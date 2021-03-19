"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يؤكد إصابة الشيخ القرضاوي بكورونا

أكد "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" اليوم السبت (17 نيسان/أبريل 2021) إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا المستجد. وقال الاتحاد، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، في بيان على صفحته الرسمية اليوم، إن الشيخ "القرضاوي بصحة جيدة وهو يتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية" .

وكانت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي على "تويتر" قد نشرت تغريدة ظهر اليوم جاء فيها "تبين إصابة الشيخ القرضاوي بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة ".

وأكد مصدر خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن الشيخ القرضاوي، الرئيس السابق لـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، يتلقى الرعاية الطبية بمنزله بالدوحة "ويشكو من أعراض خفيفة بكورونا".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)