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الاتفاق النووي الإيراني

تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي مع مجموعة الدول 5+1 على أساس تقليص البرنامج مقابل رفع العقوبات عن طهران. غير أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب انسحب من الاتفاق وهناك أمل بإعادة العمل به خلال حكم جو بايدن.

تم الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في 14 تموز/ يوليو 2015 بعد خلافات حادة استمرت أكثر من عشر سنوات بين إيران والدول الكبرى متمثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا المعروفة بمجموعة 5+1. ويشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل تدريجي. غير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق بشكل أحادي الجانب وفرض عقوبات قاسية ضد إيران.

The Vienna office of the UN is reflected in a door with the sign of the International Atomic Energy Agency in the IAEA headquarters in Vienna on May 23, 2021. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

"تفاؤل" أوروبي في استئناف المحادثات النووية مع إيران قريبا 18.10.2021

يأمل الاتحاد الأوروبي أن يجتمع دبلوماسيون من التكتل وإيران قريبا لمحاولة إحياء المحادثات النووية الإيرانية بعد توقف منذ أشهر. يأتي ذلك وسط تقارير عن نقل المحادثات إلى بروكسل، حيث يفترض عقد أول اجتماع الخميس القادم.
Im Iran inhaftierte Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi

إيران والرهائن.. تلاعب بمصير المعتقلين للضغط على بلدانهم 11.08.2021

بشكل منهجي وتعسفي، يتم في إيران اعتقال أجانب أو إيرانيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وتقديمهم للمحاكمة. وتستخدم القيادة في طهران هؤلاء كورقة ضغط ضد دول عديدة، من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
22.12.2020 Iraq: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter aircraft breaks away after aerial refueling from a KC-135 Stratotanker during a patrol as part of Operation Inherent Resolve December 22, 2020 over Iraq. Iraq Airspace Iraq - ZUMAp138 20201222_zaa_p138_023 Copyright: xSsgt.xTrevorxT.xMcbride/U.SxAirx

واشنطن تدافع عن قصفها لفصائل مدعومة من إيران بالعراق وسوريا 30.06.2021

دافعت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي عن الضربات الجوية التي نفذتها ضد فصائل مدعومة من طهران في العراق وسوريا، فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة واشنطن رفع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لاتفاق عام 2015.
German Foreign Minister Heiko Maas speaks during the United Nations Security Council meeting on Syria (humanitarian) at the United Nations on February 27, 2020 in New York. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

ماس يعلن عن "تقدم" في المحادثات النووية وإيران "تحبط" محاولة تخريب 23.06.2021

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن هناك "فرصاً جيدة" للتوصل في "مستقبل منظور" إلى اتفاق حول النووي الإيراني، رغم انتخاب المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً، وإيران تعلن إحباط عملية "تخريب" ضد مبنى لمنظمة الطاقة الذرية.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 19: The Joint Comprehensive Plan of Action Joint Commission gather under the chairmanship of Enrique Mora, deputy secretary general of the European External Action Service, on May 19, 2021 in Vienna, Austria. High-level representatives from Russia, China, Germany, England, France and Iran attended the Joint Commission. Askin Kiyagan / Anadolu Agency

تحذير أمريكي أوروبي لإيران: المحادثات لن تستمر لأجل غير مسمى 20.06.2021

حذر مسؤولون غربيون طهران من أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، فيما طالبت إسرائيل القوى الدولية بعدم التفاوض مع طهران على اتفاق نووي جديد. فما تأثير انتخاب رئيس جديد لإيران على المفاوضات؟
Symbolbild Iran Saudi Arabien

كيف نجحت بغداد في كسر الجليد بين الرياض وطهران؟ 21.04.2021

بعد قطيعة دامت قرابة أربع سنوات، بدأت الرياض وطهران استكشاف آفاق استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بوساطة عراقية. الإعلام الألماني تابع هذه الخطوة باهتمام، معتبرا أن التقارب بين الغريمين قد يعيد خلط أوراق الشرق الأوسط.
This photo released Nov. 5, 2019, by the Atomic Energy Organization of Iran, shows centrifuge machines in the Natanz uranium enrichment facility in central Iran. Behrouz Kamalvandi, a spokesman in a report published on Thursday by the state-run IRNA news agency, said an oeincident has damaged an under-construction building near Iran s Natanz nuclear site, but there was no damage to its centrifuge facility. Kamalvandi said authorities were investigating what happened.

وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% 17.04.2021

في خطوة ستزيد من تعقيد المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري بدرجة 60 بالمئة. فماذا يعني ذلك؟
This photo released Nov. 5, 2019, by the Atomic Energy Organization of Iran, shows centrifuge machines in the Natanz uranium enrichment facility in central Iran. Behrouz Kamalvandi, a spokesman in a report published on Thursday by the state-run IRNA news agency, said an oeincident has damaged an under-construction building near Iran s Natanz nuclear site, but there was no damage to its centrifuge facility. Kamalvandi said authorities were investigating what happened.

حادث منشأة نطنز النووية.. إيران تتحدث عن "عمل إرهابي"! 11.04.2021

أفاد بيان رسمي ايراني أن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لعمل "إرهابي"، وذلك بعد الإعلان عن "انقطاع التيار الكهربائي" بالمنشأة النووية. في المقابل تحدثت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن وقوف الموساد وراء الهجوم.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) begrüßt Reuven Rivlin, Präsident von Israel, vor dem Schloss Bellevue. Die beiden Präsidenten, die seit Jahren eine freundschaftliche Beziehung pflegen, treffen sich zu einem Gespräch über die Lage in Nahost und die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, sowie über die weltweite Pandemie und eine gerechte Impfstoffverteilung.

الرئيس الألماني: بلادنا تشاطر إسرائيل القلق على أمنها 16.03.2021

الرئيس الألماني شتاينماير يؤكد أن بلاده تشاطر إسرائيل القلق على أمنها وتعمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك في لقائه مع الرئيس الإسرائيلي الذي يعد أول رئيس دولة أجنبية يزور ألمانيا هذا العام.
U.S. Secretary of State Antony Blinken delivers remarks about priorities for administration of U.S. President Joe Biden in the Ben Franklin room at the State Department in Washington, U.S. March 3, 2021. Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS

واشنطن تضع عنصرين بالحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء 10.03.2021

رغم مساعي التفاوض في الملف النووي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
Iran' Foreign Minister Mohammad Javad Zarif (L) meets with the director general of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi (R), in Tehran on February 21, 2021. - Iran said it had held fruitful discussions with the UN nuclear watchdog chief, ahead of a deadline when it is set to restrict the agency's inspections unless the United States lifts painful sanctions. Grossi's visit comes amid stepped-up efforts between US President Joe Biden's administration, European powers and Iran to salvage the 2015 nuclear deal that has been on the brink of collapse since Donald Trump withdrew from it. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

بعد "إشارات إيجابية".. دول أوروبية تتخلى عن مشروع قرار يدين طهران 04.03.2021

أفادت مصادر دبلوماسية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار ينتقد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتزامن ذلك مع إعلان مديرالوكالة عقد اجتماع "تقني" مع إيران لبحث القضايا العالقة.
Iran' Foreign Minister Mohammad Javad Zarif (L) meets with the director general of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi (R), in Tehran on February 21, 2021. - Iran said it had held fruitful discussions with the UN nuclear watchdog chief, ahead of a deadline when it is set to restrict the agency's inspections unless the United States lifts painful sanctions. Grossi's visit comes amid stepped-up efforts between US President Joe Biden's administration, European powers and Iran to salvage the 2015 nuclear deal that has been on the brink of collapse since Donald Trump withdrew from it. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

باريس تعلن عن مشروع قرار ضد إيران وطهران تحذر 02.03.2021

طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني أن تقوم طهران "بمبادرات واضحة وبشكل سريع للعودة الى احترام التزاماتها في الملف النووي". يتزامن ذلك مع مشروع قرار أوروبي يدين تعليق إيران لعمليات التفتيش.
epa04845925 (FILE) A file picture dated 03 February 2007 shows a technician of the International Atomic Energy Agency inspecting the site of the uranium conversion plant of Isfahan, central Iran. Foreign ministers from six world powers and Iran finally achieved an agreement to prevent the Islamic republic from developing nuclear weapons, Western diplomats said in Vienna on 14 July 2015. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مواد نووية "مخفية" في إيران تثير قلقا أمميا وأوروبيا 23.02.2021

أشار تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران. وهو ما يثير قلقا أوروبيا، خاصة وأن ذلك يتزامن مع تقليص إيران لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, gibt ein Pressestatement nach seiner Teilnahme an einer Videokonferenz zur Bekämpfung des Terrors in der Sahelzone. Die Staaten des G5-Sahel-Bündnisses - Mali, Tschad, Niger, Mauretanien und Burkina Faso - treffen sich im Tschad zu einer Konferenz zur Bekämpfung des Terrorismus in der Sahelzone. Frankreichs Präsident Macron und Bundesaußenminister Heiko Maas haben über das Internet zugeschaltet daran teilgenommen.

ألمانيا تحث إيران على الامتثال الكامل للاتفاق النووي 22.02.2021

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يصب في مصلحة طهران. وعلى هامش مؤتمر نزع السلاح دعا ماس أيضا لتدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية على ضوء جائحة كورونا.
ARCHIV 2015 *** Nov. 19, 2015 - Raqqa, Syria - Islamic State of Iraq and the Levant propaganda photo showing the Black Muhammad Standard banner symbol of ISIS | © picture-alliance/Zuma Press

باحث بريطاني: لانشغاله بإيران على بايدن ألا يتجاهل "داعش" 18.02.2021

تستعد إدارة بايدن لتطبيق سياستها الجديدة بشأن الشرق الأوسط، ومن المهم ألا يؤدي انشغالها بإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى أن يتجاهل البيت الأبيض التهديد الخطير الذي مازال يشكله تنظيم "داعش" بالنسبة للأمن العالمي.

24.09.2019, USA, New York: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Rande des Auftakts der Generaldebatte der UN-Vollversammlung bei den Vereinten Nationen Hassan Ruhani, Präsident des Irans. Ein Thema der Debatte ist der Konflikt der USA mit dem Iran. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تنديد أوروبي بإنتاج إيران اليورانيوم المعدني.. وظريف يبرّر 12.02.2021

ندّدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك بقرار طهران إنتاج اليورانيوم المعدني، متحدثة عن أنه "يقوّض الفرص الدبلوماسية"، بينما ردت إيران بأن خطوتها بأنها لا تنتهك الفقرة 36 من الاتفاق.
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