناً تضامنوا فيه مع الدعوة للتظاهرات، مضيفاً أن هذا "لا يبدو أنه يبتعد كثيراً عن النهج المعتاد من محاولة استغلال الإخوان الوضع لصالحهم، لكن الحقيقة أن تحرك الشارع المصري كان بعيداً عنهم ومستقلاً تماماً". وهو ما أشار إليه أيضاً عدد من المغردين:

ويوضح سعد أن سردية ضلوع أنظمة خارجية في تأجيج الاحتجاجات لم تقنع أحداً لعدم واقعيتها، خاصة  أن "النظام المصري يتمتع بعلاقات قوية للغاية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأغلب دول الخليج، فيما عدا علاقاته المتوترة بقطر وتركيا والتي لا تخرج عن إطار المناكفات والمناوشات السياسية ولا ترتقي أبداً إلى مستوى العمل على الأرض بشكل قد ينتج عنه حراك شعبي كالذي شاهدناه".

لكن الباحثان المصري والألماني لم يستبعدا "وقوف جهات رسمية داخل دوائر الدولة المصرية – وخصوصاً من دوائر السلطة العليا - خلف تحرك الشارع، وأنها هي من أمنت خروج محمد علي من مصر وأمدته بالأرقام والأسماء التي تحدث عنها عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي ظل حالة الترقب لتطورات الأوضاع، واستمرار الدعوات لمظاهرات جديدة، واتساع حملة الاعتقالات، يسود الغموض حول مآل الاحتجاجات والقوى التي يمكن أن تظهر على السطح كمحرك لها.

ع.ح / ع.أ.ج

 

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    توقعات حول نسبة المشاركة

    على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السيسي في الحكم

    توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تعزيز قبضة الجيش

    زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

  • Ägypten Demonstrationen vor dem Verfassungsgericht in Kairo (picture-alliance/Photoshot)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السلطة القضائية

    تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

  • Ägypten Kairo Verfassungsreferendum (Reuters)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)

    تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

  • Ägypten Parlament erstes Treffen (picture-alliance/dpa/A.Sayed)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    الشباب والمرأة

    كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

  • Kombobild Ägypten Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam und Tawadros II

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    رجال الدين: واجب وطني

    بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تصويت "نزيه وحر"

    في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

  • Ägypten Poster zur geplanten Verfassungsänderung (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    صوت "نعم"

    منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

  • Ägypten stimmt über Ausbau der Macht des Präsidenten ab (picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    معارضة جد خجولة

    كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.

  • Kairo Referendum Verfassung Ägypten (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    المناخ غير "مؤات"

    مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية". كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

  • Abdel Fattah al-Sissi Bildschirm Leinwand Kairo Ägypten (picture-alliance/dpa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تداعيات "خطيرة"

    رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".


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أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟ (20.04.2019)  

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