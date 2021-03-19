 ″الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين″ يؤكد إصابة الشيخ القرضاوي بكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.04.2021

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أخبار

"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يؤكد إصابة الشيخ القرضاوي بكورونا

أكد "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" إصابة رئيسه السابق، الشيخ يوسف القرضاوي، بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن القرضاوي بصحة جيدة. جاء ذلك بعد إعلان الصفحة الرسمية للشيخ على "تويتر" الخبر.

الرئيس السابق لاتحاد العلماء المسلمين يوسف القرضاوي

الرئيس السابق لاتحاد العلماء المسلمين يوسف القرضاوي

أكد "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" اليوم السبت (17 نيسان/أبريل 2021) إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا المستجد. وقال الاتحاد، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، في بيان على صفحته الرسمية  اليوم، إن الشيخ "القرضاوي بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية" .

وكانت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي على "تويتر" قد نشرت تغريدة ظهر اليوم جاء فيها "تبين إصابة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة ".

وأكد مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن الشيخ القرضاوي، الرئيس السابق لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، يتلقى الرعاية الطبية بمنزله بالدوحة "ويشكو من أعراض خفيفة بكورونا".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

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    الكاتب: ياسر أبو معيلق


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