الاتحاد الأوروبي يقتني 1.8 مليار جرعة لقاح بيونتيك/فايزر

اتفقت المفوضية الأوروبية مع تحالف بيونتيك /فايزر لإنتاج اللقاحات على شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للفترة ما بين 2021 و2023.

وغردت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين اليوم السبت (08 مايو/أيار 2021) على موقع تويتر: "يسعدنى أن أعلن أن (المفوضية الأرووبية) وافقت للتو على عقد لتأمين 900مليون جرعة". كما تتيح الصفقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء 900 مليون جرعة أخرى.

وأضافت فون دير لاين: "ستلي ذلك عقود أخرى وتكنولوجيا أخرى لتصنيع اللقاحات". وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوفير احتياجاته المستقبلية من الجرعات المنشطة، والتعامل مع "السلالات المحتملة" وتطعيم الأطفال والمراهقين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية فى 14 نيسان/أبريل عن مفاوضات جارية بشأن عقد شراء جرعات إضافية، حيث قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التركيز على التكنولوجيات التى أثبتت فعاليتها.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قيمة الصفقة النهائية مع الشركتين الألمانية والأمريكية تبلغ 35 مليار يورو(43 مليار دولار أمريكى)، وأنها سوف تؤدي إلى تنفيذ استثمارات أخرى فى ألمانيا وبلجيكا.

والتزمت المفوضية الصمت إزاء أسعار الجرعات التى يتم الحصول عليها من الموردين، لكن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف قال فى وقت سابق الشهر الجارى إن سعر الجرعة في الصفقة الجديدة يبلغ نحو 19.50 يورو، بزيادة عن التعاقدات السابقة. وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبى أن تكلفة الجرعة الواحدة يقل عن 20 يورو.

وفي سياق آخر، أعربت فون دير لاين عن استعدادها لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنازل عن براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، ولكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة عدد الجرعات التي تصدرها على المدى القصير.

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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فون دير لاين القول إن منتجي اللقاحات في الاتحاد الأوروبي صدروا نحو 50 في المئة من الجرعات التي أنتجوها، أي حوالي مئتي مليون جرعة في المجمل، ودعت الولايات المتحدة إلى مجاراة هذه الجهود.

وقالت رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي بمدينة بورتو البرتغالية خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة: "ندعو كل هؤلاء المشاركون في النقاش حول التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أيضا للانضمام إلينا في الالتزام بأن يكونوا مستعدين لتصدير حصة كبيرة مما يتم إنتاجه في تلك المنطقة".

واستخدمت الولايات المتحدة تقريبا جميع الجرعات التي انتجت على أراضيها. وأرسلت 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا -الذي لم تتم إجازته في أمريكا- إلى المكسيك وكندا.

وتقول واشنطن إنها تعتزم شحن نحو 60 مليون من تلك الجرعات بحلول نهاية حزيران/يونيو. وتخضع تلك الجرعات لعملية مراجعة الأمان.

وقالت فون دير لاين: "الاتحاد الأوروبي هو المنطقة القارية الديمقراطية الوحيدة في هذا العالم التي تقوم بالتصدير على نطاق واسع".

إ.ع/ه.د (د ب أ)