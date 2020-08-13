 الاتفاق الإسرائيلي ـ الإماراتي.. عباس يرفض والسيسي يرحب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاتفاق الإسرائيلي ـ الإماراتي.. عباس يرفض والسيسي يرحب

تباينت ردود الفعل على الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات برعاية الرئيس دونالد ترامب. ففيما رفضته القيادة الفلسطينية واصفة إياه بـ "خيانة للقدس"، رحب به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة آخرون.

بن زايد ونتنياهو- تطبيع عربي جديد مع إسرائيل

بن زايد ونتنياهو- تطبيع عربي جديد مع إسرائيل

في أول رد فلسطيني رسمي ذكر بيان أصدره المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الخميس (13 آب/ أغسطس 2020) أن عباس يرفض ويستنكر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل. وجاء في نص البيان: "تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ،... مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها".

مختارات

وأضاف البيان أن الاتفاق "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". كما أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطنيي رياض المالكي أنه "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس تم استدعاء السفير الفلسطيني لدى دولة الإمارات بشكل فوري"، وذلك عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. 

وكانت ردود الفعل على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي تم بوساطة أميركية، قد تبايت وصدر أول رد من عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، التي كتبت على تويتر: "تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال".

وتابعت عشراوي أن الإمارات أعلنت عن تعاملها السري وتطبيعها مع إسرائيل، وأضافت: "من فضلكم، لا تسدوا لنا معروفا، لسنا ورقة تين لأحد".

بدورها رفضت حركة حماس الاتفاق قائلة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني". 

السيسي يرحب

من جهته، قال الرئيس المصري في منشور على صفحة الرئاسة بمواقع التواصل إنه تابع بـ"اهتمام وتقدير بالغ" البيان الثلاثي المشترك، حول "الاتفاق علي إيقاف ضم إسرائيل  للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط"، معلنا عن "تثمينه لجهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".

أما الأردن فرأى أن الاتفاق قد يدفع مفاوضات السلام المجمدة إلى الأمام إذا نجح في حث إسرائيل على قبول دولة فلسطينية على الأرض التي احتلتها في حرب عام 1967. وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في بيان بثته وسائل إعلام رسمية "إن تعاملت معه إسرائيل (باعتباره) حافزا لإنهاء الاحتلال.. فستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل".

وعلّق متحدث باسم الأمم المتحدة على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات: "الأمين العام غوتيريش يرحب بأي مبادرة تعزز السلام والأمن بالشرق الأوسط".

كما رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق، وقال على تويتر "قرار إسرائيل تطبيع العلاقات نبأ سار للغاية"، مضيفاً: "كنت أتمنى بشدة ألا يمضي الضم في الضفة الغربية قدما واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط خطوة محل ترحيب على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما".

ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري، اليوم الخميس الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بأنه "مخز". ولم يصدر تعليق بعد من القادة الإيرانيين على الاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن البحرين رحبت بالاتفاق الذي "يوقف خطط الضم الإسرائيلية ويزيد من فرص السلام". وأثنت المنامة على الولايات المتحدة لجهودها في التوصل للاتفاق.

وأشاد مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة تاريخية صوب شرق أوسط أكثر استقرارا. لكن بايدن حذر من أنه لن يدعم ضم إسرائيل للمستوطنات اليهودية إذا فاز بالرئاسة في انتخابات تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وتوصلت إسرائيل والإمارات لاتفاق اليوم الخميس للتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في اتفاق ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إليه.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:08

بإعلان رسمي: كورونا "يوحد" الإمارات وإسرائيل..فماذا بعد؟

مواضيع ذات صلة

Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien

الإمارات وإسرائيل تعلنان تطبيع علاقاتهما برعاية ترامب 13.08.2020

توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الدولتين ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات متعددة. دولة الإمارات قالت من جهتها إن الاتفاق سيكون له وقع إيجابي على المنطقة.

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

+++ تغطية خاصة: انفجار بيروت ـ الصدمة وردود الفعل +++ 05.08.2020

تغطية خاصة لآخر مستجدات انفجار مرفأ بيروت، الأعنف من نوعه في العاصمة اللبنانية منذ سنوات. وحسب رئيس الوزراء اللبناني فإن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع المرفأ وراء الانفجار. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

Deutschland Merkel Treffen Afrikanische Staatschefs 2017

نشاط المخابرات المصرية في ألمانيا ـ من يتجسس على من؟ 16.07.2020

سلطت قضية الجاسوس المصري المندس في المكتب الإعلامي الاتحادي الضوء من جديد على تضاعف نشاط الاستخبارات الأجنبية في ألمانيا. قضية تُذكر بإحدى أكبر فضائح التجسس في ألمانيا الحديثة، لم تكن المخابرات المصرية بعيدة عنها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  