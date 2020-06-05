الاتحاد الأوروبي ينوي تخفيف قيود السفر للدول الثالثة في بداية يوليو

يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيف قيود السفر من وإلى "الدول الثالثة"، أي الدول غير الأعضاء بالاتحاد،تدريجيا بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل. أما بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فمن المفترض أن ترفع قيود السفر تماما بنهاية الشهر الجاري، بحسب ما ذكر مفوض الداخلية بالاتحاد يلفا جوهانسون بعد مشاورات أجراها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة 5 يونيو/ حزيران 2020).

وأعلنت معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا رفع قيود السفر فيما بينها بداية من 15 يونيو/ حزيران، وأعلن وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر عن حل يختلف من حال لآخر بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بداية من أول يوليو/ تموز، يعتمد على الوضع الوبائي في البلدان المعنية، مشيرا في هذا الصدد إلى نماذج مثل البرازيل والولايات المتحدة وروسيا التي ما زالت تسجل أعداد كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وقال زيهوفر إنه مع نهاية الرقابة على الحدود سوف يتم إلغاء الحجر الصحي للمنتقلين بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني عودة حرية السفر من جديد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن زيهوفر القول إن غالبية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي تعتزم إلغاء الرقابة على حدودها منتصف هذا الشهر، بينما يعتزم عدد قليل من الدول إلغاءها بحلول نهاية حزيران/ يونيو الجاري. وتفرض ألمانيا رقابة على حدودها مع فرنسا والدنمارك وسويسرا والنمسا منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب الجائحة. ولا يُسمح حالياً بدخول أحد من هذه الدول إلى ألمانيا إلا بغرض العمل أو زيارة أحد الأقارب أو تفقد منزله الثاني.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو بعد اجتماع في برلين أنه ستكون هناك محادثات مع النمسا، التي لا تريد حكومتها رفع القيود المفروضة على القادمين من إيطاليا. وتأمل صناعة السياحة الإيطالية أن يجئ إلى إيطاليا مرة أخرى بداية من منتصف يونيو/ حزيران المزيد من الزوار والسائحين من ألمانيا أيضاً.

م.م/ ص.ش (رويترز، د ب ا)