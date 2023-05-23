الاتحاد الإسباني يلغي العقوبات ضد فينيسيوس جونيور

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الأربعاء 24 مايو / أيار 2023) إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة بلنسية يوم الأحد الماضي. وطرد الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجوتشكا اللاعب البرازيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد اعتدائه على أحد لاعبي بلنسية بينما أمسك أحد لاعبي صاحب الأرض برقبة فينيسيوس جونيور.

واشتكى فينيسيوس في وقت سابق من المباراة بتعرضه لهتافات عنصرية من جماهير بلنسية مما أدى إلى توقف المباراة لعشر دقائق مع إشارته إلى الأشخاص الذين هتفوا ضده. وأضاف الاتحاد في بيان "لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل وهو ما أثر على قراره في النهاية. "(الحكم) لم يتم إبلاغه بالحقائق وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث".

مظاهرات في ساوباولو بالبرازيل أمام القنصلية الإسبانبةدعما لاعب فينيسيوس جونيور (23 مايو 2023)

واحتجزت الشرطة الإسبانية سبعة أشخاص أمس الثلاثاء ووجهت لهم اتهامات مختلفة. كما قام الاتحاد الإسباني بتغريم بلنسية 45 ألف يورو وأغلق المدرج الجنوبي بملعب ميستايا لخمس مباريات. ووصف بلنسية العقوبات بأنها "مبالغ فيها وظالمة" قائلا إنها تضر بالمشجعين الذين لم يتورطوا في "الواقعة المشينة". وأضاف النادي أنه سيستأنف ضد قرار الإغلاق الجزئي للملعب.

وأكد نادي فلنسية في بيان "تنديده الشديد للعنصرية والعنف" مشيراً الى أن النادي سيتخذ إجراءات بحق المتورطين "من خلال منعهم مدى الحياة" من دخول الملعب. وفتح الادعاء الإسباني تحقيقاً في الحادث الذي أدانه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية إيسابيل رودريغيس "تقوم اسبانيا بمكافحة هذا النوع من السلوك، نحن ندين هذا الامر ونعمل على محوه" وذلك بعد ساعات قليلة من احتجاج البرازيل لدى السفير الاسباني. وأشارت الحكومة البرازيلية الى انها ستحتج لدى الاتحاد الاسباني ورابطة الدوري مضيفة أنها "تأسف جداً لانه لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة من اجل عدم تكرار الافعال العنصرية".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز)