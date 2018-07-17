 الاتحاد الاوروبي واليابان يوقعان اتفاقا ″تاريخيا″ للتبادل الحر | أخبار | DW | 17.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الاتحاد الاوروبي واليابان يوقعان اتفاقا "تاريخيا" للتبادل الحر

وقع الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاق تجارة حرة، هو أكبر اتفاق تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي ويغطى ثلث الاقتصاد العالمي، ويوحد 600 مليون إنسان. ويتم وصف الاتفاق بأنه ضربة للسياسة الحمائية التي يتبناها ترامب..

Japan Tokyo - Donald Tusk, Shinzo Abe und Jean-Claude Juncker (picture-alliance/AP Imags/T. Joko)

بحضور رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي في طوكيو اليوم الثلاثاء (17 يوليو/ تموز 2018) اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، يأمل الطرفان في أن يقوم بدور معادل لقوى الحمائية التجارية التي أطلقتها السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اتفاق يوحد 600 مليون شخص

ويعد الاتفاق التجاري، الذي وقع عليه كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الياباني، أكبر اتفاق للاتحاد الأوروبي وينشئ منطقة تبادل حر تشمل تقريبا ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وبذلك يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم، في ظل مخاوف من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلص دور التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يوحد حوالي 600 مليون شخص في كلا السوقين. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول أوائل عام 2019.

Freihandel: EU und Japan planen Grundsatzvereinbarung (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

الاتفاق الأوروبي الياباني يمثل وقفة في وجه سياسة الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة

ووفقا للاتفاق ستلغي اليابان الرسوم عن 94% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك 82% من وارداتها من المنتجات الزراعية والأسماك. وفي المقابل سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم على 99% من وارداته من اليابان، حيث سيتم إلغاء الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية بحلول العام الثامن لتطبيق الاتفاق وعلى أجهزة التلفزيون في العام السادس.

وسيتطلب ذلك تصديق البرلمان الأوروبي - وهي الخطوة المتوقعة في الأشهر المقبلة - وكذلك أيضا تصديق البرلمان الياباني.

وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في بروكسل في 11 تموز/يوليو ، لكنه تأجل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية قاتلة في اليابان وأودت بحياة 220 شخصا.

"إرادة يابانية أوروبية لقيادة العالم"

مختارات

ترامب يفعلها ويفرض الرسوم الجمركية حتى على صادرات حلفائه الأوروبيين من الألمنيوم والصلب، هل تستغل أوروبا الأزمة لاتخاذ موقف موحد يضع حداً لجنوح ترامب نحو حرب تجارية تؤدي إلى كساد عالمي ونتائج لا تُحمد عقباها على أحد؟ (02.06.2018)

قدمت كندا دعوى تجارية في منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، وأعلنت أنها ستعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ قضيته الخاصة ضد قرار الرئيس ترامب. (02.06.2018)

دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، وبكين تتحدث عن "أكبر حرب تجارية في التاريخ". وفيما تعم المخاوف الشركات والمستثمرين، يحذر خبراء من عواقب وخيمة على اقتصاد العالم برمته. (06.07.2018)

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي بعد مراسم التوقيع، وكان يقف إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق "يظهر للعالم الإرادة السياسية الثابتة لليابان والاتحاد الأوروبي لقيادة العالم كرائدين للتبادل الحر في زمن تنتشر فيه الحمائية".

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يتحدث نيابة عن زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، للصحفيين "نبعث رسالة واضحة بأننا نقف صفا موحدا ضد الحماية التجارية".

أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فقال إنه باتخاذ "موقف حول التجارة الحرة والمنصفة، إننا نظهر أننا أقوى وأفضل موقعا حين نعمل معا".

وتم التوقيع على الاتفاق فيما ينتهج ترامب سياسة "أميركا أولا". وقال يونكر إن الاتفاق يوجه رسالة مفادها أن "التجارة هي أكثر من رسوم جمركية وحواجز، إنها تتعلق بالقيم". وأضاف "ليس في الحمائية حماية".

والاتفاق التجاري بين اليابان والاتحاد الأوروبي أيضا مؤشر على تغير العلاقات العالمية في الوقت الذي يُبعد فيه ترامب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكندا.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الشهر رسوما نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار لخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين، وسرعان ما ردت الصين بزيادة رسوم على سلع أمريكية.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Zentrale des Software-Herstellers SAP in Walldorf (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    أرباح شركة "ساب" للبرمجيات وصلت إلى 48.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 39 مليار يورو. هذا يعني احتلال هذه العلامة التجارية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية الألمانية الناجحة.

  • Deutschland Zentrale der Deutsche Telekom (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    الشركة التي تحتل المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية الألمانية لا تصنع السيارات، بل هي شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم". وبفضل مجموعة الخدمات التي تقدمها، حققت هذه الشركة أرباحاً تصل إلى 39.2 مليار دولار أمريكي.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    لا عجب أن تكون علامات تجارية لسيارات ضمن قائمة العلامات التجارية الأنجح في ألمانيا. ثلاث شركات لصناعة السيارات توجد في هذه القائمة، أكثرها نجاحاً "بي إم دبليو"، التي حققت أرباحاً وصلت إلى 23.5 مليار دولار، وبذلك احتلت المركز الثالث في الترتيب. بينما احتلت مرسيدس بنز المركز الرابع وأودي المركز العاشر. غير أن بورش وفولكس فاجن احتلتا المركزين 15 و17.

  • Deutsche Post Emblem Logo Post Tower Bonn Deutschland (Getty Images/S.Gallup)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    وإلى جانب شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم"، تحتل شركة خدمات أخرى مراتب متقدمة بين العلامات التجارية الناجحة في ألمانيا، إذ تحتل شركة البريد السريع "دي إتش إل" DHL، وهي من فروع شركة البريد الألماني، المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 18.6 مليار دولار.

  • Deutschland Siemens Firmensitz in München (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    شركة سيمنز العريقة والشهيرة للتقنية وصلت أرباحها هذا العام إلى 15.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز السادس بين أنجح العلامات التجارية الألمانية.

  • Aldi Süd - Plastikfiguren mit Einkaufswagen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    سلسلة محلات السوبرماركت الألمانية "ألدي"، المملوكة للأخوين ثيو وكارل ألبريشت، تعتبر أضخم سلسلة متاجر في العالم، وتحتل أيضاً المركز السابع ضمن أنجح العلامات التجارية الألمانية، بأرباح سنوية وصلت إلى 12.8 مليار دولار.

  • Modemesse Bread & Butter by Zalando - Adidas (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    للعلامات التجارية الألمانية سمعة دولية جيدة وتحظى بثقة الزبائن. لكن هناك نقصاً في قوة الابتكار، باستثناء شركة أديداس للمنتجات الرياضية والتي تعد - حسب دراسة - الماركة الألمانية الأكثر ابتكاراً. وصلت أرباح هذه الشركة العالمية إلى 11.8 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة.


مختارات

أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

أظهرت دراسة عن قيمة العلامات التجارية الألمانية ونجاحها أن ألمانيا هي الأولى على المستوى الاقتصادي في أوروبا. وعلى عكس التوقعات، فإن أغلب هذه العلامات التجارية ليست علامات تجارية لشركات مصنعة للسيارات. (26.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

EU-Japan- Gipfel in Brüssel

في مواجهة ترامب.. الاتحاد الاوروبي واليابان على وشك إبرام اتفاق تجاري "تاريخي" 17.07.2018

يستعد الاتحاد الأوروبي واليابان لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما (جيفتا)، تعتبر "إشارة قوية" ضد الحمائية الأميركية. وكان الطرفان قد بدأ التفاوض بشأن الاتفاقية عام 2013، ويأملان دخولها حيز التطبيق مطلع العام المقبل.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  