 الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس سعيّد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس سعيّد

فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل من "مخاطر" على الديمقراطية بسب حصر السلطات في يد الرئيس. يأتي ذلك بعد أن نددت عشرة أحزاب بقرارات قيس سعيّد بتعليق العمل بأغلب فصول الدستور واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الرئيس التونسي قيس سعيد (25/7/2021)

"مخاطر تجميع السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، لكن الأخير يقول إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي الى الفساد ولتلبية إرادة الشعب

 

قال الاتحاد التونسي للشغل إن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية. وحذر الاتحاد، والذي يضم مليون عضو، اليوم الجمعة (24 سبتمبر/أيلول 2021) من "مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيّد"، داعيا للحوار.

مختارات

ونبّه الاتحاد من "مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية"، وهو يرى أن "الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واعٍ على تعديله يكون نتاج حوار واسع".

وكان الاتحاد، الذي يعد لاعبا رئيسيا مؤثرا في الساحة التونسية، قد رحب في بداية الأمر بتحرك سعيّد في الـ من 25 يوليو/ تموز لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.

وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية، أصدر الرئيس سعيّد الأربعاء أمراً رئاسياً  ألغى بموجبه الفصول المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وضمنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.

وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس هذه التحركات. وندد أكثر من 10 أحزاب أمس الخميس بقرارات تعليق العمل بأغلب فصول الدستور واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيداً لإصلاحات سياسية، وسط دعوات للتظاهر السبت للاحتجاج ضد هذه القرارات.

مشاهدة الفيديو 20:37

مسائيةDW : جبهات تتشكل ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.. هل تستقطب الشارع؟

وأصدرت أربعة أحزاب، وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري و"آفاق تونس" وحزب التكتل، بياناً مشتركاً وصفت فيه خطوة الرئيس التونسي "خروجاً عن الشرعية وانقلاباً على الدستور الذي أقسم على حمايته".

كما دعا أمس الخميس رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس إلى  "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده" .

كما انضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها. وقالت رئيسة منظمة العفو أنياس كالامار اليوم الجمعة إن تجميع السلطات "يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد". وأضافت في حديثها من جنيف "علامات التحذير تومض باللون الأحمر".

ويقول سعيّد الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان  "التدابير الاستثنائية" ، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي الى الفساد ولتلبية إرادة الشعب. 

ع.ج.م/و. ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    شرارة الربيع العربي الأولى

    كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

  • Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    هروب بن علي

    كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

  • Tunesien wählt neues Parlament

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فوز حزب النهضة

    تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

  • Tunesien Heldinnen für einen Frühling

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    جدل بشأن علمانية الدولة

    أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

  • Ermordung Shokri Belaid Politiker Tunesien

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    اغتيال شكري بلعيد

    شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    تخلي حزب النهضة عن الحكم

    كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

  • Tunesien Kais Saied, neu gewählter Präsident | Parlament in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    دستور جديد لتونس

    كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

  • Tunesiens Präsident Beji Caid Essebsi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فوز السبسي

    كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

  • Tunesien - Demonstration gegen die Rückkehr von Dschihadisten

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الإرهاب يضرب تونس

    آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

  • Tunesien Armee Spezialkräfte

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    مواجهة الإرهاب

    آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    العجز التجاري يرتفع

    كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

  • Tunesien Präsidentenwahl

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    قيس سعيد رئيسا لتونس

    تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    فضيحة فساد

    كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

  • Tunesien Tunis | Kais Saied, Präsident & Hichem Mechichi, Premierminister

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    سعيد المشيشي رئيسا للوزراء

    آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

  • Tunesien | Staatspräsident Kais Saied entlässt Regierungschef Hichem Mechichi

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الاحتجاجات متواصلة

    كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

  • Tunis, Tunesien | Anti-Regierungsproteste

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    إقالة الحكومة وتجميد البرلمان

    تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

  • Tunesien | Proteste in Tunis

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي

    يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

  • Tunesien Präsidentschaftswahlen Kais Saied

    تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر

    الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور

    في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س


مواضيع ذات صلة

After the announcement the evening before by the President of the Republic Kais Saied is freezing the activities  of the assembly and the dismissal of the head of government and its members, Rached Ghannouchi, president of the assembly and the Islamist Ennahdha party, went to the assembly with some deputies, in Tunis, Tunisia, on Monday 3 a.m. July 26, 2021. They found themselves in front of a closed gate and an assembly held by the military who denied him access to parliament. He then established a sitin in front of the gates of the assembly and called on his supporters to join him in regaining power. Photo by Nicolas Fauque/Images De Tunisie/ABACAPRESS.COM

الاتحاد التونسي للشغل ينوي تقديم خارطة طريق لإنهاء الأزمة 29.07.2021

مستعينا بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري، ينوي الاتحاد العام التونسي للشغل تقديم خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونس. من جانبه طالب الرئيس قيس سعيّد عشرات من رجال الأعمال بإعادة "أموال منهوبة".