الاتحاد الإفريقي يمهل جيش السودان شهرين لنقل السلطة للمدنيين

أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة. وفي بيان أصدره الثلاثاء، قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان "مهلة إضافية حتى 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون".

في غضون ذلك أوقفت قوى "تحالف إعلان الحرية والتغيير" في السودان اليوم الأربعاء (الأول من أيار/ مايو 2019) التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما اسمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها.

واتهم عضو لجنة التفاوض من جانب هذه القوى الطيب العباس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) المجلس العسكري بأنه استخدم في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء "لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، وتنصله مما تم من اتفاق".

وأضاف أنهم "لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توفرت ضمانات بالتزام المجلس العسكري نقل السلطة الي المدنيين في كل مستويات الحكم ، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس".

وأضاف العباس :"طريقة المجلس العسكري في التفاوض طريقة انقلاب عسكري ,وليس تغيير حكم بإرادة الشعب "، مؤكدا أن قوى التغيير فرغت تماما من إعداد الإعلان الدستوري الذي فصل اختصاصات هياكل الحكم المختلفة، لكنها رأت أن لا تسلمه إلى المجلس.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ)