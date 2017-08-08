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الاتحاد العام التونسي للشغل

يُعد الاتحاد العام التونسي للشغل من أعرق وأقوى المنظمات النقابية في العالم العربي. يتمتع الاتحاد بثقل سياسي كبير في الحياة السياسية والاجتماعية التونسية كونه يدافع عن قضايا العمال وعن التعددية السياسية ودعم الديمقراطية.

يعود تاريخ الاتحاد العالم التونسي للشغل إلى أواسط أربعينات القرن الماضي عندما تأسس في العاصمة تونس. يتركز نشاط الاتحاد على قطاع الدولة في الوقت الذي ما يزال فيه تمثيله ضعيفا في القطاع الخاص. ونظرا لدوره الإيجابي في تنظيم انتخابات ديمقراطية في تونس تقاسم مع ثلاث جهات تونسية أخرى على جائزة نوبل للسلام عام 2015.